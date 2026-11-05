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Cât costă alimentele în America. Prețurile dintr-un supermarket Aldi au stârnit reacții printre români: „Sunt enorme”

Cât costă alimentele în America. Prețurile dintr-un supermarket Aldi au stârnit reacții printre români:
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Prețurile din supermarketurile americane îi surprind pe români (Foto: Profimedia)
Diana Dumitrache
de Diana Dumitrache
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Creșterea costului vieții nu reprezintă o problemă doar pentru români, ci și pentru milioane de americani, pentru care alimentele, chiriile și utilitățile au devenit cheltuieli tot mai greu de suportat. Nemulțumirile economice au cântărit și în dezbaterile din jurul alegerilor americane de la jumătatea mandatului, cunoscute drept midterms. O prezentare a prețurilor dintr-un supermarket Aldi din Carolina de Nord, publicată pe pagina de Facebook „America pe bune”, a provocat numeroase reacții, inclusiv comparații cu situația din România.

Cât costă alimentele de bază într-un supermarket din America

Autorul postării a prezentat prețurile mai multor produse alimentare, convertite în lei, pentru a le face mai ușor de comparat cu cele din magazinele românești.

„Am fost la Aldi, în Carolina de Nord, și voiam să vă arăt și vouă ce prețuri am găsit”, a explicat acesta.

Produs Cantitate Preț în lei
Lapte 3,79 litri 11,07 lei
Ouă 12 bucăți 7,89 lei
Carne tocată de pui 454 g 17,53 lei
Făină 2,27 kg 8,79 lei
Ulei de porumb 1,42 litri 23,52 lei
Ulei de rapiță 1,42 litri 18,48 lei
Pâine italiană 454 g 14,97 lei
Mere Honeycrisp 907 g 9,46 lei
Banane 1 kg 5,13 lei
Ceapă galbenă 1,36 kg 11,36 lei
Cartofi 2,27 kg 18,01 lei
Castravete 1 bucată 3,56 lei
Morcovi 907 g 9,46 lei
Sursa: America pe bune. Prețuri convertite în lei, comunicate pentru un magazin Aldi din Carolina de Nord. La casă se adaugă taxa locală de 2% menționată de autor.

Potrivit autorului, la casă se adaugă o taxă locală de 2% pentru alimentele prezentate.

Românii au comparat prețurile: „Unele sunt de 4–5 ori mai scumpe”

Postarea a generat reacții diferite. Unii utilizatori au considerat că produsele alimentare sunt scumpe chiar și raportat la veniturile americane, în timp ce alții au atras atenția asupra diferențelor salariale.

„În afară de lapte și ouă, mi se par niște prețuri enorme raportat la veniturile noastre din România și la prețurile de aici. Ai acolo produse care sunt și de 4–5 ori mai scumpe decât la noi”, a comentat un utilizator.

Un altul a subliniat că prețurile trebuie analizate împreună cu celelalte cheltuieli ale unei gospodării.

„Dacă iei în calcul și serviciile, asigurările, chiriile etc., ar trebui să ai un salariu de cel puțin 5.000 de dolari ca să te descurci.”

Cât cheltuiește lunar o familie din Statele Unite

Un român stabilit în Texas a prezentat propriul buget, explicând că un venit de aproximativ 4.000 de dolari este consumat aproape integral de cheltuielile gospodăriei.

Acesta a enumerat 1.600 de dolari pentru rata locuinței și asigurare, 500 de dolari pentru utilități, 100 de dolari pentru telefon și internet și aproximativ 250 de dolari săptămânal pentru alimente.

„Aproape tot salariul acoperă toate cheltuielile casei. Cu cel al soției, tot pe la 4.000 de dolari, rămân bani pentru economii, restaurant, întreținerea celor două mașini și divertisment. Nu e rău”, a explicat acesta.

De ce nu pot fi comparate direct prețurile din România și America

Alți participanți la discuție au atras atenția că simpla transformare a dolarilor în lei nu arată cât de accesibile sunt produsele pentru populație.

„De ce transformați în lei? Comparați ce poți cumpăra de 100 de dolari și ce poți cumpăra de 100 de lei. Comparați și veniturile”, a scris un utilizator.

În plus, prețurile diferă în funcție de stat, magazin, calitatea produselor și taxele locale.

Scumpirile, o problemă și pentru alegătorii americani

Costul vieții a devenit o temă importantă în politica americană, inclusiv în contextul alegerilor midterms. Nemulțumirile privind puterea de cumpărare nu țin doar de prețul alimentelor, ci și de locuințe, asigurări și servicii.

„Oricum, și în America au crescut prețurile foarte mult, comparativ cu perioada de dinaintea pandemiei”, a remarcat un comentator.

Discuția arată că, indiferent de țară, nu doar salariul contează, ci și suma care rămâne după plata cheltuielilor esențiale.

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