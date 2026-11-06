INTERVIU Bang & Olufsen și Motorola Signature 27 – ce înseamnă această colaborare și de ce ar putea fi telefonul care sună cel mai bine din 2026

De aici și curiozitatea mea când am pus mâna pe Motorola Signature 27 la Tromsø, în Norvegia. Este primul telefon Motorola cu semnătura „Audio by Bang & Olufsen” și readuce numele danezilor pe un smartphone după ani buni. Are difuzoare stereo coaxiale, calibrate de acusticienii Bang & Olufsen pentru hardware-ul acestui model, și moduri dedicate pentru muzică, filme și jocuri. Pe mine mă interesează ce înseamnă asta când ascult direct din telefon, dacă mai înțeleg dialogul când intră coloana sonoră peste el și cât de convingător poate fi basul într-o carcasă atât de subțire. La lansare am stat de vorbă cu Anders Søland, prezentat de Motorola drept Head of Consumer Electronics Partnerships la Bang & Olufsen, care mi-a explicat cât de mult poți câștiga din reglajul difuzoarelor și unde te oprește fizica, oricât de bun ar fi software-ul.

Ce face Bang & Olufsen pentru sunetul unui telefon și unde intervin limitele fizice

Interviu realizat de Alexandru Puiu, redactor-șef Playtech.ro. Dialogul a fost tradus din engleză și editat pentru claritate.

Playtech.ro: Cum luați decizia de a lucra cu un producător de telefoane precum Motorola? Ce v-a făcut să acceptați ca numele Bang & Olufsen să apară pe un asemenea produs?

Anders Søland: Pentru noi, parteneriatele sunt o modalitate de a ajunge la mai mulți oameni. Ele funcționează atunci când facem o treabă bună împreună. De asta lucrăm cu parteneri, ca sunetul Bang & Olufsen să ajungă la mai mulți oameni și ca aceștia să descopere, în felul acesta, lumea Bang & Olufsen.

Playtech.ro: Cât de puternic crezi că este numele Bang & Olufsen în percepția publicului, în 2026, la mai bine de un secol de la înființarea companiei?

Anders Søland: Știm din datele pe care le avem că marca noastră este foarte puternică și că ocupă un loc destul de diferit de cel al multor alte companii audio din lume. Avem o notorietate ridicată, iar oamenii ne asociază și cu luxul. Asta ne pune într-o poziție aparte. Suntem comparați cu mărci de lux, deși activăm în domeniul audio. Pentru noi, Bang & Olufsen este o marcă de lux care face boxe și produse audio. Mi se pare greu să găsești o altă marcă asemănătoare, care să ia un produs tehnologic și să îl ducă în zona luxului în același fel.

Playtech.ro: Când îți cumperi un telefon în 2026, cât de mult crezi că ar trebui să conteze experiența audio în raport cu aparatul foto sau cu ecranul?

Anders Søland: Noi spunem mereu că, la un film, sunetul reprezintă 50% din experiență. Cred că același lucru se aplică și telefonului, dacă te gândești la felul în care îl folosim cei mai mulți dintre noi. Sunetul face parte din atât de multe dintre lucrurile pe care le faci pe telefon. Sigur, faci fotografii, dar o mare parte din timp consumi conținut. Felul în care sună dispozitivul contează enorm pentru întreaga experiență și de aceea ne bucurăm că lucrăm cu Motorola ca să o îmbunătățim.

Playtech.ro: Unde intervine, concret, Bang & Olufsen? Vorbim despre egalizarea frecvențelor, despre proiectarea difuzoarelor sau despre felul în care scoți cât mai mult din spațiul pe care îl ai în telefon, mai ales când vrei să redai frecvențe joase?

Anders Søland: Când lucrezi cu ceva mai mic decât o boxă de sine stătătoare, faci deja compromisuri în privința sunetului. O bună parte din performanța audio ține de cât de bine știi să folosești componentele pe care le ai. Un telefon e diferit de o boxă mare, e diferit chiar și de un Beosound A5. Lucrezi în limitele astea și încerci totuși să oferi o experiență audio completă. Aici intră în joc software-ul și experiența noastră. Ideea este ca sunetul să fie satisfăcător pentru cel care îl ascultă, indiferent de conținut, chiar și pe un dispozitiv mobil.

Playtech.ro: Cât de relevant este Dolby Atmos pe un telefon și cum se împacă cu reglajele pe care le faceți voi?

Anders Søland: Atmos este, în esență, un format. Ai stereo, ai Atmos, iar hardware-ul trebuie să poată reda formatul respectiv. Așa cum am spus și în prezentare, cele două coexistă. Noi optimizăm performanța hardware-ului, adică sunetul pe care îl auzi, în funcție de semnalul de intrare pe care îl generează Dolby.

Playtech.ro: Unde crezi că vom ajunge peste cinci ani cu sunetul pe telefon? Te aștepți la o schimbare care să ne surprindă sau la îmbunătățiri treptate, de la o generație la alta?

Anders Søland: Acustica ține, în fond, de fizică. Întrebarea e cât aer poți pune în mișcare. Un dispozitiv mobil vine, prin definiție, cu anumite compromisuri. Aici se vede diferența dintre o boxă mare, care poate pune mult aer în mișcare, și un dispozitiv mic. Facem însă progrese treptate, tot timpul. Nu cred că vom avea o revoluție de pe o zi pe alta, dar sunetul s-a îmbunătățit mult în ultimii cinci ani și cred că va continua să se îmbunătățească.

Concluzie – Motorola Signature 27 și Bang & Olufsen

Am o foarte mare fixație pentru calitatea experienței audio. Deși accept din start că ceea ce simți dintr-un telefon cu o grosime infimă de aproximativ 8 milimetri nu se poate compara cu o boxă de sine stătătoare, în aceeași ecuație mai există un aspect incredibil de important. Este vorba de calibrarea difuzoarelor, de ajustarea parametrilor de redare pe zona de joase și înalte în contextul limitărilor fizice ale dispozitivului, cu scopul de a evita orice fel de distorsiuni și, nu în ultimul rând, de a te impresiona. De aici cred că vine beneficiul și strălucirea colaborării dintre Motorola și Bang & Olufsen.

Ideea sub nicio formă nu este de a face magie cu un gadget care ar trebui să înșele legile fizicii pentru a te marca pe viață prin experiența audio. Intenția și consecința acestei colabări este de adaptare la limitări și restricții cu rezultate care te lasă în mod autentic cu gura căscată. Personal, cred că Signature 27 este telefonul care suntă cel mai bine în 2026, dar mai impresionant este altceva. Un brand cu o tradiție de 100 de ani a acceptat să-și pună numele pe acest smartphone de top pentru simplul fapt că se alinia suficient de mult la tradițiile premium ale brandului încât particularitățile luxuriante ale experienței Bang & Olufsen să merite transpuse într-unul dintre cele mai remarcabile terminale lansate din 2026.