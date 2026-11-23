Dragoș Stanca se declară optimist legat de inteligența artificială

Iulia Kelt (Playtech): Am ajuns să folosim expresia „fake news” atât de des încât este folosită și pentru informații care pur și simplu nu ne convin. Cum mai facem diferența între o știre falsă și una care contrazice ceea ce vrem noi să credem?

Dragoș Stanca: Aici intervine optimismul meu vis-a-vis de inteligență artificială. Întrucât noianul de informații total irelevante, din punct de vedere al valorilor, e atât de mare și adevărul, sau mă rog, informațiile factuale sunt atât de sufocate în această avalanșă profitabilă de informație algoritmică. Inteligența artificială este singura care nu mai poate ajuta să ajungem la informațiile factual corecte, la informațiile de interes public.

Inclusiv televiziunea contribuie din plin și radio-ul și altele, în această situație foarte dubioasă și nefericită pentru istoria informării noastre corecte, inteligența artificială este singura care poate să ne salveze, pentru că modelele ai pe probate și testate răspund în 9,9% din 10 cazuri corect atunci când sunt rugate să facă un fact-checking.

Ideal este ca acest fact-checking să se facă în mod încrucișat în mai multe modele, două, poate chiar trei, pentru că există șanse mici, dar există ca răspunsurile să fie totuși incorecte sau să intre în zona de halucinație. Deci, cum distingem știrea falsă de una care pur și simplu ne convine? În 2026 folosind AI-ul, dacă mă întrebați același lucru acum 2 ani, răspunsul ar fi fost mult mai lung pentru că există tot felul de tehnici, de la verificarea URL-ului, de la verificarea identității jurnalistului, de la cross-checking în mai multe site-uri cu ranking bun pe Google și altele de asemenea, dar necesită un efort pe care aproape nimeni, în afară de cei plătiți să facă fact-checking sau cei interesați să facă fact-checking, nimeni nu face acest efort, pentru că, prin urmare, e mai comod să folosim inteligența artificială, pentru că e dificil pentru mintea noastră limitată, umană, biologică să mai facă asta.

Despre campaniile electorale și efectul AI

Iulia Kelt (Playtech): În campaniile electorale, cât de periculoasă poate deveni microtargetarea cu ajutorul AI? Dacă două milioane de oameni primesc două milioane de variante ale aceluiași mesaj politic, mai poate societatea să poarte aceeași conversație publică?

Dragoș Stanca: Este extrem de periculos, în motiv pentru care ar trebui să fie cât mai curând declarat în afara legii. Este teoretic, practic, nu are nimeni interesul să respecte asta. AI-ul va impune democrațiilor și legislațiilor să se adapteze în noua era spre ceea ce numim economie de tip agentic în timp real.

Legislația va trebui să devină fluidă, va trebui să țină pasul cu schimbările aduse de tehnologie, va trebui să fie suficient de rapidă, dar nu să înăbușe inventivitatea și inovația și suficient de bine făcută în așa fel încât să ne protejeze interesele ca societăți și ca umanitate. Sigur, nu e deloc ușor să ajungem acolo. Democrația are nevoie de o conversație publică.

Microtargetarea opacă riscă să o transforme în milioane de conversații private și în acestea foarte puțin conversații constructive și reale. Prin urmare, pericolul e iminent, iar noi ca societate trebuie să acționăm coerent în așa fel încât să îl, dacă nu, combatem total, diminuăm cât mai mult posibil.

Iulia Kelt (Playtech): Raportul Anthropic din septembrie 2026 arată că AI-ul a fost folosit într-o operațiune care a generat mii articole pentru zeci de site-uri false. Ce spune acest caz despre trecerea de la „AI ne ajută să scriem conținut fals” la „AI poate construi aproape întreaga infrastructură a unei operațiuni de influență”?

Dragoș Stanca: Raportul AI Anthropic legat de industrializarea dezinformării confirmă ceea ce multe alte rapoarte au demonstrat anterior, și anume că este extrem de profitabil să produci conținut, cum spuneam și la început, de succes, care nu trebuie să fie real.