Ce este OCDE și cum ar ajuta România aderarea la „clubul bogaților”. Beneficii pentru economie, investiții și locuri de muncă
România ar putea deveni, în următoarele luni, membră a Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), cunoscută și drept „clubul economiilor dezvoltate”. Aderarea ar putea atrage investiții importante, ar putea crea noi locuri de muncă și ar putea contribui la creșterea economiei cu până la 1% din PIB anual, potrivit estimărilor prezentate de Luca Niculescu.
Ce este OCDE și de ce i se spune „clubul bogaților”
Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică reunește state care colaborează pentru îmbunătățirea politicilor economice, a educației, a administrației publice și a nivelului de trai.
Printre membrii săi se numără Statele Unite, Canada, Germania, Franța, Japonia și Australia. Organizația este cunoscută drept „clubul bogaților” deoarece include numeroase economii dezvoltate, cu venituri ridicate și instituții consolidate.
Spre deosebire de Uniunea Europeană, OCDE nu oferă automat fonduri nerambursabile statelor membre. Principalul avantaj îl reprezintă accesul la expertiză, standarde internaționale și o mai mare credibilitate în fața investitorilor.
Pentru România, aderarea ar însemna recunoașterea progreselor realizate în modernizarea economiei și a instituțiilor.
Cum ar putea beneficia economia României
Unul dintre cele mai importante avantaje ar fi creșterea atractivității țării pentru investitorii internaționali. Unele fonduri mari de investiții au reguli care limitează plasamentele în statele din afara OCDE. Prin aderare, România ar putea deveni eligibilă pentru investiții suplimentare, în funcție de politicile fiecărui fond.
Banii investiți în fabrici, infrastructură sau servicii ar putea contribui la dezvoltarea companiilor, crearea de locuri de muncă și creșterea veniturilor bugetare.
Luca Niculescu a susținut că aderarea ar putea aduce economiei românești un câștig de până la 1% din PIB anual. Această cifră reprezintă însă o estimare, nu o sumă garantată.
România ar putea adera în următoarele luni
Într-o intervenție la Antena 3 CNN, Luca Niculescu s-a declarat optimist în privința finalizării procesului de aderare.
„Suntem foarte aproape. Sunt opt țări care bat la poarta OCDE. România este prima care a încheiat procesul. În pofida tuturor disensiunilor politice din România, a fost un obiectiv de țară”, a declarat acesta.
Întrebat dacă aderarea ar putea avea loc până la 31 decembrie, a evitat să ofere o dată exactă: „Evit să dau termene, dar în următoarele luni”.
Ce ar însemna aderarea pentru români
Efectele nu s-ar vedea imediat în salarii sau pensii. Beneficiile ar putea apărea treptat, prin investiții, oportunități de angajare și îmbunătățirea serviciilor publice.
„Vor fi mai multe locuri de muncă în România. Avem ce învăța de la celelalte state. Vom fi la aceeași masă cu SUA, Canada, Noua Zeelandă și multe țări din UE, cu cele mai dezvoltate state din lume”, a afirmat Luca Niculescu.
Aderarea nu garantează automat prosperitatea, însă ar putea consolida poziția României în economia internațională și ar putea sprijini dezvoltarea pe termen lung.