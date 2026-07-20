Samsung schimbă regulile pliabilelor: ce ar putea lansa la Galaxy Unpacked pe 22 iulie
Samsung se pregătește pentru unul dintre cele mai importante evenimente ale verii. Galaxy Unpacked 2026 va avea loc miercuri, 22 iulie, la Londra. Evenimentul va fi transmis online, inclusiv în România, de la ora 16:00. Potrivit unei ample avanpremiere publicate de Gadgets Now, vedetele prezentării ar urma să fie Galaxy Z Fold8 și noul Galaxy Z Fold8 Ultra.
Samsung a confirmat data evenimentului și a publicat mai multe imagini teaser. Compania nu a dezvăluit însă lista completă a produselor. Majoritatea informațiilor despre specificații provin din documente neoficiale, listări ale magazinelor și materiale de promovare apărute înainte de lansare. Prin urmare, unele detalii se pot schimba.
Galaxy Z Fold8 ar putea avea o formă complet diferită
Cea mai importantă noutate ar urma să fie schimbarea formei telefonului. Noul Galaxy Z Fold8 ar putea fi mai scurt și mai lat. Samsung vrea astfel ca dispozitivul să semene mai mult cu un telefon obișnuit atunci când este închis. Generațiile anterioare aveau un ecran exterior îngust și foarte înalt.
Modelul standard ar urma să primească un ecran interior de 7,6 inci, cu un raport de imagine apropiat de 4:3. Ecranul exterior ar putea avea aproximativ 5,5 inci. Telefonul ar urma să folosească procesorul Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy. Sunt așteptate versiuni cu 12 GB sau 16 GB RAM și până la 1 TB pentru stocare.
Camera principală ar putea avea 50 MP. Bateria este estimată la 4.800 mAh, cu încărcare la 45W. Telefonul ar urma să aibă o grosime de aproximativ 4,5 milimetri atunci când este deschis. Printre culorile vehiculate se află Graphite, Cream și Lavender. O nuanță Pistachio ar putea fi disponibilă exclusiv în magazinul online Samsung.
Galaxy Z Fold8 Ultra păstrează specificațiile de top
Galaxy Z Fold8 Ultra ar urma să păstreze formatul mai înalt al generației anterioare. Ecranul exterior ar putea avea 6,5 inci. Panoul pliabil ar urma să ajungă la 8 inci. Modelul Ultra ar putea fi și mai subțire decât versiunea standard, în ciuda bateriei mai mari.
Diferența importantă va fi sistemul foto. Z Fold8 Ultra este așteptat cu o cameră principală de 200 MP, stabilizare optică și un teleobiectiv de 10 MP cu zoom optic 3x. Camera ultrawide ar putea avea 50 MP. Bateria ar urma să ofere 5.000 mAh, însă încărcarea ar rămâne limitată la 45W.
Samsung ar putea folosi și un nou suport din titan sub ecran. Acesta ar distribui mai bine presiunea provocată de pliere. Scopul este reducerea cutei vizibile din centrul panoului. Problema rămâne una dintre principalele nemulțumiri ale utilizatorilor de telefoane pliabile.
Prețurile nu sunt confirmate. Informațiile apărute înainte de eveniment indică un preț de pornire de aproximativ 1.899 de dolari pentru Fold8. Fold8 Ultra ar putea începe de la aproximativ 2.099 de dolari. Prețurile europene pot fi mai mari.
Galaxy Z Flip8 și noile ceasuri completează lansarea
Galaxy Z Flip8 pare să fie un upgrade mai prudent. Telefonul cu clapetă ar putea fi mai subțire și mai ușor. Greutatea estimată este de aproximativ 180 de grame. Balamaua ar urma să fie modificată, iar cuta ecranului ar putea deveni mai puțin vizibilă.
Camerele ar putea rămâne însă apropiate de cele ale generației anterioare. Sunt vehiculate un senzor principal de 50 MP, o cameră ultrawide de 12 MP și o cameră frontală de 10 MP. În funcție de regiune, telefonul ar putea folosi Snapdragon 8 Elite Gen 5 sau procesorul Exynos 2600.
Samsung ar urma să prezinte și Galaxy Watch9, alături de Galaxy Watch Ultra 2. Noile ceasuri ar putea avea baterii mai mari și procesoare mai eficiente. Sunt așteptate funcții pentru evaluarea sănătății inimii, monitorizarea vasculară și analiza mai detaliată a organismului. Unele dintre aceste instrumente vor avea însă un rol orientativ, nu unul medical.
Software-ul poate deveni surpriza evenimentului. Noile dispozitive ar urma să combine One UI 9, Android 17 și o versiune mai avansată de Gemini. Sistemul ar putea executa sarcini în mai multe aplicații după o singură comandă. Strategia continuă direcția începută prin funcțiile Galaxy AI.
Samsung ar mai putea vorbi despre ochelari inteligenți, căști noi sau viitorul telefon cu trei ecrane. Aceste produse sunt însă considerate surprize puțin probabile. Răspunsurile oficiale vor veni pe 22 iulie.