iOS 26, disponibil oficial – cum ți se schimbă iPhone-ul după instalarea noului sistem de operare. Lista completă de modificări

iOS 26 a fost lansat oficial și aduce una dintre cele mai consistente serii de schimbări pe care le-a văzut iPhone-ul în ultimii ani. Actualizarea promite să transforme felul în care interacționezi cu telefonul, de la modul în care arată ecranul de blocare până la aplicațiile esențiale precum Cameră, Mesaje sau Hărți. Apple a mizat pe un design mai fluid, pe funcționalități inteligente care se adaptează la modul în care folosești zilnic iPhone-ul și pe integrarea unor elemente vizuale spectaculoase, ce fac experiența mai personală și mai captivantă.

Această versiune de iOS nu este doar o simplă ajustare de interfață, ci un salt în felul în care sistemul de operare se raportează la utilizator. Multe dintre funcțiile introduse pun accent pe personalizare și pe optimizarea timpului, fie că vorbim despre trierea apelurilor și mesajelor de la necunoscuți, fie despre noile instrumente din aplicațiile de productivitate și sănătate. În același timp, CarPlay și Apple Games marchează o extindere semnificativă a ecosistemului, integrând mai bine divertismentul și conectivitatea în viața de zi cu zi.

Mai mult decât atât, iOS 26 vine cu îmbunătățiri notabile pentru protejarea copiilor online, pentru accesibilitate și pentru autonomie, zone unde Apple a fost constant sub presiunea comunității de utilizatori și a reglementărilor. Dincolo de efectul imediat asupra experienței de utilizare, aceste noutăți reflectă direcția pe termen lung pe care compania o urmărește: un iPhone mai sigur, mai adaptabil și mai pregătit să răspundă nevoilor diversificate ale celor care îl folosesc.

Design

Liquid Glass face interacțiunile cu iOS mai plăcute, refractă și reflectă conținutul în timp real și sporește și mai mult concentrarea asupra celor afișate pe ecran.

Afișarea adaptivă a orei curente de pe ecranul de blocare se redimensionează fluid în funcție de spațiul disponibil, completând subiectele pozelor și adaptându‑se la apariția notificărilor și activităților live.

Scenele spațiale vă permit să adăugați un nou efect 3D fundalurilor fotografice, aducându‑le la viață atunci când vă mișcați iPhone‑ul.

Pictogramele aplicațiilor au un aspect complet nou cu designul Liquid Glass și există mai multe modalități de a le personaliza cu aspecte actualizate pentru modul luminos sau modul întunecat, noi pictograme cu nuanțe de culoare și un nou aspect translucid.

Ilustrațiile animate ale albumelor transformă redarea muzicii într‑o experiență mai captivantă, cu animații pe tot ecranul create de artiști pentru albumele compatibile.

Cameră

Designul simplificat ușurează și mai mult accesarea modurilor de captură Foto și Video, iar o simplă glisare este suficientă pentru a trece la celelalte moduri.

Sugestiile de curățare a obiectivului vă alertează dacă obiectivul este murdar, pentru a realiza fotografii cât mai clare posibil (iPhone 15 și modelele ulterioare).

Un nou gest AirPods vă permite să faceți o fotografie sau să începeți o înregistrare video printr‑o simplă strângere a tijei căștilor AirPods 4 și AirPods Pro 2 sau ulterioare.

Poze

Filele separate pentru Bibliotecă și Colecții permit o navigare mai ușoară, iar funcția de căutare este accesibilă în fiecare vizualizare.

Vizualizarea colecțiilor poate fi personalizată cu trei opțiuni diferite de aranjament, iar colecțiile pot fi restrânse și reordonate cu ușurință.

Funcționalitatea de recunoaștere a evenimentelor, precum concertele și competițiile sportive, vă permite să consultați detaliile unui eveniment și să accesați conținutul asociat.

Telefon

Noua opțiune de aranjament unificat reunește secțiunile Favorite, Apeluri și Mesagerie.

