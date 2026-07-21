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TEHNOLOGIE

iOS 27 trădează unul dintre cele mai mari secrete Apple. Viitorul iPhone ar putea avea două baterii

iOS 27 trădează unul dintre cele mai mari secrete Apple. Viitorul iPhone ar putea avea două baterii
În imagine: Apple iPhone 17 Pro / Foto: Playtech
Iulia Kelt
de Iulia Kelt
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Apple nu a confirmat încă existența unui iPhone pliabil, însă cea mai nouă versiune beta a iOS 27 oferă un indiciu greu de ignorat. În codul sistemului de operare au fost descoperite referințe la un iPhone cu două baterii interne, o configurație care nu există pe niciun model vândut până acum.

Descoperirea alimentează din nou zvonurile potrivit cărora Apple se pregătește să intre pe piața telefoanelor pliabile, iar lansarea ar putea avea loc chiar în acest an, se arată pe Mac World.

iOS 27 vorbește pentru prima dată despre „bateriile” unui iPhone

În versiunile actuale de iOS, mesajele despre starea acumulatorului folosesc întotdeauna formularea la singular, deoarece toate iPhone-urile existente au o singură baterie.

În schimb, în cea de-a patra versiune beta pentru dezvoltatori a iOS 27 au apărut texte complet noi care fac referire la „bateriile acestui iPhone”.

Printre mesajele descoperite se află notificări care spun că bateriile funcționează normal, că starea lor s-a degradat sau că una dintre ele nu este o componentă originală Apple. Schimbarea poate părea minoră, însă este prima dată când Apple pregătește sistemul de operare pentru un iPhone cu mai multe baterii.

Un iPhone pliabil ar avea nevoie de două baterii

Dacă Apple lansează un telefon pliabil, folosirea a două baterii ar fi cea mai logică soluție. La modelele de tip „book”, balamaua împarte interiorul telefonului în două jumătăți, iar producătorii montează câte o celulă de baterie pe fiecare parte pentru a utiliza cât mai eficient spațiul disponibil.

Samsung, Honor, Google, Oppo și alți producători folosesc deja această abordare pe telefoanele lor pliabile. Din acest motiv, apariția acestor referințe în iOS 27 este privită ca un nou indiciu că Apple dezvoltă un dispozitiv cu un design complet diferit de actualele modele iPhone.

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Nu este primul indiciu descoperit în iOS 27

Referințele la două baterii nu sunt singurele elemente care alimentează speculațiile.

Primele versiuni beta ale iOS 27 au inclus deja cod legat de detectarea unghiului de pliere și a diferitelor stări ale unui ecran flexibil. În paralel, Apple le-a cerut dezvoltatorilor să își adapteze aplicațiile pentru dimensiuni noi ale ecranului, un pas considerat important înaintea apariției unui dispozitiv pliabil.

La toate acestea se adaugă și informațiile venite în ultimele luni din lanțul de aprovizionare, care susțin că primul iPhone pliabil va folosi o baterie cu două celule.

Lansarea ar putea fi mai aproape decât credeai

Descoperirea din iOS 27 nu confirmă automat că Apple va prezenta un iPhone pliabil la următorul eveniment. Compania testează frecvent funcții și componente care nu ajung niciodată pe produsele finale.

Totuși, atunci când aceste indicii se adună, imaginea începe să devină mai clară. Referințele la ecranul pliabil, pregătirea aplicațiilor pentru noi formate și acum suportul software pentru două baterii indică faptul că Apple lucrează la un dispozitiv complet nou.

Dacă informațiile din ultimele luni se confirmă, primul iPhone pliabil, despre care se vorbește tot mai des sub numele de iPhone Ultra, ar putea fi prezentat în următoarele luni și ar marca una dintre cele mai importante schimbări din istoria gamei iPhone.

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