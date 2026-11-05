Homelander din „The Boys” intră în legenda lui Robin Hood. Antony Starr va juca într-o nouă adaptare cinematografică
Legenda lui Robin Hood se pregătește să revină pe marile ecrane într-o producție care reunește actori cunoscuți din seriale de succes și filme apreciate. „The Lie of Sherwood Forest” propune o nouă interpretare a poveștii celebrului haiduc englez, iar unul dintre numele importante din distribuție este Antony Starr, actorul care l-a transformat pe Homelander într-unul dintre cei mai înfricoșători antagoniști ai televiziunii moderne.
Potrivit informațiilor publicate de Variety, Starr va juca alături de Thomasin McKenzie și Finn Cole în lungmetrajul regizat de Patrick Vollrath. Filmul este pregătit pentru prezentarea la American Film Market, iar filmările sunt programate să înceapă pe 9 noiembrie 2026.
Antony Starr revine pe marele ecran după succesul din „The Boys”
Antony Starr a devenit cunoscut publicului internațional datorită interpretării personajului Homelander din serialul „The Boys”, disponibil pe Prime Video. Rolul i-a adus o popularitate considerabilă, actorul reușind să transforme un supererou aparent perfect într-un personaj instabil, violent și imprevizibil.
Interpretarea sa a fost apreciată pentru felul în care combină carisma, umorul negru și amenințarea permanentă. Aceste calități îl fac o alegere interesantă pentru un film inspirat dintr-o legendă în care moralitatea, puterea și nedreptatea socială ocupă un loc central.
Din distribuția „The Lie of Sherwood Forest” face parte și Thomasin McKenzie, actrița cunoscută pentru „Leave No Trace”, „Jojo Rabbit” și „Last Night in Soho”. Aceasta s-a remarcat prin roluri sensibile și complexe, care i-au consolidat reputația în cinematografia internațională.
Finn Cole, cunoscut publicului datorită serialului „Peaky Blinders”, completează distribuția principală. Actorul l-a interpretat pe Michael Gray în producția britanică, un personaj implicat în conflictele și jocurile de putere ale familiei Shelby.
Deocamdată, producătorii nu au dezvăluit toate detaliile despre personajele pe care le vor interpreta cei trei actori.
Ce aduce nou filmul „The Lie of Sherwood Forest”
Legenda lui Robin Hood este una dintre cele mai cunoscute povești ale culturii britanice. Haiducul care fură de la bogați pentru a-i ajuta pe săraci a fost protagonistul a numeroase filme, seriale și producții animate.
De-a lungul timpului, personajul a fost interpretat de actori precum Errol Flynn, Kevin Costner, Russell Crowe și Taron Egerton. Fiecare adaptare a propus o perspectivă diferită asupra conflictului dintre Robin Hood și autoritățile corupte.
Noua producție, intitulată „The Lie of Sherwood Forest”, este prezentată drept o reinterpretare a legendei. Titlul sugerează că povestea ar putea pune sub semnul întrebării anumite elemente familiare, însă intriga completă nu a fost făcută publică.
Regia îi aparține lui Patrick Vollrath, cunoscut pentru thrillerul „7500”, cu Joseph Gordon-Levitt. Filmul respectiv a demonstrat capacitatea cineastului de a construi tensiune într-un spațiu restrâns, concentrându-se asupra personajelor și a deciziilor lor.
„The Lie of Sherwood Forest” este produs de compania germană augenschein, iar Logical Pictures International și Protagonist Pictures se ocupă de vânzările internaționale.
Producția reprezintă o nouă încercare de a actualiza o legendă care a fascinat generații întregi. Într-o industrie cinematografică interesată permanent de povești recognoscibile, Robin Hood rămâne un personaj care poate fi reinterpretat în funcție de preocupările publicului contemporan.
Momentan, nu a fost anunțată o dată de lansare. Dacă filmările vor începe conform programului, următoarele luni ar putea aduce informații despre personaje, primele imagini oficiale și distribuția internațională.