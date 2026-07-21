iOS 27 trădează unul dintre cele mai mari secrete Apple. Viitorul iPhone ar putea avea două baterii

iOS 27 vorbește pentru prima dată despre „bateriile” unui iPhone

În versiunile actuale de iOS, mesajele despre starea acumulatorului folosesc întotdeauna formularea la singular, deoarece toate iPhone-urile existente au o singură baterie.

În schimb, în cea de-a patra versiune beta pentru dezvoltatori a iOS 27 au apărut texte complet noi care fac referire la „bateriile acestui iPhone”.

Printre mesajele descoperite se află notificări care spun că bateriile funcționează normal, că starea lor s-a degradat sau că una dintre ele nu este o componentă originală Apple. Schimbarea poate părea minoră, însă este prima dată când Apple pregătește sistemul de operare pentru un iPhone cu mai multe baterii.

Un iPhone pliabil ar avea nevoie de două baterii

Dacă Apple lansează un telefon pliabil, folosirea a două baterii ar fi cea mai logică soluție. La modelele de tip „book”, balamaua împarte interiorul telefonului în două jumătăți, iar producătorii montează câte o celulă de baterie pe fiecare parte pentru a utiliza cât mai eficient spațiul disponibil.

Samsung, Honor, Google, Oppo și alți producători folosesc deja această abordare pe telefoanele lor pliabile. Din acest motiv, apariția acestor referințe în iOS 27 este privită ca un nou indiciu că Apple dezvoltă un dispozitiv cu un design complet diferit de actualele modele iPhone.

Nu este primul indiciu descoperit în iOS 27

Referințele la două baterii nu sunt singurele elemente care alimentează speculațiile.

Primele versiuni beta ale iOS 27 au inclus deja cod legat de detectarea unghiului de pliere și a diferitelor stări ale unui ecran flexibil. În paralel, Apple le-a cerut dezvoltatorilor să își adapteze aplicațiile pentru dimensiuni noi ale ecranului, un pas considerat important înaintea apariției unui dispozitiv pliabil.