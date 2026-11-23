INTERVIU EXCLUSIV | Dragoș Stanca, despre fake news și manipularea cu AI: „Inteligența artificială este singura care poate să ne salveze”
Fake news-ul nu mai înseamnă strict știri inventate pe genunchi, distribuite pe Facebook sau pe alte rețele sociale, cu precădere TikTok. În realitate, în spatele lor există o industrie care funcționează după o regulă cât se poate de simplă: cu cât un conținut atrage mai multă atenție, cu atât poate aduce mai mulți bani, indiferent dacă informația este adevărată sau nu. Din păcate, inteligența artificială face ca producerea și răspândirea acestui tip de conținut să fie mai ieftine și mai ușor de făcut la scară mare și, în definitiv, de oricine.
Dragoș Stanca este fondatorul Upgrade 100, o platformă care reunește proiecte, evenimente și inițiative dedicate tehnologiei, educației și antreprenoriatului. Printre acestea se numără IQ Digital, o serie de evenimente menite să aducă educația tech mai aproape de IMM-urile din comunitățile locale, și Go Global, un program internațional de accelerare pentru startup-uri tech românești.
A inițiat inclusiv Ethical Media Alliance, organizație non-profit care sprijină financiar și prin expertiză startup-urile din media și jurnaliștii care produc informații de interes public. Este, de asemenea, membru în boardul Edge Institute, un think tank preocupat de digitalizarea serviciilor publice.
Din 2018, ocupă funcția de președinte al Biroului Român de Audit Transmedia (BRAT), fiind reales de trei ori consecutiv. Organizația urmărește transparența și corectitudinea datelor din mai multe domenii, printre care presa scrisă, media digitală, influencer marketing și publicitatea outdoor.
El investește în startup-uri tech, atât direct, cât și prin fondul Underline VC. A cofondat două companii din care a ieșit ulterior: Project Agora, în 2021, și Thinkdigital, în 2026.
A fost, de asemenea, jurnalist, apoi a condus grupuri importante de presă din România.
L-am întrebat de ce prinde atât de bine fake news-ul în România, de ce sunt tentați oamenii să distribuie informații pe care nu le-au verificat și cât de mult au ajuns algoritmii să influențeze ceea ce vedem și, până la urmă, credem.
Am discutat, în egală măsură, despre escrocheriile care folosesc AI, fotografiile și înregistrările false, manipularea din campaniile electorale și felul în care presa va trebui să verifice informațiile într-un mediu în care falsurile pot deveni tot mai convingătoare.
Un subiect important este reprezentat încă de raportul Anthropic din septembrie 2026, cel care a făcut vâlvă pe tot internetul despre folosirea AI într-o operațiune de dezinformare. Dragoș Stanca spune că fenomenul nu este nou, dar costurile tot mai mici și posibilitatea de a produce conținut în numeroase limbi schimbă amploarea lui. Tot ceea ce s-a discutat poți citi în interviul exclusiv din rândurile următoare.
Dragoș Stanca se declară optimist legat de inteligența artificială
Iulia Kelt (Playtech): Am ajuns să folosim expresia „fake news” atât de des încât este folosită și pentru informații care pur și simplu nu ne convin. Cum mai facem diferența între o știre falsă și una care contrazice ceea ce vrem noi să credem?
Dragoș Stanca: Aici intervine optimismul meu vis-a-vis de inteligență artificială. Întrucât noianul de informații total irelevante, din punct de vedere al valorilor, e atât de mare și adevărul, sau mă rog, informațiile factuale sunt atât de sufocate în această avalanșă profitabilă de informație algoritmică. Inteligența artificială este singura care nu mai poate ajuta să ajungem la informațiile factual corecte, la informațiile de interes public.
Inclusiv televiziunea contribuie din plin și radio-ul și altele, în această situație foarte dubioasă și nefericită pentru istoria informării noastre corecte, inteligența artificială este singura care poate să ne salveze, pentru că modelele ai pe probate și testate răspund în 9,9% din 10 cazuri corect atunci când sunt rugate să facă un fact-checking.
