Bunicii vor să lase apartamentul direct nepotului, nu copiilor lor. Când poate fi contestată decizia după deces

Testamentul nu transferă proprietatea imediat și poate fi revocat. Uniunea Națională a Notarilor Publici explică regulile testamentului și precizează că libertatea de a lăsa averea unei singure persoane este limitată de rezerva succesorală.

Dacă apartamentul aparține ambilor bunici, trebuie stabilit ce drept de proprietate are fiecare. Un bunic nu poate transmite prin propria dispoziție partea care îi aparține celuilalt, iar situația succesorală se analizează separat la fiecare deces.

Nici un singur testament semnat împreună de ambii bunici în favoarea nepotului nu este soluția permisă de lege. Articolul 1.036 din Codul civil interzice ca două sau mai multe persoane să dispună prin același testament în favoarea unui terț, sub sancțiunea nulității absolute.

Ce drepturi păstrează copiii bunicilor

Copiii defunctului sunt descendenți și fac parte dintre moștenitorii rezervatari. Dacă vin la moștenire și îndeplinesc condițiile legale, aceștia beneficiază de o parte protejată inclusiv împotriva unor dispoziții testamentare sau donații.

Potrivit articolelor 1.086–1.088 din Codul civil, rezerva fiecăruia reprezintă jumătate din cota pe care ar fi primit-o ca moștenitor legal, în absența liberalităților ori a dezmoștenirii. Nu înseamnă că fiecare copil are dreptul la jumătate din apartament.

Un exemplu simplificat arată diferența. Presupunem că un bunic este proprietarul exclusiv al unui apartament de 400.000 de lei, nu are soț supraviețuitor, are doi copii în viață și nu există alte bunuri, datorii ori donații relevante pentru calcul.

Fără testament, fiecare copil ar primi jumătate din moștenire. Rezerva fiecăruia este jumătate din acea cotă, adică un sfert din masa de calcul, echivalentul a 100.000 de lei în exemplu.