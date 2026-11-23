Signal limitează accesul Siri și Gemini la conversațiile private

Meredith Whittaker, președinta Signal, a anunțat că aplicația introduce măsuri similare celor implementate anterior pentru blocarea funcției Microsoft Recall din Windows 11. De această dată, protecțiile sunt destinate asistenților AI care pot analiza conținutul afișat pe ecranul telefonului.

„Vom lua acum măsuri similare pentru a restricționa sistemele agentice integrate în iOS 27 și în versiunile Android în care putem detecta un asistent AI care încearcă să citească ecranul Signal”, a explicat Whittaker într-o postare publicată pe blogul companiei.

Problema identificată de Signal este legată de funcțiile care permit asistenților digitali să interpreteze ceea ce apare pe ecran pentru a răspunde solicitărilor sau pentru a executa diferite operațiuni. În cazul Apple, una dintre tehnologiile vizate este Onscreen Awareness din Siri, în timp ce pe Android preocupările vizează Gemini Intelligence.

Aceste instrumente pot accesa informații din aplicațiile deschise pentru a oferi răspunsuri relevante sau pentru a îndeplini sarcini solicitate de proprietarul telefonului. În cazul unei aplicații de mesagerie, însă, conținutul conversațiilor poate include informații personale, date sensibile sau mesaje care nu ar trebui să ajungă în afara mediului protejat al aplicației.

Signal atrage atenția că accesul nu afectează doar persoana care folosește asistentul AI. O conversație privată implică mai mulți participanți, iar fiecare dintre aceștia poate avea informații expuse fără să fi solicitat sau autorizat o asemenea analiză.

Ce se schimbă pe telefoanele iPhone și Android

Pe dispozitivele Apple compatibile, Signal introduce o protecție care blochează capturile de ecran realizate de sistemele AI atunci când acestea încearcă să acceseze conversațiile. Măsura are însă și un efect secundar: utilizatorii nu mai pot realiza capturi de ecran ale discuțiilor din aplicație nici atunci când au un motiv legitim să facă acest lucru.

Signal spune că inginerii companiei au petrecut mai multe luni analizând modalitățile prin care sistemele AI pot accesa informațiile din aplicații. Pe baza acestor investigații, au fost dezvoltate protecții specifice pentru metodele de extragere a datelor identificate prin inginerie inversă.