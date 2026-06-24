Legea s-a schimbat, dar multe firme nu afișează salariul. Domeniile în care companiile nu vor să fie transparente în privinţa banilor

„Implementarea a avut loc pe data de 7 iunie, însă impactul resimțit în piață a fost mai degrabă redus ca amploare. Numărul de poziții în care salariul este afișat a mai crescut, dar nesemnificativ, cu maximum 5 procente”, explică Roxana Drăghici, Head of Sales în cadrul eJobs.

Potrivit acesteia, angajatorii încă încearcă să se adapteze la una dintre cele mai importante schimbări din legislația muncii din ultimii ani.

Domeniile care afișează cel mai des salariile

Există însă sectoare unde companiile par mult mai deschise în ceea ce privește transparența salarială. Cele mai multe anunțuri cu salariul publicat au fost înregistrate în servicii, retail și transport-logistică. De asemenea, un grad ridicat de transparență există și în construcții, producție și turism.

Explicația este simplă. Aceste domenii recrutează frecvent personal pentru poziții entry-level, iar pentru astfel de posturi salariul a fost afișat mai des și înainte de schimbarea legislației. Potrivit datelor Salario, salariile medii nete din aceste domenii sunt:

Servicii: 4.500 lei;

Retail: 4.600 lei;

Transport și logistică: 5.000 lei;

Construcții: 6.000 lei;

Producție: 5.300 lei;

Turism: 4.500 lei.

IT-ul și serviciile financiare rămân rezervate

La polul opus se află domeniile cu salarii mai mari și cu o pondere importantă de specialiști sau manageri. În servicii financiare, IT și telecom, marketing sau consultanță, companiile continuă să evite publicarea salariilor în multe cazuri.

Datele arată că doar aproximativ 20% dintre joburile cu salariul afișat publicate după 7 iunie au fost dedicate specialiștilor cu peste cinci ani de experiență sau managerilor.

Aici și nivelul salarial este diferit. Media netă ajunge la aproximativ 5.000 de lei în serviciile financiare, 5.500 de lei în marketing, 5.900 de lei în consultanță și 8.000 de lei în IT.

Ce câștigă românii din noua lege

Pentru candidați, transparența salarială înseamnă mai puțin timp pierdut și o mai bună negociere. Potrivit Roxanei Drăghici, anunțurile care includ salariul primesc cu aproximativ 40% mai multe aplicări decât cele care omit această informație.