Cum faci un cocktail clasic ce combină whiskey cu gin, în timp ce berea de ghimbir completează povestea începută în 1942 – Suffering Bastard

Există însă un detaliu istoric important. Varianta originală creată în 1942 de Joe Scialom la Shepheard’s Hotel din Cairo nu folosea bourbon, ci brandy. Whiskey-ul american a apărut ulterior ca înlocuitor și a devenit atât de răspândit încât, în multe baruri moderne, aceasta este versiunea pe care o primești atunci când comanzi un Suffering Bastard. Din acest motiv, cocktailul este un exemplu foarte bun despre cum o rețetă poate evolua timp de mai bine de opt decenii fără să-și piardă identitatea.

Povestea lui Suffering Bastard începe în Cairo, în 1942

Suffering Bastard este legat direct de perioada celui de-Al Doilea Război Mondial și de Cairo, un oraș aflat atunci într-o poziție strategică extrem de importantă pentru trupele Aliate din Africa de Nord. Joe Scialom lucra ca bartender la celebrul Shepheard’s Hotel și, potrivit istoricului de cocktailuri Jeff „Beachbum” Berry, încerca să creeze o băutură care să-i ajute pe soldații ce ajungeau la bar după seri lungi și consum de alcool de calitate discutabilă.

Povestea spune că mulți militari se plângeau de băuturile disponibile în regiune și, inevitabil, de mahmureala de a doua zi. Scialom ar fi încercat să construiască un cocktail suficient de revigorant încât să fie băut ușor, dar care să păstreze o structură alcoolică serioasă. Așa a apărut combinația dintre brandy, gin, lime, bitters și ginger beer.

Hotelul Shepheard’s era unul dintre cele mai cunoscute locuri din Cairo și devenise un punct de întâlnire pentru militari, diplomați, jurnaliști și călători. În timpul războiului, numele său apare frecvent în povești legate de campania din Africa de Nord. Inclusiv generalul german Erwin Rommel ar fi spus, potrivit unei istorii repetate de-a lungul anilor, că avea de gând să bea șampanie în apartamentul principal al hotelului după cucerirea orașului. Nu s-a întâmplat.

În schimb, Suffering Bastard ar fi devenit atât de popular printre trupele Aliate încât există povestea unui mesaj trimis către hotel prin care se solicitau cantități mari de cocktail pentru soldații aflați pe front. Ca în cazul multor istorii din lumea cocktailurilor, o parte dintre detalii au fost romanticizate în deceniile următoare, însă asocierea dintre Scialom, Shepheard’s Hotel, Cairo și anul 1942 este bine documentată.

Rețeta originală manuscrisă atribuită lui Scialom folosea brandy, nu bourbon. Această nuanță devine importantă dacă vrei să înțelegi de ce există astăzi atât de multe versiuni diferite ale băuturii.

Cum au ajuns bourbonul și cultura Tiki să schimbe cocktailul

Bourbonul a început să înlocuiască brandy-ul în barurile unde whiskey-ul american era mai ușor de găsit sau pur și simplu mai apreciat. Modificarea funcționează foarte bine pentru că bourbonul păstrează o parte dintre caracteristicile necesare rețetei: corp, note de lemn, dulceață și suficientă intensitate pentru a nu dispărea lângă gin și ginger beer.