Apelurile triate provenite de la numere necunoscute pot fi plasate într‑o zonă nouă a listei de apeluri, pentru a nu vă incomoda.

Mesaje

Trierea expeditorilor necunoscuți vă ajută să controlați cine vă poate contacta și plasează mesajele triate într‑o zonă nouă a listei de conversații, pentru a nu vă incomoda.

Puteți adăuga fundaluri la conversații pentru a le face mai personale, cu opțiunea de a utiliza fundalurile predefinite sau pozele proprii.

Sondajele vă pot ajuta să aflați disponibilitatea tuturor pentru planificarea unei cine sau să luați o decizie în privința unui cadou de grup.

Indicatorii de tastare din grupuri vă ajută să știți exact cine este pe cale să intervină.

CarPlay

Un nou design bazat pe Liquid Glass ajută la diferențierea fiecărei zone de interacțiune a tabloului de bord și oferă un aspect noul al barei de file, permițând navigarea ușoară în aplicații.

Designul compact utilizat pentru recepționarea apelurilor vă permite să vă concentrați asupra virajului următor din aplicația de navigare preferată.

Tapbackurile din Mesaje vă oferă o modalitate simplă de a reacționa la mesaje în timp ce șofați, de exemplu, cu un semn de aprobare sau cu o inimioară.

Conversațiile fixate apar în partea de sus a aplicației Mesaje, facilitând accesul la conversațiile cele mai frecvente.

În stânga tabloului de bord se află stivele de widgeturi, care vă permit să consultați aplicațiile preferate dintr‑o privire.

Activitățile live apar automat pe tabloul de bord, facilitând urmărirea în timp real a evenimentelor din mers.

Hărți

Rutele preferate vă îmbunătățesc experiența de șofat pe traseele obișnuite, învățând rutele pe care le utilizați între locurile vizitate frecvent, precum deplasarea de acasă la serviciu.

Muzică

Traducerea și pronunția versurilor vă ajută să înțelegeți semnificația melodiilor favorite și facilitează cântatul împreună cu acestea, chiar dacă nu cunoașteți limba.

AutoMix realizează tranziția de la o melodie la alta asemenea unui DJ, ajustând durata și ritmul pentru a oferi o experiență de redare continuă.

Fixați melodii, albume, liste de redare și alte articole în partea de sus a bibliotecii pentru redare rapidă și ușoară.

Portofel

Cărțile de îmbarcare actualizate vă oferă la momentul oportun mai multe informații relevante despre zboruri și aeroporturi, precum și acces rapid la funcționalitățile aplicațiilor companiilor aeriene.

Puteți accesa opțiuni de finanțare în rate de la banca sau de la furnizorul dvs. de card pentru achizițiile efectuate în magazine cu cardul de credit sau de debit pe care le plătiți folosind Apple Pay de pe iPhone.

Apple Games

Noua aplicație este destinația completă pentru jocurile de pe iPhone, ajutându‑vă să reveniți la jocurile preferate, să descoperiți noi favorite și să vă jucați împreună cu prietenii în moduri noi.

Provocați‑vă prietenii, urmăriți scorurile în timp real și aflați ce altceva joacă prietenii dvs.

Accesați‑vă întreaga bibliotecă de jocuri, inclusiv descărcările noi și anterioare din App Store și Apple Arcade, apoi lansați‑le când sunteți gata de acțiune.

Găsiți recomandări de jocuri noi, bazate pe cele pe care vă place să le jucați.

Protejarea copiilor online

Solicitările de comunicare le oferă copiilor posibilitatea de a trimite solicitări către părinți atunci când apar noi numere de telefon cu care doresc să poată comunica.

Convertiți cu ușurință conturile existente în conturi de copil pentru a profita la maximum de toate măsurile de protecție disponibile pentru siguranța celor mici.

Experiențele adecvate vârstei din aplicații le oferă părinților opțiunea de a permite copiilor să‑și partajeze intervalul de vârstă cu aplicațiile terțe, pentru a putea accesa conținut și funcționalități adecvate categoriei lor de vârstă.

