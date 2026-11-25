Fotografia lui Jimmy Chin, selectată de editorii revistei TIME

Lista TIME 100 Photos este publicată în fiecare an și cuprinde imagini pe care editorii foto ai revistei le consideră reprezentative pentru perioada respectivă. Selecția pune accent pe realitatea surprinsă direct de fotografi, fie că este vorba despre evenimente de actualitate, momente spectaculoase sau scene din viața de zi cu zi, scrie 9to5Mac.

În ediția din 2026 se regăsește și fotografia realizată de Jimmy Chin în Bugaboo Provincial Park, o zonă montană din provincia canadiană Columbia Britanică. Imaginea a fost surprinsă cu iPhone 18 Pro și a fost prezentată anterior în cadrul expoziției „What Holds Us”, organizată de Apple la New York, în septembrie.

Chin este cunoscut pentru proiectele sale de fotografie și filmare în medii montane, unde transportul echipamentului și condițiile de lucru pot influența modul în care este realizată o imagine. Pentru acest proiect, fotograful a urmărit să surprindă legătura dintre ambiția umană și dorința de a descoperi natura, folosind peisajul montan drept fundal.

Prezența fotografiei în selecția TIME este relevantă și prin prisma echipamentului utilizat. În locul unei producții clasice, cu aparatură voluminoasă și o echipă extinsă, Chin a ales să lucreze cu telefonul Apple, ceea ce i-a permis să se apropie mai mult de subiect și să păstreze un cadru de lucru mai puțin intruziv.

De ce a ales fotograful un iPhone 18 Pro în locul echipamentului clasic

Jimmy Chin a explicat că o producție fotografică obișnuită poate crea o distanță între fotograf și subiect. Echipamentele, membrii echipei și organizarea unei ședințe foto pot influența atmosfera și spontaneitatea momentului. Folosirea telefonului a redus aceste obstacole și i-a permis să lucreze într-un mod mai apropiat de ceea ce își dorea să surprindă.

Fotograful a fost impresionat în special de rezoluția și claritatea imaginilor obținute cu iPhone 18 Pro. Potrivit acestuia, telefonul a oferit suficient detaliu atât pentru cadre apropiate, în care apar porțiuni de stâncă și gheață, cât și pentru panorame ample, care trebuie să își păstreze calitatea la dimensiuni mari.

Chin a explicat că greutatea echipamentului contează în expedițiile montane, unde fiecare obiect transportat trebuie ales cu atenție. Folosirea unui telefon i-a permis să renunțe la o parte din aparatura obișnuită și să se concentreze mai mult asupra peisajului și a momentelor pe care voia să le fotografieze.