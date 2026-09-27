Cum faci un cocktail clasic ce combină whiskey cu gin, în timp ce berea de ghimbir completează povestea începută în 1942 – Suffering Bastard
Există cocktailuri al căror nume îți spune aproape exact la ce să te aștepți și există altele care fac tocmai contrariul. Suffering Bastard intră fără probleme în cea de-a doua categorie. Denumirea poate sugera un amestec greu, brutal sau construit pentru cei care vor să demonstreze ceva la bar, dar băutura este surprinzător de proaspătă, echilibrată și accesibilă. Ginul aduce plante aromatice și ienupăr, bourbonul contribuie cu vanilie, stejar și condimente, lime-ul oferă aciditate, iar ginger beer vine cu acea iuțeală răcoritoare care leagă toate ingredientele.
Rețeta modernă folosită frecvent astăzi este foarte simplă: 30 ml bourbon, 30 ml London Dry Gin, 15 ml suc proaspăt de lime, două dash-uri de Angostura Bitters și ginger beer rece pentru completare. Ai nevoie de un pahar Collins, suficientă gheață și, pentru decor, o crenguță de mentă. Poți adăuga și o felie subțire de portocală, deși nu este obligatorie.
Există însă un detaliu istoric important. Varianta originală creată în 1942 de Joe Scialom la Shepheard’s Hotel din Cairo nu folosea bourbon, ci brandy. Whiskey-ul american a apărut ulterior ca înlocuitor și a devenit atât de răspândit încât, în multe baruri moderne, aceasta este versiunea pe care o primești atunci când comanzi un Suffering Bastard. Din acest motiv, cocktailul este un exemplu foarte bun despre cum o rețetă poate evolua timp de mai bine de opt decenii fără să-și piardă identitatea.
Povestea lui Suffering Bastard începe în Cairo, în 1942
Suffering Bastard este legat direct de perioada celui de-Al Doilea Război Mondial și de Cairo, un oraș aflat atunci într-o poziție strategică extrem de importantă pentru trupele Aliate din Africa de Nord. Joe Scialom lucra ca bartender la celebrul Shepheard’s Hotel și, potrivit istoricului de cocktailuri Jeff „Beachbum” Berry, încerca să creeze o băutură care să-i ajute pe soldații ce ajungeau la bar după seri lungi și consum de alcool de calitate discutabilă.
Povestea spune că mulți militari se plângeau de băuturile disponibile în regiune și, inevitabil, de mahmureala de a doua zi. Scialom ar fi încercat să construiască un cocktail suficient de revigorant încât să fie băut ușor, dar care să păstreze o structură alcoolică serioasă. Așa a apărut combinația dintre brandy, gin, lime, bitters și ginger beer.
Hotelul Shepheard’s era unul dintre cele mai cunoscute locuri din Cairo și devenise un punct de întâlnire pentru militari, diplomați, jurnaliști și călători. În timpul războiului, numele său apare frecvent în povești legate de campania din Africa de Nord. Inclusiv generalul german Erwin Rommel ar fi spus, potrivit unei istorii repetate de-a lungul anilor, că avea de gând să bea șampanie în apartamentul principal al hotelului după cucerirea orașului. Nu s-a întâmplat.
În schimb, Suffering Bastard ar fi devenit atât de popular printre trupele Aliate încât există povestea unui mesaj trimis către hotel prin care se solicitau cantități mari de cocktail pentru soldații aflați pe front. Ca în cazul multor istorii din lumea cocktailurilor, o parte dintre detalii au fost romanticizate în deceniile următoare, însă asocierea dintre Scialom, Shepheard’s Hotel, Cairo și anul 1942 este bine documentată.
Rețeta originală manuscrisă atribuită lui Scialom folosea brandy, nu bourbon. Această nuanță devine importantă dacă vrei să înțelegi de ce există astăzi atât de multe versiuni diferite ale băuturii.
Cum au ajuns bourbonul și cultura Tiki să schimbe cocktailul
Bourbonul a început să înlocuiască brandy-ul în barurile unde whiskey-ul american era mai ușor de găsit sau pur și simplu mai apreciat. Modificarea funcționează foarte bine pentru că bourbonul păstrează o parte dintre caracteristicile necesare rețetei: corp, note de lemn, dulceață și suficientă intensitate pentru a nu dispărea lângă gin și ginger beer.
Există chiar și o mică familie de cocktailuri rezultată din variațiile lui Joe Scialom. Potrivit relatărilor păstrate despre rețetele sale, introducerea bourbonului putea transforma băutura într-un Dying Bastard, iar adăugarea atât a bourbonului, cât și a romului ducea la Dead Bastard. Denumirile păstrează același umor negru asociat perioadei și contextului militar.
Suffering Bastard a primit ulterior și o a doua viață în cultura Tiki. Aici lucrurile devin ceva mai confuze, pentru că versiunea asociată cu Trader Vic nu este pur și simplu cocktailul din Cairo servit într-o cană exotică.
Variantele Tiki au ajuns să folosească romuri, lime, curaçao, orgeat și alte ingrediente, îndepărtându-se semnificativ de combinația originală. În unele rețete apare chiar și coaja de castravete ca decor. De aici vine și una dintre confuziile frecvente: sub numele Suffering Bastard pot exista practic două familii de cocktailuri, una construită în jurul formulei lui Scialom și alta dezvoltată ulterior în universul Tiki.
