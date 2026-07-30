Jumanji: Open World transformă lumea reală într-un joc video: respawn, lupte și ultima aventură a echipei

Jumanji evadează din consolă și invadează lumea reală

Primele două filme au trimis un grup de adolescenți în interiorul unui joc video. Acolo, aceștia au primit corpurile și abilitățile unor avataruri interpretate de vedetele seriei. Noua producție inversează formula. Dr. Smolder Bravestone, Franklin „Mouse” Finbar, Ruby Roundhouse și profesorul Sheldon Oberon ajung în lumea reală.

Dwayne Johnson revine în rolul masivului Bravestone. Kevin Hart îl interpretează din nou pe Mouse, Karen Gillan este Ruby, iar Jack Black se întoarce ca profesorul Oberon. Trailerul sugerează că avatarurile nu înțeleg complet regulile realității și se comportă asemenea unor personaje controlate de un joc aflat într-un mod demonstrativ defect.

Această schimbare îi permite filmului să introducă animale sălbatice, obstacole imposibile și efecte inspirate din gaming în orașe și spații obișnuite. Granița dintre realitate și joc dispare. Personajele trebuie să afle cum pot opri Jumanji înainte ca lumea întreagă să fie transformată într-un nivel gigantic.

Formula rămâne apropiată de cea care a făcut din „Jumanji: Welcome to the Jungle” o comedie de aventuri foarte populară. Chimia dintre Dwayne Johnson, Kevin Hart, Jack Black și Karen Gillan este din nou principalul motor al filmului, alături de diferențele dintre personalitatea fiecărui avatar și persoana care îl controlează.

Respawn, vieți limitate și lupte cu boși

Trailerul îmbrățișează complet limbajul jocurilor video. Personajele pot reveni după ce sunt eliminate, dar numărul de vieți rămâne limitat. Respawn-ul nu este doar o glumă vizuală. El devine o regulă care poate decide cine reușește să iasă din joc și cine rămâne blocat în el.

Apar și confruntări construite asemenea unor lupte cu boși. Eroii trebuie să identifice punctele slabe ale adversarilor, să folosească abilitățile fiecărui avatar și să colaboreze. Lumea din jurul lor pare să respecte regulile unei aventuri interactive, nu legile normale ale realității.

Filmul păstrează și schimburile de corpuri care au generat o mare parte din umorul producției anterioare. Actorii nu interpretează mereu aceeași personalitate, deoarece jucătorii pot ajunge în avataruri diferite după întoarcerea în Jumanji. Această idee fusese folosită intens și în „Jumanji: The Next Level”, unde Danny DeVito și Danny Glover ajungeau în corpurile lui Dwayne Johnson și Kevin Hart.