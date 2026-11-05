Homelander din „The Boys” intră în legenda lui Robin Hood. Antony Starr va juca într-o nouă adaptare cinematografică

Antony Starr revine pe marele ecran după succesul din „The Boys”

Antony Starr a devenit cunoscut publicului internațional datorită interpretării personajului Homelander din serialul „The Boys”, disponibil pe Prime Video. Rolul i-a adus o popularitate considerabilă, actorul reușind să transforme un supererou aparent perfect într-un personaj instabil, violent și imprevizibil.

Interpretarea sa a fost apreciată pentru felul în care combină carisma, umorul negru și amenințarea permanentă. Aceste calități îl fac o alegere interesantă pentru un film inspirat dintr-o legendă în care moralitatea, puterea și nedreptatea socială ocupă un loc central.

Din distribuția „The Lie of Sherwood Forest” face parte și Thomasin McKenzie, actrița cunoscută pentru „Leave No Trace”, „Jojo Rabbit” și „Last Night in Soho”. Aceasta s-a remarcat prin roluri sensibile și complexe, care i-au consolidat reputația în cinematografia internațională.

Finn Cole, cunoscut publicului datorită serialului „Peaky Blinders”, completează distribuția principală. Actorul l-a interpretat pe Michael Gray în producția britanică, un personaj implicat în conflictele și jocurile de putere ale familiei Shelby.

Deocamdată, producătorii nu au dezvăluit toate detaliile despre personajele pe care le vor interpreta cei trei actori.

Ce aduce nou filmul „The Lie of Sherwood Forest”

Legenda lui Robin Hood este una dintre cele mai cunoscute povești ale culturii britanice. Haiducul care fură de la bogați pentru a-i ajuta pe săraci a fost protagonistul a numeroase filme, seriale și producții animate.

De-a lungul timpului, personajul a fost interpretat de actori precum Errol Flynn, Kevin Costner, Russell Crowe și Taron Egerton. Fiecare adaptare a propus o perspectivă diferită asupra conflictului dintre Robin Hood și autoritățile corupte.