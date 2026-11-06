Ce este OCDE și cum ar ajuta România aderarea la „clubul bogaților”. Beneficii pentru economie, investiții și locuri de muncă

Printre membrii săi se numără Statele Unite, Canada, Germania, Franța, Japonia și Australia. Organizația este cunoscută drept „clubul bogaților” deoarece include numeroase economii dezvoltate, cu venituri ridicate și instituții consolidate.

Spre deosebire de Uniunea Europeană, OCDE nu oferă automat fonduri nerambursabile statelor membre. Principalul avantaj îl reprezintă accesul la expertiză, standarde internaționale și o mai mare credibilitate în fața investitorilor.

Pentru România, aderarea ar însemna recunoașterea progreselor realizate în modernizarea economiei și a instituțiilor.

Cum ar putea beneficia economia României

Unul dintre cele mai importante avantaje ar fi creșterea atractivității țării pentru investitorii internaționali. Unele fonduri mari de investiții au reguli care limitează plasamentele în statele din afara OCDE. Prin aderare, România ar putea deveni eligibilă pentru investiții suplimentare, în funcție de politicile fiecărui fond.

Banii investiți în fabrici, infrastructură sau servicii ar putea contribui la dezvoltarea companiilor, crearea de locuri de muncă și creșterea veniturilor bugetare.

Luca Niculescu a susținut că aderarea ar putea aduce economiei românești un câștig de până la 1% din PIB anual. Această cifră reprezintă însă o estimare, nu o sumă garantată.

România ar putea adera în următoarele luni

Într-o intervenție la Antena 3 CNN, Luca Niculescu s-a declarat optimist în privința finalizării procesului de aderare.