Inclusiv cana ceramică Suffering Bastard a devenit celebră. Este modelată sub forma unei mici figurine care își ține mâinile pe cap, într-o poziție ce sugerează foarte clar efectele unei dimineți dificile după o noapte lungă. Astăzi, o asemenea cană este aproape la fel de recognoscibilă pentru pasionații de Tiki ca unele dintre cocktailurile servite în ea.
De ce funcționează atât de bine ginul cu bourbon și ginger beer
La prima vedere, ginul și bourbonul nu par neapărat cele mai firești ingrediente de pus în același shaker. Primul este sec, vegetal, citric și dominat adesea de ienupăr, în timp ce bourbonul poate avea vanilie, caramel, porumb dulce, scorțișoară și stejar. Lime-ul și ginger beer sunt cele care creează puntea dintre cele două.
Din punct de vedere structural, Suffering Bastard aparține familiei de băuturi numite buck, în care un distilat este combinat cu citrice și ginger beer sau ginger ale. Moscow Mule funcționează după aceeași logică, la fel și alte cocktailuri în care ghimbirul are rolul de a aduce atât prospețime, cât și condimente.
Ginger beer este foarte important. Nu trebuie confundat cu ginger ale, chiar dacă ambele sunt băuturi carbogazoase aromatizate cu ghimbir. Ginger beer are de regulă un caracter mult mai intens, mai picant și mai sec, în timp ce ginger ale tinde să fie mai delicat și mai dulce. Pentru Suffering Bastard aș alege o ginger beer suficient de puternică încât să simți ghimbirul clar după fiecare înghițitură.
Angostura Bitters este folosită într-o cantitate foarte mică, dar are un rol important. Cele două dash-uri introduc scorțișoară, cuișoare, condimente și o amăreală discretă. Aceste note se potrivesc foarte bine atât cu bourbonul, cât și cu ghimbirul.
Lime-ul trebuie să fie proaspăt stors. Cei 15 ml par puțini, dar sunt suficienți pentru a împiedica ginger beer și bourbonul să ducă băutura prea mult spre dulce. Cocktailul trebuie să rămână răcoritor, nu să semene cu un long drink zaharos.
Cum faci Suffering Bastard acasă
Începe cu un London Dry Gin clasic. Nu ai nevoie de un gin extrem de parfumat, floral sau exotic, pentru că ginger beer și bitters aduc deja suficiente arome. Un profil centrat pe ienupăr, citrice și plante funcționează cel mai bine.
Pentru whiskey, bourbonul este alegerea modernă cea mai răspândită. Un bourbon cu note clare de vanilie, caramel și stejar va crea un contrast foarte plăcut cu ginul. Nu aș folosi neapărat ceva foarte scump sau extrem de maturat, pentru că subtilitățile unui asemenea whiskey se pot pierde în ginger beer.
Pune bourbonul, ginul, sucul de lime și Angostura într-un shaker cu gheață. Agită aproximativ 10-15 secunde, suficient pentru răcire și o diluție moderată. Strecoară într-un pahar Collins umplut cu gheață proaspătă și completează cu ginger beer rece.
Cantitatea exactă de ginger beer depinde de pahar și de cât de intens vrei cocktailul. Aproximativ 60-90 ml reprezintă un punct de plecare foarte bun. Dacă pui prea multă, vei pierde baza formată din gin și bourbon. Dacă folosești prea puțină, băutura poate părea excesiv de alcoolică și acidă.
Amestecă foarte ușor după completare, fără să elimini prea mult din carbonatare, apoi adaugă o crenguță de mentă. Lovește ușor menta între palme înainte să o pui în pahar, pentru a elibera aromele fără să zdrobești frunzele.
Rezultatul ar trebui să înceapă cu ghimbir și lime, urmate aproape imediat de gin. Bourbonul apare ceva mai târziu, cu vanilie și lemn, iar Angostura prelungește finalul cu condimente. Este o băutură mult mai ușoară ca impresie decât sugerează cele două distilate din compoziție, motiv pentru care trebuie ținut cont că Suffering Bastard rămâne un cocktail destul de serios din punct de vedere alcoolic.
Dacă vrei să te apropii mai mult de rețeta din 1942, înlocuiește bourbonul cu 30 ml de brandy sau cognac. Cocktailul devine ceva mai fructat, rotund și elegant, cu note de strugure și lemn care se integrează foarte bine cu ginul. Versiunea cu bourbon este mai condimentată și mai robustă, în timp ce varianta cu brandy este probabil cea mai apropiată de intenția originală a lui Joe Scialom.
Suffering Bastard
30 ml bourbon whiskey, recomand Michter`s Unblended American
30 ml London Dry Gin, recomand Tanqueray
15 ml suc proaspăt de lime
2 dash-uri Angostura Bitters
60-90 ml bere de ghimbir, pentru completare – recomand Franklin & Sons Ginger Beer
Gheață
Crenguță de mentă pentru decor
Metodă: Adaugă bourbonul, ginul, sucul de lime și Angostura într-un shaker umplut cu gheață. Agită energic aproximativ 10-15 secunde și strecoară într-un pahar Collins sau cană peste gheață proaspătă. Completează cu ginger beer rece și amestecă foarte ușor. Decorează cu o crenguță de mentă.
Pentru varianta istorică apropiată de rețeta lui Joe Scialom din 1942, înlocuiește bourbonul cu 30 ml de brandy sau cognac, recomand Meukow Black 90.
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