Roboții intră în prima linie în Ucraina: cum sunt folosiți pentru atacuri și deminare

Roboții au fost trimiși înaintea infanteriei

Operațiunea cu dronele și roboții nu reprezintă primul caz în care Ucraina folosește drone grele pentru a transporta sisteme terestre fără echipaj. Corpul 3 a prezentat însă misiunea din 21 septembrie drept prima operațiune de acest tip realizată în condiții de luptă și una dintre cele mai ambițioase utilizări ale roboților tereștri în acest context.

Roboții sunt folosiți și în alte misiuni desfășurate în timpul Operațiunii Vivaldi. În sectorul Shandryholove, sistemele terestre fără echipaj au curățat aproximativ 30 de kilometri de rute minate în doar două nopți, potrivit Corpului 3. Pentru aceeași operațiune ar fi fost necesară, în mod obișnuit, intervenția a două companii de genişti timp de aproximativ o săptămână.

Corpul 3 susține că roboții sunt utilizați în prezent pentru îndepărtarea a aproximativ 60% dintre minele antipersonal din zona sa de responsabilitate. Sistemele sunt controlate de operatori umani și pot fi trimise în zone în care prezența militarilor ar presupune riscuri suplimentare.

De la deminare la transport și evacuarea răniților

Roboții tereștri nu sunt folosiți doar pentru deminare. În apropierea liniei frontului, aceștia pot transporta alimente, materiale și echipamente, dar și evacua militari răniți. Misiunile de acest tip permit armatei să reducă expunerea infanteriei în zone în care atacurile cu drone reprezintă o amenințare constantă.

Sistemele pot fi utilizate și pentru amplasarea de mine. Potrivit Corpului 3, un singur echipaj poate folosi un robot pentru a mina până la 200 de metri de teren într-o zi, creând bariere pe rutele pe care ar putea înainta forțele ruse.

În paralel, roboții au primit și roluri de luptă. Unele sisteme sunt echipate cu mitraliere și pot participa la apărarea împotriva atacurilor rusești, în timp ce altele sunt folosite pentru atacuri asupra pozițiilor inamice, inclusiv în misiuni în care transportă explozibili.

Operațiunea Vivaldi se desfășoară în regiunea Donețk, în direcția Lîman. Institutul pentru Studiul Războiului a relatat că operațiunea ucraineană a împiedicat încercarea Rusiei de a închide o mișcare de încercuire în jurul orașelor din așa-numita „Fortress Belt” din estul Ucrainei.