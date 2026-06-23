Tot ce trebuie să știe românii de la 1 iulie 2026 despre salariul minim, amenzi si regulile pentru asigurarea medicală. Tabel explicativ

Totuși, există și o modificare mai puțin observată. Suma din salariul minim care este scutită de taxe și contribuții sociale scade de la 300 de lei la 200 de lei. Astfel, o parte din beneficiul adus de majorarea salariului minim este diminuată de reducerea facilității fiscale.

Măsura se aplică doar angajaților cu normă întreagă care au salariul de bază egal cu salariul minim brut și care îndeplinesc condițiile prevăzute de legislația fiscală.

Costuri mai mari pentru angajatori

Creșterea salariului minim nu afectează doar veniturile angajaților, ci și cheltuielile firmelor. Dacă în prezent costul total suportat de un angajator pentru un salariat plătit cu minimul pe economie este de aproximativ 4.134 de lei pe lună, după 1 iulie acesta va ajunge la aproximativ 4.418 lei.

Pentru companiile cu un număr mare de angajați remunerați la nivelul salariului minim, impactul financiar poate fi semnificativ.

Agricultură și industria alimentară intră în sistemul general

O altă schimbare importantă privește salariații din agricultură și industria alimentară. Până acum, aceste domenii aveau un salariu minim reglementat separat. Începând cu 1 iulie 2026, această excepție dispare, iar salariul minim pentru aceste sectoare va fi identic cu cel aplicat în restul economiei, respectiv 4.325 de lei brut.

În schimb, sectorul construcțiilor își păstrează regimul special. Salariul minim brut în construcții rămâne la 4.582 de lei pe lună.

Șoferii vor plăti amenzi mai mari

Majorarea salariului minim produce efecte și în traficul rutier. Potrivit Codului Rutier, valoarea unui punct-amendă reprezintă 5% din salariul minim brut pe economie. În lipsa unei decizii de înghețare a valorii acestuia, punctul-amendă va crește la 216,25 lei de la 1 iulie.