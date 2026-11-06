Băncile ar putea ieși din sistemul ROBOR după amenzile uriașe. Consiliul Concurenței cere măsuri urgente
Cele 10 bănci sancționate în cazul ROBOR trebuie să prezinte, până la sfârșitul lunii noiembrie, planuri prin care să demonstreze că vor respecta cerințele Consiliului Concurenței. Autoritatea încearcă astfel să evite retragerea unor instituții de credit din sistemul de stabilire a indicelui ROBOR, utilizat în continuare pentru calcularea ratelor multor români.
Ce schimbări trebuie să facă băncile în sistemul ROBOR
Președintele Consiliului Concurenței, Bogdan Chirițoiu, a explicat că fiecare bancă trebuie să prezinte măsurile pe care intenționează să le adopte pentru a respecta decizia autorității. Planurile vor fi analizate individual, iar aprobarea lor ar urma să ofere instituțiilor financiare certitudinea că noile proceduri sunt conforme cu regulile de concurență.
„Cerința a fost să vină cu un plan de conformare. Să zică că vor face schimbările A, B și C, să le confirmăm, să le dăm certitudine juridică. Asta legat și de spaima că ar putea să se retragă din sistemul ROBOR. Nu vrem să se ajungă acolo!”, a declarat Chirițoiu, potrivit Profit.ro.
Solicitarea vine după ce unele bănci au început să analizeze posibilitatea retragerii din panelul ROBOR, în urma sancțiunilor primite.
De ce au fost amendate băncile cu 3,7 miliarde de lei
Consiliul Concurenței a aplicat amenzi totale de 3,7 miliarde de lei celor 10 bănci participante la stabilirea ROBOR. Potrivit autorității, instituțiile financiare și-ar fi făcut vizibile reciproc cotațiile și ar fi schimbat informații într-un moment sensibil al procesului de stabilire a indicelui.
Consiliul Concurenței consideră că aceste practici ar fi influențat ROBOR în sensul creșterii sale, în defavoarea clienților cu credite cu dobândă variabilă. Bogdan Chirițoiu a precizat anterior că influența estimată asupra indicelui a fost de ordinul unor „fracțiuni de procent”.
Toate cele 10 bănci au contestat sancțiunile în instanță și au solicitat suspendarea efectelor deciziei. Curtea de Apel București a respins deja cererea de suspendare formulată de CEC Bank, însă litigiile continuă.
Ce se întâmplă cu ratele românilor care au credite
ROBOR este un indice de referință utilizat în special pentru calcularea dobânzilor variabile la creditele mai vechi, contractate înainte de introducerea IRCC. Pe înțelesul tuturor, atunci când ROBOR crește, dobânda unui credit legat de acest indice poate crește, ceea ce înseamnă și o rată lunară mai mare.
De exemplu, o creștere a ROBOR cu 0,2 puncte procentuale poate însemna câteva zeci de lei în plus lunar, în funcție de valoarea creditului și perioada rămasă de rambursat.
Decizia Consiliului Concurenței nu înseamnă însă că ratele românilor vor scădea automat sau că băncile trebuie să restituie bani clienților. Deocamdată, măsurile vizează modul în care instituțiile financiare participă la stabilirea indicelui.
Băncile riscă să plătească amenzile. O nouă investigație este în desfășurare
Dacă instituțiile financiare nu obțin suspendarea deciziei în instanță, vor trebui să achite amenzile aplicate.
„Teoretic pot să meargă la ANAF să ceară o eșalonare. Nu văd ce dificultăți ar avea să plătească”, a declarat Chirițoiu, amintind că băncile au înregistrat anul trecut un profit net cumulat de peste 15 miliarde de lei.
În paralel, Consiliul Concurenței desfășoară o altă investigație privind informațiile schimbate între bănci atunci când evaluează bonitatea clienților, adică posibilitatea acestora de a rambursa creditele. Această investigație nu va fi finalizată în 2026 și ar putea conduce la noi sancțiuni, dacă autoritatea constată încălcări ale legislației.
Pentru clienți, miza principală rămâne funcționarea corectă și transparentă a sistemului de stabilire a dobânzilor, astfel încât costurile creditelor să nu fie influențate de practici anticoncurențiale.