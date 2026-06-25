OPPO lansează în România telefonul cu spate 3D care pare că plutește. Reno16 Pro vine cu baterie mare, AI și preț de flagship accesibil

Designul 3D Pop Planet, detaliul care îl scoate din mulțime

Cea mai vizibilă noutate a seriei OPPO Reno16 este designul 3D Pop Planet, disponibil pe varianta Pop White. OPPO vorbește despre o tehnologie HoloVerse 3D, gândită să creeze un efect vizual inspirat de nori cosmici, cu impresia că elementele grafice plutesc deasupra capacului din spate. Este genul de detaliu care contează mai ales într-un magazin fizic, unde un telefon trebuie să atragă atenția în câteva secunde.

Pentru publicul din România, unde telefoanele sunt cumpărate de multe ori din showroom-uri sau la operatori, un design distinct poate face diferența. Reno16 Pro nu încearcă doar să fie un telefon puternic, ci și unul care arată altfel în mână, pe masă sau în pozele de pe Instagram. Spatele sculptat dintr-o singură piesă, integrarea curată a modulului foto și rama din aluminiu de calitate aerospațială completează această direcție.

Reno16 și Reno16 Pro folosesc un ecran de 6,32 inci, ceea ce este interesant într-o perioadă în care multe telefoane Android premium trec ușor de 6,7 inci. Formatul mai compact poate fi un avantaj pentru cei care folosesc telefonul cu o singură mână în metrou, în mașină sau în mers. Reno16 F vine cu un ecran mai mare, de 6,57 inci, pentru cei care preferă filme, clipuri și gaming pe o suprafață mai generoasă.

În mod clar, OPPO mizează aici pe o combinație între aspect premium și personalitate vizuală. Pentru un public tânăr sau pentru utilizatorii care își aleg telefonul și ca accesoriu de stil, Reno16 poate fi mai atractiv decât un model sobru, chiar dacă acela are specificații apropiate.

Camere foto, AI și autonomie pentru utilizarea de zi cu zi

Pe partea foto, toate cele trei modele Reno16 includ un sistem cu trei camere: principală cu stabilizare optică, telefoto pentru portrete cu zoom optic de aproximativ 3,5x și ultra-wide. Reno16 Pro duce lucrurile mai departe cu o cameră principală Ultra Clear de 200 MP, utilă mai ales pentru decupări și recompuneri fără pierderi majore de detalii. Camera frontală Ultra Wide de 50 MP, cu un câmp vizual de 100 de grade, este gândită pentru selfie-uri de grup și cadre mai largi.

Funcția Pop Cam adaugă stiluri precum Digicam, Instant Film sau efecte Light Leak direct în aplicația Cameră. Este o abordare potrivită pentru generația care postează rapid pe TikTok, Instagram sau Facebook și nu vrea să piardă timp în aplicații separate de editare. În plus, hub-ul Create din aplicația Fotografii include funcții AI precum AI Remix Collage și Popout Collage 2.0, care pot transforma fotografiile și videoclipurile scurte în compoziții vizuale mai dinamice.