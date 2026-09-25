Roboții intră în prima linie în Ucraina: cum sunt folosiți pentru atacuri și deminare
Armata ucraineană folosește tot mai mult roboți tereștri pentru misiuni care îi expun pe militari unor riscuri ridicate. În cadrul Operațiunii Vivaldi, lansată de Corpul 3 al armatei ucrainene, astfel de sisteme au fost utilizate atât pentru deminarea unor rute, cât și pentru transportul de provizii și evacuarea răniților. Unele dintre ele au ajuns chiar în spatele liniilor rusești după ce au fost transportate cu drone grele.
Pe 21 septembrie, Corpul 3 a anunțat o operațiune în care drone de mare capacitate au transportat și lansat roboți tereștri încărcați cu explozibili la mai mult de 10 kilometri în spatele pozițiilor rusești. Potrivit armatei ucrainene, sistemele au putut astfel să evite anumite obstacole naturale și poziții defensive și să ajungă mai aproape de liniile de aprovizionare din spatele frontului, scrie Ars Technica.
Roboții au fost trimiși înaintea infanteriei
Operațiunea cu dronele și roboții nu reprezintă primul caz în care Ucraina folosește drone grele pentru a transporta sisteme terestre fără echipaj. Corpul 3 a prezentat însă misiunea din 21 septembrie drept prima operațiune de acest tip realizată în condiții de luptă și una dintre cele mai ambițioase utilizări ale roboților tereștri în acest context.
Roboții sunt folosiți și în alte misiuni desfășurate în timpul Operațiunii Vivaldi. În sectorul Shandryholove, sistemele terestre fără echipaj au curățat aproximativ 30 de kilometri de rute minate în doar două nopți, potrivit Corpului 3. Pentru aceeași operațiune ar fi fost necesară, în mod obișnuit, intervenția a două companii de genişti timp de aproximativ o săptămână.
Corpul 3 susține că roboții sunt utilizați în prezent pentru îndepărtarea a aproximativ 60% dintre minele antipersonal din zona sa de responsabilitate. Sistemele sunt controlate de operatori umani și pot fi trimise în zone în care prezența militarilor ar presupune riscuri suplimentare.
De la deminare la transport și evacuarea răniților
Roboții tereștri nu sunt folosiți doar pentru deminare. În apropierea liniei frontului, aceștia pot transporta alimente, materiale și echipamente, dar și evacua militari răniți. Misiunile de acest tip permit armatei să reducă expunerea infanteriei în zone în care atacurile cu drone reprezintă o amenințare constantă.
Sistemele pot fi utilizate și pentru amplasarea de mine. Potrivit Corpului 3, un singur echipaj poate folosi un robot pentru a mina până la 200 de metri de teren într-o zi, creând bariere pe rutele pe care ar putea înainta forțele ruse.
În paralel, roboții au primit și roluri de luptă. Unele sisteme sunt echipate cu mitraliere și pot participa la apărarea împotriva atacurilor rusești, în timp ce altele sunt folosite pentru atacuri asupra pozițiilor inamice, inclusiv în misiuni în care transportă explozibili.
Operațiunea Vivaldi se desfășoară în regiunea Donețk, în direcția Lîman. Institutul pentru Studiul Războiului a relatat că operațiunea ucraineană a împiedicat încercarea Rusiei de a închide o mișcare de încercuire în jurul orașelor din așa-numita „Fortress Belt” din estul Ucrainei.
Ucraina folosește dronele și războiul electronic în aceeași operațiune
Utilizarea roboților face parte dintr-un ansamblu mai larg de operațiuni cu drone și sisteme de război electronic. Potrivit evaluării ISW citate în materialul-sursă, Ucraina a desfășurat atacuri cu drone asupra aprovizionării rusești cu combustibil, afectând disponibilitatea motorinei utilizate de generatoarele sistemelor rusești de război electronic.
În același timp, sistemele ucrainene de război electronic ar fi neutralizat aproximativ 20.000 de drone rusești. ISW a descris rezultatul acestor acțiuni drept un avantaj tactic al Ucrainei în domeniul dronelor, care a sprijinit înaintarea mecanizată spre Lîman.
Rusia și-a adaptat, la rândul său, tacticile și tehnologiile folosite pe front. Unități de drone, inclusiv Rubicon, au continuat să fie implicate în regiunea Donețk, iar armata rusă a testat sisteme de protecție împotriva dronelor pentru tancurile sale moderne.
Operațiunea Vivaldi continuă în regiunea Donețk
Operațiunea Vivaldi a început în mai 2026 și a fost menținută o perioadă într-un regim strict de securitate operațională. Potrivit Corpului 3, în etapa a doua a operațiunii, forțele ucrainene au eliberat Shandryholove și Derylove și au preluat controlul asupra localității Drobîșeve. Corpul 3 afirmă că, în această etapă, forțele ucrainene au recâștigat controlul asupra a 125 de kilometri pătrați de teritoriu.
Pe lângă rezultatele teritoriale prezentate de armata ucraineană, operațiunea marchează și o utilizare tot mai extinsă a sistemelor fără echipaj. Corpul 3 afirmă că vehiculele sale terestre fără echipaj au efectuat peste 15.700 de misiuni și au transportat aproximativ 3.300 de tone de provizii.