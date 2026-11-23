Signal introduce o funcție care împiedică Siri și Gemini să citească mesajele private de pe telefon
Aplicația de mesagerie Signal introduce noi măsuri de protecție pentru conversațiile private, menite să împiedice asistenții AI integrați în telefoanele Apple și Android să acceseze conținutul mesajelor. Schimbările vizează Siri, prin funcțiile disponibile în iOS 27, și Gemini, asistentul Google, care pot analiza informațiile afișate pe ecran atunci când execută anumite sarcini în numele utilizatorilor.
Noile protecții încearcă să limiteze accesul acestor sisteme la conversațiile din Signal, inclusiv prin blocarea capturilor de ecran și a altor metode de extragere a informațiilor. Compania avertizează însă că integrarea tot mai profundă a asistenților AI în sistemele de operare creează probleme de confidențialitate pe care dezvoltatorii de aplicații nu le pot controla întotdeauna, scrie Bleeping Computer.
Signal limitează accesul Siri și Gemini la conversațiile private
Meredith Whittaker, președinta Signal, a anunțat că aplicația introduce măsuri similare celor implementate anterior pentru blocarea funcției Microsoft Recall din Windows 11. De această dată, protecțiile sunt destinate asistenților AI care pot analiza conținutul afișat pe ecranul telefonului.
„Vom lua acum măsuri similare pentru a restricționa sistemele agentice integrate în iOS 27 și în versiunile Android în care putem detecta un asistent AI care încearcă să citească ecranul Signal”, a explicat Whittaker într-o postare publicată pe blogul companiei.
Problema identificată de Signal este legată de funcțiile care permit asistenților digitali să interpreteze ceea ce apare pe ecran pentru a răspunde solicitărilor sau pentru a executa diferite operațiuni. În cazul Apple, una dintre tehnologiile vizate este Onscreen Awareness din Siri, în timp ce pe Android preocupările vizează Gemini Intelligence.
Aceste instrumente pot accesa informații din aplicațiile deschise pentru a oferi răspunsuri relevante sau pentru a îndeplini sarcini solicitate de proprietarul telefonului. În cazul unei aplicații de mesagerie, însă, conținutul conversațiilor poate include informații personale, date sensibile sau mesaje care nu ar trebui să ajungă în afara mediului protejat al aplicației.
Signal atrage atenția că accesul nu afectează doar persoana care folosește asistentul AI. O conversație privată implică mai mulți participanți, iar fiecare dintre aceștia poate avea informații expuse fără să fi solicitat sau autorizat o asemenea analiză.
Ce se schimbă pe telefoanele iPhone și Android
Pe dispozitivele Apple compatibile, Signal introduce o protecție care blochează capturile de ecran realizate de sistemele AI atunci când acestea încearcă să acceseze conversațiile. Măsura are însă și un efect secundar: utilizatorii nu mai pot realiza capturi de ecran ale discuțiilor din aplicație nici atunci când au un motiv legitim să facă acest lucru.
Signal spune că inginerii companiei au petrecut mai multe luni analizând modalitățile prin care sistemele AI pot accesa informațiile din aplicații. Pe baza acestor investigații, au fost dezvoltate protecții specifice pentru metodele de extragere a datelor identificate prin inginerie inversă.
Pe Android, abordarea este diferită. Signal activează automat funcția Screen Security atunci când detectează că un asistent AI încearcă să acceseze conținutul afișat pe ecran. Astfel, aplicația încearcă să împiedice capturarea conversațiilor prin intermediul acestor instrumente.
Compania nu a publicat numerele exacte ale versiunilor aplicației în care sunt disponibile noile protecții. Acestea sunt activate automat atunci când sistemul permite identificarea și blocarea accesului asistentului AI.
Pentru verificarea setărilor, Signal recomandă instalarea celei mai recente versiuni disponibile a aplicației. Pe iPhone, utilizatorii pot accesa Settings, apoi App Security, unde trebuie să verifice dacă opțiunea Block Siri AI este activată.
De ce consideră Signal că asistenții AI reprezintă o amenințare
Meredith Whittaker avertizează că noile protecții nu pot garanta blocarea tuturor metodelor prin care un asistent AI ar putea obține acces la conversații. Sistemele agentice sunt integrate tot mai profund în sistemele de operare, ceea ce le oferă posibilitatea de a interacționa cu aplicațiile prin mai multe mecanisme.
Din acest motiv, blocarea capturilor de ecran nu rezolvă în totalitate problema. Un asistent AI ar putea încerca să obțină informații și prin alte căi, în funcție de permisiunile și funcțiile puse la dispoziție de sistemul de operare.
Whittaker descrie această situație drept o amenințare existențială pentru Signal. Problema nu se limitează la o anumită funcție Siri sau Gemini, ci privește controlul pe care aplicațiile îl mai au asupra informațiilor afișate pe dispozitivele pe care funcționează.
Un exemplu important este macOS. Signal spune că, în prezent, nu poate oferi protecție împotriva capturilor de ecran realizate de sistem pe această platformă. Pentru calculatoarele care folosesc macOS 27, compania recomandă adăugarea aplicației Signal în lista Excluded Apps din setările Siri.
Procedura presupune accesarea System Settings, apoi Siri, unde aplicația poate fi exclusă din lista celor la care asistentul are acces proactiv. În acest fel, Siri nu ar trebui să mai analizeze automat conținutul mesajelor din Signal.
Signal cere Apple, Google și Microsoft mai mult control pentru aplicații
Dincolo de măsurile implementate în propria aplicație, Signal solicită schimbări la nivelul sistemelor de operare. Compania cere Apple, Google și Microsoft să publice documentații detaliate despre toate mecanismele prin care asistenții AI pot accesa informațiile din aplicații.
Mai exact, dezvoltatorii ar trebui să știe în ce mod pot fi citite sau extrase informațiile de pe ecran, din fișiere, notificări și prin intermediul interfețelor de programare (API). Signal consideră că ar trebui să existe și o modalitate clară prin care fiecare aplicație să poată refuza accesul sistemelor AI la aceste resurse.
Solicitarea vine în contextul în care funcțiile AI nu mai sunt limitate la aplicații separate, ci ajung să fie integrate direct în sistemele de operare. Această schimbare complică protejarea datelor, deoarece aplicațiile nu mai pot controla în totalitate modul în care informațiile afișate sunt preluate și procesate de alte servicii.
Signal a mai implementat o măsură asemănătoare în mai 2025, când a introdus protecții împotriva capturilor de ecran realizate de Microsoft Recall în Windows 11. Noua inițiativă extinde aceeași preocupare către telefoanele mobile și asistenții AI integrați în iOS și Android.
Pentru moment, compania recomandă actualizarea aplicației și verificarea setărilor de securitate, dar recunoaște că protecția depinde și de posibilitățile tehnice oferite de fiecare sistem de operare. Disputa ridică o întrebare importantă pentru viitorul aplicațiilor de mesagerie: cât control mai au dezvoltatorii asupra conversațiilor private atunci când sistemul de operare poate folosi AI pentru a analiza aproape tot ce apare pe ecran?