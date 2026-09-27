Geamul termopan lasă frigul să intre în casă? Testul simplu cu o foaie de hârtie care îți arată dacă fereastra nu mai etanșează bine
Odată cu scăderea temperaturilor, poți observa că anumite zone ale casei sunt mai reci, chiar dacă centrala funcționează normal. Uneori, problema nu este sistemul de încălzire, ci ferestrele. Garniturile uzate, reglajele feroneriei sau problemele apărute în timp pot permite aerului rece să pătrundă în locuință.
Nu ai nevoie neapărat de aparatură specială pentru o primă verificare. Un test simplu, făcut cu o foaie de hârtie, îți poate oferi un indiciu despre cât de bine se închide fereastra. Testul nu înlocuiește însă verificarea unui specialist și nici nu poate identifica toate cauzele pierderilor de căldură.
Cum faci testul cu foaia de hârtie
Ia o foaie obișnuită de hârtie și deschide fereastra. Așază o parte a foii între cercevea și toc, în zona garniturii, apoi închide complet fereastra.
Încearcă să tragi foaia spre tine. Dacă aceasta opune o rezistență evidentă, înseamnă că în punctul respectiv garnitura este presată de cercevea. Dacă foaia alunecă foarte ușor sau poate fi scoasă aproape fără rezistență, poate exista o etanșare mai slabă în acea zonă.
Important este să nu faci testul într-un singur loc. Repetă-l în mai multe puncte: sus, jos și pe ambele laterale ale ferestrei. Este posibil ca aceasta să etanșeze bine într-o zonă și mai slab în alta.
Testul este orientativ. Rezultatul poate fi influențat inclusiv de grosimea hârtiei, tipul garniturilor și construcția ferestrei, astfel că nu trebuie interpretat drept un diagnostic tehnic.
De ce poate începe un termopan să lase aer rece
Ferestrele moderne au mai multe componente care contribuie la etanșare. Garniturile sunt doar una dintre ele.
În timp, materialul acestora se poate întări, deforma sau deteriora. Feroneria poate necesita, de asemenea, reglaje, iar cerceveaua se poate modifica ușor față de poziția inițială.
Dacă simți curent rece în jurul ferestrei, problema nu înseamnă automat că trebuie schimbat întregul geam termopan. Uneori poate fi suficientă înlocuirea unei garnituri sau reglarea feroneriei.
Verifică vizual garniturile. Dacă observi porțiuni rupte, crăpate, desprinse sau puternic deformate, acestea pot contribui la problema de etanșare.
Nu confunda senzația de rece cu o infiltrație de aer
Există însă o diferență importantă între o fereastră prin care intră efectiv aer și senzația de frig resimțită atunci când stai în apropierea geamului.
În zilele foarte reci, suprafața interioară a sticlei poate avea o temperatură mai mică decât pereții din jur. Din acest motiv, zona din apropierea ferestrei poate părea mai rece chiar dacă aceasta este bine închisă.
Tocmai de aceea, simplul fapt că simți frig lângă geam nu demonstrează că fereastra „trage”.
Poți verifica atent și dacă există un curent de aer perceptibil în jurul ramei. Pentru investigații mai precise, specialiștii pot utiliza inclusiv camere cu termoviziune sau alte metode pentru identificarea zonelor cu pierderi de căldură.
Atenție la așa-numitul „reglaj de iarnă”
Pe internet circulă frecvent recomandarea potrivit căreia toate ferestrele termopan ar trebui trecute toamna pe un presupus „mod de iarnă”, prin rotirea elementelor de reglaj ale feroneriei.
În realitate, nu toate sistemele de feronerie sunt proiectate la fel și nu există o procedură universală care să se aplice oricărei ferestre.
Creșterea excesivă a presiunii asupra garniturilor poate duce la uzarea lor prematură. Dacă testul cu hârtia indică o problemă în mai multe zone, este mai sigur să verifici instrucțiunile producătorului feroneriei sau să ceri reglarea ferestrei de către un specialist, în loc să rotești la întâmplare componentele.
Ce poți verifica înainte de venirea iernii
Începe prin curățarea garniturilor și a ramei. Praful și murdăria acumulate pot afecta închiderea corectă, iar garniturile trebuie întreținute potrivit recomandărilor producătorului.
Privește apoi fereastra în timp ce o închizi. Dacă trebuie să depui un efort neobișnuit pentru a acționa mânerul, dacă acesta nu ajunge în poziția normală sau dacă cerceveaua pare să atingă rama, poate fi necesar un reglaj.
Nu forța mânerul și nu încerca să compensezi o problemă mecanică prin strângerea excesivă a feroneriei.
Poți repeta testul cu hârtia după o eventuală intervenție pentru a vedea dacă există o diferență.
O fereastră care nu etanșează bine poate influența confortul termic
Infiltrațiile de aer rece pot determina pierderi de căldură și pot face încăperea mai dificil de încălzit. Într-o astfel de situație, simpla creștere a temperaturii pe termostat nu rezolvă cauza problemei.
Dacă locuința pierde constant căldură prin anumite zone, sistemul de încălzire poate fi nevoit să funcționeze mai mult pentru a menține temperatura dorită, ceea ce se poate reflecta și în consum.
Înainte de sezonul rece, merită astfel să verifici toate ferestrele, nu doar pe cea din camera în care simți frigul cel mai puternic. O foaie de hârtie îți poate oferi în câteva secunde un prim indiciu, însă dacă aceasta iese foarte ușor în mai multe puncte, simți un curent evident sau observi garnituri deteriorate, următorul pas ar trebui să fie identificarea exactă a cauzei și, dacă este necesar, reglarea sau repararea ferestrei.