Samsung schimbă regulile pliabilelor: ce ar putea lansa la Galaxy Unpacked pe 22 iulie

Galaxy Z Fold8 ar putea avea o formă complet diferită

Cea mai importantă noutate ar urma să fie schimbarea formei telefonului. Noul Galaxy Z Fold8 ar putea fi mai scurt și mai lat. Samsung vrea astfel ca dispozitivul să semene mai mult cu un telefon obișnuit atunci când este închis. Generațiile anterioare aveau un ecran exterior îngust și foarte înalt.

Modelul standard ar urma să primească un ecran interior de 7,6 inci, cu un raport de imagine apropiat de 4:3. Ecranul exterior ar putea avea aproximativ 5,5 inci. Telefonul ar urma să folosească procesorul Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy. Sunt așteptate versiuni cu 12 GB sau 16 GB RAM și până la 1 TB pentru stocare.

Camera principală ar putea avea 50 MP. Bateria este estimată la 4.800 mAh, cu încărcare la 45W. Telefonul ar urma să aibă o grosime de aproximativ 4,5 milimetri atunci când este deschis. Printre culorile vehiculate se află Graphite, Cream și Lavender. O nuanță Pistachio ar putea fi disponibilă exclusiv în magazinul online Samsung.

Galaxy Z Fold8 Ultra păstrează specificațiile de top

Galaxy Z Fold8 Ultra ar urma să păstreze formatul mai înalt al generației anterioare. Ecranul exterior ar putea avea 6,5 inci. Panoul pliabil ar urma să ajungă la 8 inci. Modelul Ultra ar putea fi și mai subțire decât versiunea standard, în ciuda bateriei mai mari.

Diferența importantă va fi sistemul foto. Z Fold8 Ultra este așteptat cu o cameră principală de 200 MP, stabilizare optică și un teleobiectiv de 10 MP cu zoom optic 3x. Camera ultrawide ar putea avea 50 MP. Bateria ar urma să ofere 5.000 mAh, însă încărcarea ar rămâne limitată la 45W.

Samsung ar putea folosi și un nou suport din titan sub ecran. Acesta ar distribui mai bine presiunea provocată de pliere. Scopul este reducerea cutei vizibile din centrul panoului. Problema rămâne una dintre principalele nemulțumiri ale utilizatorilor de telefoane pliabile.

Prețurile nu sunt confirmate. Informațiile apărute înainte de eveniment indică un preț de pornire de aproximativ 1.899 de dolari pentru Fold8. Fold8 Ultra ar putea începe de la aproximativ 2.099 de dolari. Prețurile europene pot fi mai mari.