Siguranța comunicării se extinde pentru a interveni când se detectează nuditate în apelurile FaceTime în direct și pentru a estompa nuditatea din albumele partajate din Poze.

Accesibilitate

Etichetele informative referitoare la accesibilitate din paginile de produs din App Store vă indică dacă funcționalități de accesibilitate precum VoiceOver, Comenzi vocale și Subtitrări sunt disponibile în aplicații și jocuri înainte de a le descărca.

Cititorul de accesibilitate facilitează citirea textului în orice aplicație, oferindu‑vă noi modalități de personalizare a textului cu opțiuni extinse pentru font, culoare și spațiere, precum și compatibilitate pentru conținutul enunțat.

„Acces Braille” vă ajută să luați notițe, să citiți documente, să lansați aplicații și să efectuați diverse alte sarcini fără niciun efort cu ajutorul unui afișaj Braille conectat.

Altele

Previzualizare este o aplicație nouă pentru iPhone, dedicată vizualizării și editării fișierelor PDF, cu funcționalități avansate precum completarea automată a formularelor, un scaner de documente și diverse opțiuni de exportare.

FaceTime are o pagină inițială regândită, care include afișe de contact personalizate pentru persoanele cu care ați vorbit recent și mesaje video care sunt redate pe măsură ce derulați.

Capturarea locală înregistrează audio și video de înaltă calitate de pe iPhone în timpul oricărui apel în videoconferință, permițându‑vă să produceți un interviu sau un podcast cu cele mai clare înregistrări.

Selectorul intrării audio din centrul de control facilitează alegerea microfonului potrivit pentru fiecare aplicație, inclusiv pe web.

Timpul estimat de încărcare vă arată cât timp va dura încărcarea iPhone‑ului.

Alimentarea adaptivă învață modul dvs. tipic de utilizare a bateriei și, în zilele cu utilizare mai intensă, efectuează ajustări automate pentru a prelungi autonomia bateriei pe parcursul zilei (iPhone 15 Pro și modelele ulterioare).

Experiența de înregistrare în jurnal a tensiunii arteriale din aplicația Sănătate vă poate trimite mementouri pentru a vă măsura tensiunea arterială cu ajutorul unui tensiometru terț și poate crea un raport PDF pentru furnizorul dvs. de servicii medicale.

Noua filă Exerciții din aplicația Fitness permite urmărirea exercițiilor, astfel încât să puteți urmări parametri precum tempoul și distanța – și chiar mai mulți, dacă aveți un monitor de ritm cardiac compatibil, precum AirPods Pro 3. Dacă aveți un Apple Watch, puteți profita de ecranul mai mare în timp ce utilizați funcționalități precum crearea unui exercițiu personalizat.

Temperatura adaptivă reglează automat termostatul la temperatura preferată când sunteți în drum spre casă și îl ajustează pentru a economisi energie când lipsiți o parte din zi sau plecați în vacanță.

Opțiunile personalizate de amânare vă permit să ajustați durata cu care puteți amâna alarma după declanșarea acesteia, cu opțiuni între 1 și 15 minute.

Istoricul parolelor oferă o cronologie a modificărilor pe care le‑ați adus unui cont din Parole, inclusiv un istoric al parolelor anterioare și al parolelor puternice generate.

Aplicația Notițe vă permite să importați și să exportați fișiere în format Markdown.

Pentru informații despre conținutul de securitate al actualizărilor software Apple, vizitați:

https://support.apple.com/100100

Este posibil ca unele funcționalități să nu fie disponibile în toate regiunile sau pe toate modelele de iPhone. Pentru a afla mai multe, vizitați:

https://www.apple.com/ios/feature-availability/

Actualizările software, precum cea de față, adaugă funcționalități și îmbunătățiri noi, care pot afecta performanța și autonomia bateriei. Pentru a afla mai multe, vizitați:

https://support.apple.com/125039