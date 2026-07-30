Jumanji: Open World transformă lumea reală într-un joc video: respawn, lupte și ultima aventură a echipei
Jocul nu îi mai atrage pe oameni în interiorul său. De această dată, Jumanji evadează din consolă și aduce haosul în lumea reală. Primul trailer pentru „Jumanji: Open World” îi readuce împreună pe Dwayne Johnson, Kevin Hart, Jack Black și Karen Gillan, într-o aventură construită în jurul mecanicilor clasice din jocurile video, potrivit GameSpot.
Noul film reprezintă capitolul final al trilogiei moderne începute în 2017 cu „Jumanji: Welcome to the Jungle” și continuate în 2019 cu „Jumanji: The Next Level”. Premiera în cinematografele din Statele Unite este programată pentru 25 decembrie 2026, după ce data inițială a fost modificată pentru a evita o confruntare directă prea dură cu „Avengers: Doomsday” și „Dune: Part Three”.
Jumanji evadează din consolă și invadează lumea reală
Primele două filme au trimis un grup de adolescenți în interiorul unui joc video. Acolo, aceștia au primit corpurile și abilitățile unor avataruri interpretate de vedetele seriei. Noua producție inversează formula. Dr. Smolder Bravestone, Franklin „Mouse” Finbar, Ruby Roundhouse și profesorul Sheldon Oberon ajung în lumea reală.
Dwayne Johnson revine în rolul masivului Bravestone. Kevin Hart îl interpretează din nou pe Mouse, Karen Gillan este Ruby, iar Jack Black se întoarce ca profesorul Oberon. Trailerul sugerează că avatarurile nu înțeleg complet regulile realității și se comportă asemenea unor personaje controlate de un joc aflat într-un mod demonstrativ defect.
Această schimbare îi permite filmului să introducă animale sălbatice, obstacole imposibile și efecte inspirate din gaming în orașe și spații obișnuite. Granița dintre realitate și joc dispare. Personajele trebuie să afle cum pot opri Jumanji înainte ca lumea întreagă să fie transformată într-un nivel gigantic.
Formula rămâne apropiată de cea care a făcut din „Jumanji: Welcome to the Jungle” o comedie de aventuri foarte populară. Chimia dintre Dwayne Johnson, Kevin Hart, Jack Black și Karen Gillan este din nou principalul motor al filmului, alături de diferențele dintre personalitatea fiecărui avatar și persoana care îl controlează.
Respawn, vieți limitate și lupte cu boși
Trailerul îmbrățișează complet limbajul jocurilor video. Personajele pot reveni după ce sunt eliminate, dar numărul de vieți rămâne limitat. Respawn-ul nu este doar o glumă vizuală. El devine o regulă care poate decide cine reușește să iasă din joc și cine rămâne blocat în el.
Apar și confruntări construite asemenea unor lupte cu boși. Eroii trebuie să identifice punctele slabe ale adversarilor, să folosească abilitățile fiecărui avatar și să colaboreze. Lumea din jurul lor pare să respecte regulile unei aventuri interactive, nu legile normale ale realității.
Filmul păstrează și schimburile de corpuri care au generat o mare parte din umorul producției anterioare. Actorii nu interpretează mereu aceeași personalitate, deoarece jucătorii pot ajunge în avataruri diferite după întoarcerea în Jumanji. Această idee fusese folosită intens și în „Jumanji: The Next Level”, unde Danny DeVito și Danny Glover ajungeau în corpurile lui Dwayne Johnson și Kevin Hart.
Distribuția îi mai include pe Alex Wolff, Madison Iseman, Morgan Turner și Ser’Darius Blain, cei patru tineri aflați în centrul trilogiei. Revin și Nick Jonas, Rhys Darby și Danny DeVito. Awkwafina apare din nou în rolul avatarului Ming Fleetfoot.
Ultimul joc pentru Dwayne Johnson și echipa sa
„Jumanji: Open World” este regizat de Jake Kasdan, cineastul care a realizat și precedentele două filme. Scenariul este semnat de Kasdan, Jeff Pinkner și Scott Rosenberg. Producția încearcă să închidă poveștile personajelor, dar și să creeze cea mai amplă aventură din această versiune a francizei.
Cele două filme moderne anterioare au încasat împreună aproximativ 1,7 miliarde de dolari la nivel global. Succesul lor a demonstrat că publicul a acceptat transformarea jocului de societate din filmul original într-o consolă capabilă să absoarbă jucătorii.
Noul capitol păstrează însă o legătură emoțională cu producția din 1995 și cu Robin Williams. Dwayne Johnson a explicat anterior că filmul include un omagiu pentru Alan Parrish, personajul interpretat de actorul dispărut. Una dintre piesele simbolice ale jocului original apare ca element recurent în aventura finală.
Lansarea vine într-o perioadă foarte aglomerată pentru filmele inspirate din jocuri video. „Resident Evil” și „Street Fighter” vor ajunge și ele în cinematografe înainte de finalul anului. „Jumanji: Open World” are însă un avantaj important: nu adaptează un joc existent, ci transformă limbajul gamingului într-o comedie de aventuri accesibilă întregii familii.