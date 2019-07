Ce se întâmplă în Jumanji: The Next Level, din primul trailer

Îndrăgita franciză Jumanji revine pe ecrane înainte de finele acestui an prin intermediul peliculei Jumanji: The Next Level. Filmul va readuce pe ecran actorii tăi favoriți din partea a doua.

Existau de ceva timp zvonuri legate de noul film Jumanji, dar tocmai a apărut trailerul pentru a te ajuta să înțelegi mai bine care va fi premisa noii aventuri. Intitulat The Next Level, acesta va continua povestea din Jumanji: Welcome to the Jungle din 2017. Lansarea de acum doi ani i-a surprins pe cei de la Sony, în momentul în care a devenit cea mai profitabilă lansare a companiei din toate timpurile pe teritoriul Statelor Unite. Fostul deținător al recordului, pe o perioadă de 15 ani, a fost primul Spider-Man, regizat de Sam Raimi.

Un lucru este însă sigur, cei de la Sony nu au vrut să aștepte foarte mult până la lansarea unui nou film din serie. Față de filmul original de acum câteva decenii, Welcome to the Jungle a înlocuit jocul de masă cu un joc video care atrage jucătorii într-o lume fantastică de forma unei jungle încărcată cu capcane.

Pentru Jumanji: The Next Level, distribuția de acum doi ani s-a reunit în cea mai mare parte. Îi vom revedea pe Dwayne Johnson, Kevin Hart, Jack Black, Karen Gillan și Nick Jonas în aceleași roluri. Scenariul va cădea tot în sarcina lui Jeff Pinknet și Scott Rosenberg. Regizorul Jake Kasdan va completa din nou echipa. Nici adolescenții din Welcome to the Jungle nu vor lipsi, ei fiind interpretați de aceiași Alex Wolff, Madison Iseman, Ser’Darius Blain și Morgan Turner. Ditribuției se vor alătura Danny DeVito în postura de bunic al lui Spencer și Danny Glover în rolul lui Milo Walker.

Jumanji 3 sau Jumanji: The Next Level va ajunge în cinematografele din întreaga lume pe 13 decembrie 2019. Efortul de promovare al celor de la Sony a început deja, odată cu asocierea trailerului de mai sus premierei la Spider-Man: Far from Home.