Honor pregătește o premieră mondială. Telefonul cu baterie uriașă de 11.000 mAh care încape în buzunar

Un smartphone cu autonomie de tabletă și dimensiuni de telefon obișnuit

Ceea ce face ca Honor X80 Pro Max să atragă atenția nu este doar capacitatea bateriei, ci și faptul că aceasta ar urma să fie integrată într-o carcasă relativ subțire. Sursele din China susțin că telefonul va avea o grosime de aproximativ 8 milimetri și o greutate în jurul valorii de 220 de grame, valori apropiate de cele întâlnite la multe smartphone-uri premium actuale.

Dacă informațiile se confirmă, Honor ar putea lansa primul smartphone de dimensiuni normale care depășește pragul de 11.000 mAh, o capacitate întâlnită până acum mai degrabă la tablete, baterii externe sau telefoane de nișă construite special pentru autonomie extremă.

Pe lângă bateria uriașă, dispozitivul ar urma să beneficieze de încărcare rapidă prin cablu la 90W. Această tehnologie ar putea reduce semnificativ timpul necesar pentru alimentarea unui acumulator atât de mare, una dintre principalele provocări ale telefoanelor cu autonomie extinsă.

La nivel hardware, Honor X80 Pro Max este așteptat cu un ecran OLED de 6,8 inci și o rezoluție de 2788 x 1280 pixeli. Sub carcasă ar urma să se regăsească procesorul Qualcomm Snapdragon 6 Gen 5, un cip realizat pe proces de fabricație de 4 nanometri și destinat segmentului mid-range superior.

De ce este posibil să nu vedem telefonul în magazinele din Europa

Deși specificațiile sunt impresionante, există șanse foarte mici ca Honor X80 Pro Max să fie comercializat oficial pe piața europeană. Motivul nu ține de cerere, ci de reglementările stricte care vizează transportul și manipularea bateriilor de mare capacitate.

În Europa, transportul acumulatorilor litiu-ion este reglementat atent din motive de siguranță. Odată depășite anumite limite privind energia stocată într-o celulă, condițiile de transport devin mult mai restrictive, iar costurile logistice cresc considerabil.

Practic, producătorii care aleg să integreze baterii foarte mari trebuie să respecte proceduri suplimentare, ceea ce poate transforma distribuția internațională într-un proces mult mai complicat și mai scump.