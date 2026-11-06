Netflix anunță un nou serial Stranger Things. Povestea începe în 1955, departe de Hawkins

Ce arată primul teaser și unde începe povestea

Primul material video fixează locul și momentul acțiunii: 19 aprilie 1955, Marion, Nevada. O bicicletă abandonată, un radio care redă muzică din epocă și un avertisment privind accesul într-o zonă restricționată preced apariția unor fulgere pe cer. Teaserul sugerează o amenințare, fără să explice ce se întâmplă în acel loc.

Cronologic, Other Worlds precedă inclusiv spectacolul de teatru Stranger Things: The First Shadow, a cărui acțiune se desfășoară în Hawkins, în 1959. Piesa explorează trecutul lui Henry Creel, personajul devenit ulterior Vecna.

Legătura cu Henry rămâne unul dintre indiciile despre noua poveste. În declarații pentru Entertainment Weekly, frații Duffer au explicat că descoperirea făcută de acesta într-o peșteră din Nevada lasă loc unor răspunsuri ulterioare. Totuși, creatorii descriu proiectul ca pe o aventură cu eroi, adversari și o mitologie proprie, fără să confirme un serial construit exclusiv în jurul lui Vecna.

Cine realizează Other Worlds și când va apărea

Kate Trefry, scenaristă a producției originale și autoarea piesei The First Shadow, este cocreatoarea proiectului și va coordona scenariul și echipa creativă, în rolul de showrunner. Regizorul Joe Wright, cunoscut pentru Pride & Prejudice și Atonement, va realiza primele trei episoade.

Frații Duffer și Shawn Levy se numără printre producătorii executivi. Filmările vor avea loc în New Mexico, deși povestea este plasată în Nevada. Netflix nu a anunțat deocamdată distribuția, numărul episoadelor sau ziua exactă a premierei; calendarul public indică anul 2028.

Other Worlds se adaugă proiectelor derivate din Stranger Things. Netflix a lansat deja serialul animat Stranger Things: Tales From ’85, care urmărește personajele cunoscute în iarna lui 1985, între sezoanele al doilea și al treilea ale poveștii originale. Animația și noua producție cu actori explorează, așadar, perioade diferite din același univers.

Serialul original, lansat în 2016, are acum toate cele cinci sezoane disponibile pe Netflix. Potrivit platformei, primele patru au strâns împreună peste 1,2 miliarde de vizionări, iar sezoanele patru și cinci se află printre cele mai populare sezoane TV din istoria serviciului.