„Wild Horse Nine”, filmul cu John Malkovich, Sam Rockwell și Steve Buscemi, ajunge în cinematografe. O comedie neagră despre spioni, trădare și secrete periculoase

Ce se întâmplă când doi agenți CIA, obișnuiți să manipuleze adevărul și să ascundă secrete, ajung într-un loc din care nu mai pot fugi de propriul trecut? Răspunsul vine în „Wild Horse Nine”, noul film al regizorului Martin McDonagh, care aduce pe marile ecrane o combinație de umor negru, suspans și intrigi politice. Cu John Malkovich, Sam Rockwell și Steve Buscemi în rolurile principale, producția promite o poveste în care paranoia devine aproape la fel de periculoasă ca adevărul.

Potrivit Forum Film România, distribuitorul local al producției Searchlight Pictures, „Wild Horse Nine” poate fi urmărit în cinematografele din România începând cu 4 noiembrie 2026.

Filmul marchează revenirea lui Martin McDonagh la regia unui lungmetraj după apreciatul „The Banshees of Inisherin” (2022). Cineastul, recompensat cu Oscar pentru scurtmetrajul „Six Shooter”, este cunoscut pentru poveștile sale despre personaje imperfecte, dialoguri tăioase și situații în care tragedia și comedia se întâlnesc în cele mai neașteptate moduri.

Doi agenți CIA, o insulă izolată și o misiune în care nimeni nu poate avea încredere

Acțiunea din „Wild Horse Nine” se desfășoară în anul 1973, într-un moment extrem de tensionat pentru America de Sud, cu puțin timp înaintea loviturii de stat din Chile.

Chris, interpretat de John Malkovich, și Lee, personajul lui Sam Rockwell, sunt doi agenți CIA cu o lungă istorie profesională și personală. Cei doi sunt trimiși de superiorul lor, MJ, interpretat de Steve Buscemi, din Santiago pe Insula Paștelui, un teritoriu izolat, cunoscut pentru peisajele spectaculoase și misterioasele statui Moai.

La prima vedere, destinația pare un refugiu departe de conflictele politice. Numai că lucrurile nu sunt nici pe departe atât de simple. Pe măsură ce suspiciunile se înmulțesc, relația dintre cei doi agenți începe să se deterioreze, iar secretele trecutului amenință să iasă la suprafață.

Situația se complică și mai mult atunci când Chris întâlnește două tinere rebele, interpretate de Mariana di Girolamo și Ailín Salas. Prezența lor adaugă noi tensiuni unei povești în care fiecare personaj pare să ascundă ceva.

Una dintre replicile filmului surprinde perfect atmosfera de neîncredere: „Ești vreodată paranoic că nu ești destul de paranoic? Pentru că eu cred că suntem urmăriți”.

Dincolo de elementele de spionaj, „Wild Horse Nine” explorează loialitatea, prietenia și compromisurile morale. Personajele sunt obligate să se confrunte cu propriile decizii, într-un context în care diferența dintre bine și rău devine tot mai greu de identificat.

Martin McDonagh revine cu o distribuție impresionantă. Ce actori apar în „Wild Horse Nine”

Una dintre principalele atracții ale producției este distribuția. John Malkovich, Sam Rockwell și Steve Buscemi sunt trei actori cunoscuți pentru capacitatea de a interpreta personaje excentrice, contradictorii și greu de anticipat.

Pentru Sam Rockwell, filmul reprezintă o nouă colaborare cu Martin McDonagh, după „Seven Psychopaths” și „Three Billboards Outside Ebbing, Missouri”. Cel din urmă i-a adus actorului premiul Oscar pentru cel mai bun rol secundar, în 2018.

McDonagh a demonstrat de-a lungul carierei că poate transforma conflictele aparent obișnuite în povești memorabile. În „The Banshees of Inisherin”, de exemplu, ruptura dintre doi prieteni devenea punctul de plecare pentru o tragicomedie despre singurătate, orgoliu și suferință.

În „Wild Horse Nine”, cineastul revine la tema relațiilor masculine complicate, dar mută povestea într-un univers dominat de spionaj și jocuri geopolitice.

John Malkovich, cunoscut pentru „Being John Malkovich”, „Dangerous Liaisons” și, mai recent, pentru filmul românesc „Cravata Galbenă”, interpretează unul dintre personajele centrale ale noii producții.

Distribuția este completată de Tom Waits și Parker Posey, doi artiști cu o prezență aparte pe ecran, care se potrivesc universului cinematografic construit de McDonagh.

Filmul a avut premiera mondială în competiția Festivalului Internațional de Film de la Veneția din 2026, înainte de lansarea în cinematografe.

O comedie neagră despre putere și trădare, filmată chiar pe Insula Paștelui

Un alt element care diferențiază „Wild Horse Nine” de producțiile obișnuite despre spionaj este decorul. Filmările au avut loc pe Insula Paștelui, cunoscută și sub numele de Rapa Nui, unul dintre cele mai izolate teritorii locuite de pe planetă.

Celebrele statui Moai și peisajele vulcanice contribuie la atmosfera neobișnuită a filmului. În acest spațiu aparent desprins de restul lumii, personajele descoperă că distanța geografică nu le poate proteja de consecințele propriilor fapte.

Contextul istoric este, la rândul său, important. Povestea are loc înaintea loviturii de stat din Chile, din septembrie 1973, care a dus la înlăturarea președintelui Salvador Allende și la instaurarea dictaturii militare conduse de Augusto Pinochet.

Prin intermediul acestei perioade, McDonagh abordează teme precum intervențiile politice ale marilor puteri, manipularea, responsabilitatea individuală și consecințele deciziilor luate în numele unor interese considerate superioare.

„Martin McDonagh are talentul rar de a spune povești incomode cu inteligență, umor și multă umanitate. «Wild Horse Nine» pornește de la o intrigă de spionaj, într-un moment istoric marcat de tensiuni politice, dar vorbește în egală măsură despre oameni, despre alegerile lor și despre consecințele acestora”, a declarat Andreea Zidaru, director general Forum Film România.

Potrivit acesteia, filmul beneficiază de o distribuție extraordinară și abordează subiecte care continuă să fie relevante în societatea contemporană.

„Wild Horse Nine” este distribuit în România de Forum Film România și poate fi văzut în cinematografe începând cu 4 noiembrie 2026.