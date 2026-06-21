Câți români câștigă sub salariul mediu net de 5.843 de lei. Datele care arată realitatea din piața muncii
Pentru mulți angajați din România, salariul mediu net prezentat în statisticile oficiale rămâne mai degrabă un reper teoretic decât o realitate de zi cu zi. Deși datele publicate de Institutul Național de Statistică arată că venitul mediu net a ajuns la 5.843 de lei în luna aprilie, distribuția câștigurilor din piața muncii relevă o situație diferită pentru majoritatea salariaților. În același timp, ritmul de creștere al salariilor continuă să încetinească, în timp ce inflația afectează puterea de cumpărare a populației.
Trei sferturi dintre angajați câștigă sub salariul mediu net
Conform celor mai recente date oficiale, salariul mediu net pe economie a ajuns la 5.843 de lei în luna aprilie. Cu toate acestea, această valoare nu reflectă situația majorității angajaților.
Statisticile arată că aproximativ trei sferturi dintre români încasează venituri mai mici decât salariul mediu net. În plus, peste o treime dintre salariați nu ajung nici măcar la pragul de 2.750 de lei lunar.
Această diferență este explicată de faptul că media este influențată de un număr redus de angajați care beneficiază de venituri foarte mari. Astfel, deși salariul mediu se apropie de 6.000 de lei, pentru o mare parte a forței de muncă această sumă este greu de atins.
Datele evidențiază o discrepanță semnificativă între nivelul salarial mediu raportat oficial și veniturile efective ale majorității românilor.
Creșterea salariilor încetinește
Pe lângă distribuția inegală a veniturilor, statisticile indică și o încetinire a ritmului de majorare a salariilor.
Salariul mediu net a crescut cu doar 3,5% față de aceeași perioadă a anului trecut. Potrivit datelor prezentate, acesta reprezintă cel mai redus ritm anual de creștere înregistrat în ultimele 12 luni.
Evoluția este importantă în contextul în care salariile au reprezentat în ultimii ani unul dintre principalii indicatori urmăriți de angajați și angajatori pentru evaluarea nivelului de trai.
Chiar dacă veniturile continuă să crească în termeni nominali, avansul este considerabil mai lent comparativ cu perioadele anterioare.
Inflația reduce puterea de cumpărare
O altă problemă evidențiată de datele oficiale este diferența dintre creșterea salariilor și evoluția prețurilor.
În condițiile unei inflații de aproape 11%, majorarea salarială de 3,5% nu reușește să compenseze scumpirile. Diferența dintre cele două evoluții a condus la o reducere a câștigului salarial real cu aproximativ 7%.
Cu alte cuvinte, deși salariile sunt mai mari decât în urmă cu un an, puterea de cumpărare a acestor venituri este mai mică. Prețurile bunurilor și serviciilor cresc într-un ritm superior celui în care evoluează salariile, iar acest lucru se resimte direct în bugetele familiilor.
Datele arată că orice majorare salarială este afectată rapid de creșterea costurilor de trai, ceea ce face ca mulți angajați să simtă mai puțin efectele pozitive ale creșterilor de venit.
Realitatea din piața muncii, diferită de media statistică
Deși salariul mediu net pe economie se apropie de pragul de 6.000 de lei, cifrele publicate de INS arată că această valoare nu reprezintă situația financiară a majorității salariaților.
Peste o treime dintre români câștigă sub 2.750 de lei pe lună, iar trei sferturi dintre angajați au venituri mai mici decât media națională. În paralel, încetinirea creșterii salariilor și impactul inflației asupra puterii de cumpărare conturează o imagine care evidențiază dificultățile cu care se confruntă o mare parte dintre angajați.