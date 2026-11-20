Acțiunile Anthropic au crescut cu 34% la debutul pe bursă

Acțiunile Anthropic au intrat la tranzacționare joi, la un preț de 111,5 dolari, cu aproximativ 34% peste valoarea stabilită în cadrul ofertei publice inițiale. Prețul IPO fusese fixat la 83 de dolari pe acțiune, după ce interesul investitorilor a permis companiei să depășească intervalul inițial de 70-78 de dolari. Ulterior, titlurile se tranzacționau la 105,11 dolari.

Compania a vândut 980 de milioane de acțiuni, reușind să atragă 81,31 miliarde de dolari prin această operațiune. Suma ar putea ajunge la 93,5 miliarde de dolari dacă intermediarii financiari își exercită integral opțiunea de a cumpăra acțiuni suplimentare.

Prin dimensiunea sa, oferta publică inițială a Anthropic a depășit precedentul record, stabilit în luna iunie de SpaceX, compania fondată de Elon Musk. Aceasta atrasese aproximativ 75 de miliarde de dolari prin propria listare.

Anthropic devine astfel primul dezvoltator major de modele AI care ajunge pe piața bursieră, într-o operațiune urmărită îndeaproape de investitorii interesați de viitorul industriei. Evaluarea de peste 2.000 de miliarde de dolari plasează compania în categoria giganților tehnologici cu o capitalizare bursieră de ordinul miilor de miliarde, alături de nume precum Microsoft, Apple și Nvidia.

Cât a atras compania și cine sunt investitorii implicați

Sumele asociate operațiunii financiare sunt și mai mari dacă este luat în calcul un plasament privat suplimentar de 26 de miliarde de dolari. Astfel, valoarea totală a capitalului atras de Anthropic depășește 107 miliarde de dolari, incluzând banii obținuți prin oferta publică și finanțarea privată.

Printre investitorii implicați în plasamentul privat se numără AMD, Broadcom, Google, Micron, Microsoft, Nvidia și TSMC. Prezența unor companii importante din industria semiconductorilor și a serviciilor tehnologice arată amploarea interesului pentru activitatea Anthropic și pentru infrastructura necesară dezvoltării modelelor AI.

Listarea are loc într-un moment în care companiile din domeniu au nevoie de capital considerabil pentru a susține dezvoltarea centrelor de date, achiziția de procesoare și extinderea capacităților de calcul. Aceste investiții au devenit tot mai costisitoare, iar finanțarea lor reprezintă una dintre principalele provocări pentru industria AI.