Geamul termopan lasă frigul să intre în casă? Testul simplu cu o foaie de hârtie care îți arată dacă fereastra nu mai etanșează bine

Cum faci testul cu foaia de hârtie

Ia o foaie obișnuită de hârtie și deschide fereastra. Așază o parte a foii între cercevea și toc, în zona garniturii, apoi închide complet fereastra.

Încearcă să tragi foaia spre tine. Dacă aceasta opune o rezistență evidentă, înseamnă că în punctul respectiv garnitura este presată de cercevea. Dacă foaia alunecă foarte ușor sau poate fi scoasă aproape fără rezistență, poate exista o etanșare mai slabă în acea zonă.

Important este să nu faci testul într-un singur loc. Repetă-l în mai multe puncte: sus, jos și pe ambele laterale ale ferestrei. Este posibil ca aceasta să etanșeze bine într-o zonă și mai slab în alta.

Testul este orientativ. Rezultatul poate fi influențat inclusiv de grosimea hârtiei, tipul garniturilor și construcția ferestrei, astfel că nu trebuie interpretat drept un diagnostic tehnic.

De ce poate începe un termopan să lase aer rece

Ferestrele moderne au mai multe componente care contribuie la etanșare. Garniturile sunt doar una dintre ele.

În timp, materialul acestora se poate întări, deforma sau deteriora. Feroneria poate necesita, de asemenea, reglaje, iar cerceveaua se poate modifica ușor față de poziția inițială.

Dacă simți curent rece în jurul ferestrei, problema nu înseamnă automat că trebuie schimbat întregul geam termopan. Uneori poate fi suficientă înlocuirea unei garnituri sau reglarea feroneriei.