Cât costă alimentele în America. Prețurile dintr-un supermarket Aldi au stârnit reacții printre români: „Sunt enorme”

„Am fost la Aldi, în Carolina de Nord, și voiam să vă arăt și vouă ce prețuri am găsit”, a explicat acesta.

Produs Cantitate Preț în lei Lapte 3,79 litri 11,07 lei Ouă 12 bucăți 7,89 lei Carne tocată de pui 454 g 17,53 lei Făină 2,27 kg 8,79 lei Ulei de porumb 1,42 litri 23,52 lei Ulei de rapiță 1,42 litri 18,48 lei Pâine italiană 454 g 14,97 lei Mere Honeycrisp 907 g 9,46 lei Banane 1 kg 5,13 lei Ceapă galbenă 1,36 kg 11,36 lei Cartofi 2,27 kg 18,01 lei Castravete 1 bucată 3,56 lei Morcovi 907 g 9,46 lei Sursa: America pe bune. Prețuri convertite în lei, comunicate pentru un magazin Aldi din Carolina de Nord. La casă se adaugă taxa locală de 2% menționată de autor.

Potrivit autorului, la casă se adaugă o taxă locală de 2% pentru alimentele prezentate.

Românii au comparat prețurile: „Unele sunt de 4–5 ori mai scumpe”

Postarea a generat reacții diferite. Unii utilizatori au considerat că produsele alimentare sunt scumpe chiar și raportat la veniturile americane, în timp ce alții au atras atenția asupra diferențelor salariale.

„În afară de lapte și ouă, mi se par niște prețuri enorme raportat la veniturile noastre din România și la prețurile de aici. Ai acolo produse care sunt și de 4–5 ori mai scumpe decât la noi”, a comentat un utilizator.

Un altul a subliniat că prețurile trebuie analizate împreună cu celelalte cheltuieli ale unei gospodării.

„Dacă iei în calcul și serviciile, asigurările, chiriile etc., ar trebui să ai un salariu de cel puțin 5.000 de dolari ca să te descurci.”

Cât cheltuiește lunar o familie din Statele Unite

Un român stabilit în Texas a prezentat propriul buget, explicând că un venit de aproximativ 4.000 de dolari este consumat aproape integral de cheltuielile gospodăriei.

Acesta a enumerat 1.600 de dolari pentru rata locuinței și asigurare, 500 de dolari pentru utilități, 100 de dolari pentru telefon și internet și aproximativ 250 de dolari săptămânal pentru alimente.

„Aproape tot salariul acoperă toate cheltuielile casei. Cu cel al soției, tot pe la 4.000 de dolari, rămân bani pentru economii, restaurant, întreținerea celor două mașini și divertisment. Nu e rău”, a explicat acesta.

De ce nu pot fi comparate direct prețurile din România și America

Alți participanți la discuție au atras atenția că simpla transformare a dolarilor în lei nu arată cât de accesibile sunt produsele pentru populație.

„De ce transformați în lei? Comparați ce poți cumpăra de 100 de dolari și ce poți cumpăra de 100 de lei. Comparați și veniturile”, a scris un utilizator.

În plus, prețurile diferă în funcție de stat, magazin, calitatea produselor și taxele locale.