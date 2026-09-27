Vinzi lucrurile din casă pe OLX sau Vinted? De la ce punct poate deveni activitatea ta una care interesează ANAF

Aici intră situațiile obișnuite întâlnite pe OLX, Vinted sau alte platforme. De exemplu, o persoană cumpără o geacă cu 500 de lei, o poartă doi ani și apoi o vinde cu 150 de lei. Sau schimbă telefonul și îl vinde pe cel vechi cu 1.000 de lei. Același principiu se poate aplica mobilierului, cărților, jucăriilor copilului ori electrocasnicelor folosite.

Faptul că încasezi bani nu transformă automat suma într-un venit impozabil, dacă vorbim realmente despre valorificarea unor bunuri din patrimoniul personal.

Ce înseamnă pragul de 30 de vânzări și 2.000 de euro

Aici apare una dintre cele mai frecvente confuzii. Prin regulile europene DAC7, transpuse și în legislația românească, operatorii platformelor digitale trebuie să colecteze și să raporteze autorităților fiscale anumite informații despre vânzători. Pentru vânzarea de bunuri există însă o excludere de la raportare atunci când platforma a facilitat mai puțin de 30 de vânzări și suma totală nu a depășit echivalentul a 2.000 de euro într-un an.

Cele două condiții trebuie citite împreună. Foarte important: depășirea pragului DAC7 nu înseamnă automat că ai de plătit impozit. Înseamnă că persoana nu mai intră în acea categorie exclusă de la raportare, iar informațiile pot ajunge la administrația fiscală.

De exemplu, dacă vinzi într-un an 35 de haine vechi din garderoba personală, raportarea DAC7 nu transformă, prin ea însăși, acele vânzări într-o afacere.

Când poate deveni vânzarea o activitate economică

Situația este diferită atunci când nu mai vinzi ocazional bunurile tale, ci cumperi produse pentru a le revinde și urmărești obținerea repetată a unui câștig.

Să presupunem că o persoană cumpără constant loturi de haine la preț redus și le revinde individual pe Vinted cu adaos. Sau cumpără telefoane, le recondiționează și vinde câteva în fiecare lună. În asemenea cazuri nu mai discutăm pur și simplu despre golirea dulapului personal.