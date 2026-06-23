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ECONOMIE

Tot ce trebuie să știe românii de la 1 iulie 2026 despre salariul minim, amenzi si regulile pentru asigurarea medicală. Tabel explicativ

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Tot ce trebuie să știe românii de la 1 iulie 2026 despre salariul minim, amenzi si regulile pentru asigurarea medicală. Tabel explicativ
Schimbări care apar de la 1 iulie 2026 (Foto: Profimedia)

Începând cu 1 iulie 2026 intră în vigoare mai multe modificări care îi afectează direct pe angajați, șoferi, persoane fără venituri și familiile care beneficiază de asigurare medicală. Salariul minim brut va crește la 4.325 de lei, punctul-amendă va avea o valoare mai mare, iar facilitățile fiscale acordate angajaților plătiți cu salariul minim vor fi reduse. În același timp, costul asigurării opționale de sănătate rămâne neschimbat.

Cuprins
  1. Salariul minim crește, dar facilitatea fiscală se reduce
  2. Costuri mai mari pentru angajatori
  3. Agricultură și industria alimentară intră în sistemul general
  4. Șoferii vor plăti amenzi mai mari
  5. Asigurarea opțională de sănătate rămâne la același nivel
  6. Ce se întâmplă cu soții și părinții fără venituri
  7. Tabel explicativ: principalele schimbări de la 1 iulie 2026

Salariul minim crește, dar facilitatea fiscală se reduce

De la 1 iulie 2026, salariul minim brut pe economie va ajunge la 4.325 de lei, față de 4.050 de lei cât este în prezent. Pentru salariați, această majorare înseamnă un venit net de aproximativ 2.699 de lei, comparativ cu 2.574 de lei în prima parte a anului.

Totuși, există și o modificare mai puțin observată. Suma din salariul minim care este scutită de taxe și contribuții sociale scade de la 300 de lei la 200 de lei. Astfel, o parte din beneficiul adus de majorarea salariului minim este diminuată de reducerea facilității fiscale.

Măsura se aplică doar angajaților cu normă întreagă care au salariul de bază egal cu salariul minim brut și care îndeplinesc condițiile prevăzute de legislația fiscală.

Costuri mai mari pentru angajatori

Creșterea salariului minim nu afectează doar veniturile angajaților, ci și cheltuielile firmelor. Dacă în prezent costul total suportat de un angajator pentru un salariat plătit cu minimul pe economie este de aproximativ 4.134 de lei pe lună, după 1 iulie acesta va ajunge la aproximativ 4.418 lei.

Pentru companiile cu un număr mare de angajați remunerați la nivelul salariului minim, impactul financiar poate fi semnificativ.

Agricultură și industria alimentară intră în sistemul general

O altă schimbare importantă privește salariații din agricultură și industria alimentară. Până acum, aceste domenii aveau un salariu minim reglementat separat. Începând cu 1 iulie 2026, această excepție dispare, iar salariul minim pentru aceste sectoare va fi identic cu cel aplicat în restul economiei, respectiv 4.325 de lei brut.

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În schimb, sectorul construcțiilor își păstrează regimul special. Salariul minim brut în construcții rămâne la 4.582 de lei pe lună.

Șoferii vor plăti amenzi mai mari

Majorarea salariului minim produce efecte și în traficul rutier. Potrivit Codului Rutier, valoarea unui punct-amendă reprezintă 5% din salariul minim brut pe economie. În lipsa unei decizii de înghețare a valorii acestuia, punctul-amendă va crește la 216,25 lei de la 1 iulie.

Consecința este simplă: numeroase amenzi de circulație vor deveni mai mari. De exemplu, o sancțiune de 4 puncte-amendă va însemna peste 865 de lei, iar una de 8 puncte-amendă va depăși 1.700 de lei.

Asigurarea opțională de sănătate rămâne la același nivel

Pentru persoanele care nu au venituri și doresc să fie asigurate în sistemul public de sănătate există și o veste bună. Costul asigurării opționale nu se modifică după 1 iulie și rămâne la 2.430 de lei pentru întreg anul 2026.

Contribuția este calculată folosind salariul minim aflat în vigoare la începutul anului, respectiv 4.050 de lei, și nu noua valoare care va intra în vigoare în iulie. Persoanele interesate trebuie să depună Declarația Unică la ANAF și să plătească contribuția în două tranșe.

Prima tranșă reprezintă 25% din sumă, adică 608 lei, și se achită la depunerea declarației. Restul de 1.822 de lei poate fi plătit până la 25 mai anul următor.

Ce se întâmplă cu soții și părinții fără venituri

După eliminarea statutului de coasigurat fără contribuție, persoanele care au venituri și doresc să își asigure soțul, soția sau părinții fără venituri proprii trebuie să facă acest lucru prin intermediul Declarației Unice.

Asigurarea acestora rămâne posibilă, însă nu mai este automată, fiind necesară respectarea procedurilor fiscale introduse în ultimul an.

Tabel explicativ: principalele schimbări de la 1 iulie 2026

Măsura Până la 30 iunie 2026 De la 1 iulie 2026
Salariu minim brut 4.050 lei 4.325 lei
Salariu minim net 2.574 lei 2.699 lei
Sumă neimpozabilă 300 lei 200 lei
Cost total pentru angajator 4.134 lei 4.418 lei
Punct-amendă 202,5 lei 216,25 lei
Asigurare opțională de sănătate 2.430 lei 2.430 lei
Salariu minim agricultură și industria alimentară 4.050 lei 4.325 lei
Salariu minim construcții 4.582 lei 4.582 lei (neschimbat)
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