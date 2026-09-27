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de Diana Dumitrache
ECONOMIE

Vinzi lucrurile din casă pe OLX sau Vinted? De la ce punct poate deveni activitatea ta una care interesează ANAF

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Vinzi lucrurile din casă pe OLX sau Vinted? De la ce punct poate deveni activitatea ta una care interesează ANAF

Vânzarea hainelor pe care nu le mai porți, a telefonului vechi sau a obiectelor rămase prin casă nu înseamnă automat că trebuie să plătești impozit. Situația se poate schimba însă atunci când vânzările devin repetate și capătă caracterul unei activități economice, iar platformele online au, în anumite condiții, obligația să transmită autorităților fiscale informații despre vânzători.

Dacă îți vinzi lucrurile personale, regula este diferită

Codul fiscal stabilește că veniturile obținute din transferul bunurilor mobile din patrimoniul personal sunt, în principiu, venituri neimpozabile.

Aici intră situațiile obișnuite întâlnite pe OLX, Vinted sau alte platforme. De exemplu, o persoană cumpără o geacă cu 500 de lei, o poartă doi ani și apoi o vinde cu 150 de lei. Sau schimbă telefonul și îl vinde pe cel vechi cu 1.000 de lei. Același principiu se poate aplica mobilierului, cărților, jucăriilor copilului ori electrocasnicelor folosite.

Faptul că încasezi bani nu transformă automat suma într-un venit impozabil, dacă vorbim realmente despre valorificarea unor bunuri din patrimoniul personal.

Ce înseamnă pragul de 30 de vânzări și 2.000 de euro

Aici apare una dintre cele mai frecvente confuzii. Prin regulile europene DAC7, transpuse și în legislația românească, operatorii platformelor digitale trebuie să colecteze și să raporteze autorităților fiscale anumite informații despre vânzători. Pentru vânzarea de bunuri există însă o excludere de la raportare atunci când platforma a facilitat mai puțin de 30 de vânzări și suma totală nu a depășit echivalentul a 2.000 de euro într-un an.

Cele două condiții trebuie citite împreună. Foarte important: depășirea pragului DAC7 nu înseamnă automat că ai de plătit impozit. Înseamnă că persoana nu mai intră în acea categorie exclusă de la raportare, iar informațiile pot ajunge la administrația fiscală.

De exemplu, dacă vinzi într-un an 35 de haine vechi din garderoba personală, raportarea DAC7 nu transformă, prin ea însăși, acele vânzări într-o afacere.

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Când poate deveni vânzarea o activitate economică

Situația este diferită atunci când nu mai vinzi ocazional bunurile tale, ci cumperi produse pentru a le revinde și urmărești obținerea repetată a unui câștig.

Să presupunem că o persoană cumpără constant loturi de haine la preț redus și le revinde individual pe Vinted cu adaos. Sau cumpără telefoane, le recondiționează și vinde câteva în fiecare lună. În asemenea cazuri nu mai discutăm pur și simplu despre golirea dulapului personal.

Codul fiscal include veniturile din activități independente între categoriile de venituri impozabile. Încadrarea concretă depinde însă de modul în care este desfășurată activitatea, nu de simplul fapt că există un cont pe o platformă online.

ANAF poate analiza, așadar, situația în ansamblu: proveniența produselor, frecvența și continuitatea tranzacțiilor, dacă bunurile sunt cumpărate în scop de revânzare și dacă activitatea urmărește obținerea de venituri.

Două persoane pot încasa aceeași sumă și avea situații fiscale diferite

Un exemplu arată cel mai bine diferența.

Maria își golește garderoba și vinde într-un an haine, genți și încălțăminte personale cu 12.000 de lei. Multe au fost cumpărate cu ani înainte la prețuri mai mari. Faptul că a încasat 12.000 de lei nu demonstrează că desfășoară o afacere.

Andrei cumpără în fiecare lună produse cu 7.000 de lei și le revinde cu 10.000 de lei, repetând operațiunea constant. Deși folosește aceeași platformă, situația sa are caracteristicile unei activități comerciale și trebuie analizată fiscal ca atare.

Prin urmare, nu există în 2026 o regulă simplă potrivit căreia „ai trecut de X lei pe Vinted sau OLX și automat plătești impozit”.

Ce informații pot ajunge la ANAF

DAC7 a făcut însă vânzările prin platforme mult mai transparente pentru administrațiile fiscale. Operatorii care intră sub regulile directivei colectează și raportează informații despre vânzătorii raportabili și sumele obținute prin intermediul platformelor. ANAF are publicat inclusiv un ghid dedicat aplicării DAC7.

De aceea, cine vinde frecvent ar trebui să poată explica proveniența bunurilor și natura tranzacțiilor. Fotografii, facturi sau comenzi vechi pot fi utile atunci când există, deși pentru obiectele personale cumpărate cu mulți ani în urmă este firesc să nu mai existe toate documentele.

Ideea importantă pentru românii care folosesc OLX sau Vinted rămâne simplă: vânzarea ocazională a propriilor lucruri nu trebuie confundată cu o afacere, iar pragurile DAC7 stabilesc reguli de raportare, nu un impozit automat. Problemele fiscale pot apărea atunci când, în realitate, sub forma unor anunțuri între persoane fizice se desfășoară o activitate economică repetată.

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