Ideal este ca acest fact-checking să se facă în mod încrucișat în mai multe modele, două, poate chiar trei, pentru că există șanse mici, dar există ca răspunsurile să fie totuși incorecte sau să intre în zona de halucinație. Deci, cum distingem știrea falsă de una care pur și simplu ne convine? În 2026 folosind AI-ul, dacă mă întrebați același lucru acum 2 ani, răspunsul ar fi fost mult mai lung pentru că există tot felul de tehnici, de la verificarea URL-ului, de la verificarea identității jurnalistului, de la cross-checking în mai multe site-uri cu ranking bun pe Google și altele de asemenea, dar necesită un efort pe care aproape nimeni, în afară de cei plătiți să facă fact-checking sau cei interesați să facă fact-checking, nimeni nu face acest efort, pentru că, prin urmare, e mai comod să folosim inteligența artificială, pentru că e dificil pentru mintea noastră limitată, umană, biologică să mai facă asta.
Despre campaniile electorale și efectul AI
Iulia Kelt (Playtech): În campaniile electorale, cât de periculoasă poate deveni microtargetarea cu ajutorul AI? Dacă două milioane de oameni primesc două milioane de variante ale aceluiași mesaj politic, mai poate societatea să poarte aceeași conversație publică?
Dragoș Stanca: Este extrem de periculos, în motiv pentru care ar trebui să fie cât mai curând declarat în afara legii. Este teoretic, practic, nu are nimeni interesul să respecte asta. AI-ul va impune democrațiilor și legislațiilor să se adapteze în noua era spre ceea ce numim economie de tip agentic în timp real.
Legislația va trebui să devină fluidă, va trebui să țină pasul cu schimbările aduse de tehnologie, va trebui să fie suficient de rapidă, dar nu să înăbușe inventivitatea și inovația și suficient de bine făcută în așa fel încât să ne protejeze interesele ca societăți și ca umanitate. Sigur, nu e deloc ușor să ajungem acolo. Democrația are nevoie de o conversație publică.
Microtargetarea opacă riscă să o transforme în milioane de conversații private și în acestea foarte puțin conversații constructive și reale. Prin urmare, pericolul e iminent, iar noi ca societate trebuie să acționăm coerent în așa fel încât să îl, dacă nu, combatem total, diminuăm cât mai mult posibil.
Iulia Kelt (Playtech): Raportul Anthropic din septembrie 2026 arată că AI-ul a fost folosit într-o operațiune care a generat mii articole pentru zeci de site-uri false. Ce spune acest caz despre trecerea de la „AI ne ajută să scriem conținut fals” la „AI poate construi aproape întreaga infrastructură a unei operațiuni de influență”?
Dragoș Stanca: Raportul AI Anthropic legat de industrializarea dezinformării confirmă ceea ce multe alte rapoarte au demonstrat anterior, și anume că este extrem de profitabil să produci conținut, cum spuneam și la început, de succes, care nu trebuie să fie real.
Din potrivă, tot ce înseamnă factual, corect, este contraproductiv. Așadar, raportul Anthropic confirmă ceea ce bănuiam, știam și era deja prezent și în multe alte rapoarte.
Ce e schimbat, ce e nou acum, este costul tot mai scăzut al posibilei producții de astfel de informații, plus capacitatea și capabilitatea de a traduce în foarte multe limbi. Deci cei care au câștigat experiența în acest domeniu în etapa anterioară a dezvoltării spațiului web sunt și primii care profită.
Sper eu că nu pentru mult timp și că tot AI-ul, adică AI-ul bun, va învinge capabilitățile acestor producători de haos contra cost.
Iulia Kelt (Playtech): Dacă mâine ați avea, să zicem, responsabilitatea să schimbați un singur lucru în România pentru a reduce efectul fake news, ce ați schimba: școala, presa, platformele, legislația sau modul în care oamenii folosesc internetul?
Dragoș Stanca: Dacă aș putea schimba un singur lucru, aș digitaliza urgent întreaga activitate a statului, cu excepția unor zone care țin de Securitatea Națională si parte a unor acorduri militare internaționale din care România face parte.
Aș încadra orice act de corupție în domeniul digitalizării și tehnologizării și adopției AI la trădare națională, pentru a tăia din apetitul băieților de șmecheri în IT de a se înfrupta din banii care urmează să fie investiți pentru astfel de sisteme.
Și, în general, aș milita pentru susținerea informației de interes public și înăsprirea masivă a pedepselor pentru cei care dezinformează, mint și manipulează în scop comercial sau politic, care în România e cam totuna cu zona comercială.