Câți români câștigă sub salariul mediu net de 5.843 de lei. Datele care arată realitatea din piața muncii

Statisticile arată că aproximativ trei sferturi dintre români încasează venituri mai mici decât salariul mediu net. În plus, peste o treime dintre salariați nu ajung nici măcar la pragul de 2.750 de lei lunar.

Această diferență este explicată de faptul că media este influențată de un număr redus de angajați care beneficiază de venituri foarte mari. Astfel, deși salariul mediu se apropie de 6.000 de lei, pentru o mare parte a forței de muncă această sumă este greu de atins.

Datele evidențiază o discrepanță semnificativă între nivelul salarial mediu raportat oficial și veniturile efective ale majorității românilor.

Creșterea salariilor încetinește

Pe lângă distribuția inegală a veniturilor, statisticile indică și o încetinire a ritmului de majorare a salariilor.

Salariul mediu net a crescut cu doar 3,5% față de aceeași perioadă a anului trecut. Potrivit datelor prezentate, acesta reprezintă cel mai redus ritm anual de creștere înregistrat în ultimele 12 luni.

Evoluția este importantă în contextul în care salariile au reprezentat în ultimii ani unul dintre principalii indicatori urmăriți de angajați și angajatori pentru evaluarea nivelului de trai.

Chiar dacă veniturile continuă să crească în termeni nominali, avansul este considerabil mai lent comparativ cu perioadele anterioare.