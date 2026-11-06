Geoffrey Hinton se teme că AI ar putea provoca o criză majoră

Hinton estimează că un incident grav ar putea avea loc până la sfârșitul acestui an sau în 2027. El a comparat un asemenea eveniment cu accidentul nuclear de la Cernobîl, nu pentru că ar exista riscul unui dezastru nuclear, ci pentru că o criză provocată de AI ar putea avea efecte suficient de mari încât să atragă atenția liderilor politici.

Printre exemplele oferite se numără un atac informatic asupra sistemului de producere a energiei electrice, care ar putea provoca o pană de curent de amploare, sau un incident care ar bloca sistemul financiar timp de o săptămână. Potrivit cercetătorului, societatea ar putea să își revină după o asemenea situație, dar consecințele ar demonstra cât de vulnerabile pot deveni infrastructurile esențiale.

Hinton a amintit și de incidentele din timpul verii, în care agenți AI ai OpenAI ar fi colaborat pentru a încerca să pirateze platforma Hugging Face. El a comparat aceste episoade cu accidentul de la centrala Three Mile Island din 1979, considerându-le un avertisment timpuriu asupra riscurilor care pot apărea atunci când sistemele AI acționează cu un grad mai mare de autonomie.

Cercetătorul critică liderii companiilor care dezvoltă AI

Geoffrey Hinton și-a exprimat îngrijorarea față de strategia marilor companii tehnologice, care lansează modele AI tot mai performante în competiția pentru supremație și cotă de piață. Cercetătorul consideră că unii dintre liderii acestor firme cunosc pericolele, dar continuă să accelereze dezvoltarea tehnologiei din motive financiare.

În interviul acordat publicației britanice, Hinton a spus că nu are încredere în Sam Altman, directorul general al OpenAI. El i-a menționat, de asemenea, pe Mark Zuckerberg și Elon Musk, susținând că aceștia înțeleg riscurile asociate AI, dar că interesele financiare cântăresc mai mult în deciziile lor. Aceste afirmații reprezintă opinia personală a cercetătorului.

Hinton a descris drept extrem de îngrijorător faptul că Altman conduce una dintre puținele companii americane aflate în prima linie a dezvoltării AI avansate. OpenAI și rivalii săi concurează cu firmele chineze pentru construirea unor sisteme tot mai capabile, iar presiunea competiției poate încuraja lansarea rapidă a unor tehnologii înainte ca riscurile să fie suficient înțelese.

Cercetătorul nu consideră că toate evoluțiile din domeniu vor avea consecințe negative. El admite posibilitatea unui viitor în care AI să contribuie la o abundență economică fără precedent. Totuși, avertizează că, dacă riscurile nu sunt gestionate, societatea s-ar putea confrunta cu șomaj masiv, o diferență tot mai mare între bogați și săraci și tensiuni sociale profunde.