Anthropic ajunge la o evaluare de peste 2.000 de miliarde de dolari după debutul absolut spectaculos la Bursa de la New York
Anthropic, compania americană care dezvoltă chatbotul Claude, a depășit o evaluare de 2.000 de miliarde de dolari după debutul la Bursa de la New York. Acțiunile au crescut puternic încă din primele minute de tranzacționare, pe fondul interesului ridicat din partea investitorilor pentru una dintre cele mai importante companii din industria AI. Oferta publică inițială a atras 81,31 miliarde de dolari, devenind cea mai mare operațiune de acest tip din istorie.
Listarea vine într-un moment important pentru sectorul tehnologic, după câteva săptămâni în care acțiunile companiilor implicate în dezvoltarea infrastructurii AI au fost afectate de temerile privind evaluările ridicate și costurile investițiilor. Interesul pentru titlurile Anthropic oferă un semnal pozitiv pieței și arată că investitorii continuă să mizeze pe companiile care dezvoltă următoarea generație de tehnologii bazate pe inteligență artificială, scrie Reuters.
Acțiunile Anthropic au crescut cu 34% la debutul pe bursă
Acțiunile Anthropic au intrat la tranzacționare joi, la un preț de 111,5 dolari, cu aproximativ 34% peste valoarea stabilită în cadrul ofertei publice inițiale. Prețul IPO fusese fixat la 83 de dolari pe acțiune, după ce interesul investitorilor a permis companiei să depășească intervalul inițial de 70-78 de dolari. Ulterior, titlurile se tranzacționau la 105,11 dolari.
Compania a vândut 980 de milioane de acțiuni, reușind să atragă 81,31 miliarde de dolari prin această operațiune. Suma ar putea ajunge la 93,5 miliarde de dolari dacă intermediarii financiari își exercită integral opțiunea de a cumpăra acțiuni suplimentare.
Prin dimensiunea sa, oferta publică inițială a Anthropic a depășit precedentul record, stabilit în luna iunie de SpaceX, compania fondată de Elon Musk. Aceasta atrasese aproximativ 75 de miliarde de dolari prin propria listare.
Anthropic devine astfel primul dezvoltator major de modele AI care ajunge pe piața bursieră, într-o operațiune urmărită îndeaproape de investitorii interesați de viitorul industriei. Evaluarea de peste 2.000 de miliarde de dolari plasează compania în categoria giganților tehnologici cu o capitalizare bursieră de ordinul miilor de miliarde, alături de nume precum Microsoft, Apple și Nvidia.
Cât a atras compania și cine sunt investitorii implicați
Sumele asociate operațiunii financiare sunt și mai mari dacă este luat în calcul un plasament privat suplimentar de 26 de miliarde de dolari. Astfel, valoarea totală a capitalului atras de Anthropic depășește 107 miliarde de dolari, incluzând banii obținuți prin oferta publică și finanțarea privată.
Printre investitorii implicați în plasamentul privat se numără AMD, Broadcom, Google, Micron, Microsoft, Nvidia și TSMC. Prezența unor companii importante din industria semiconductorilor și a serviciilor tehnologice arată amploarea interesului pentru activitatea Anthropic și pentru infrastructura necesară dezvoltării modelelor AI.
Listarea are loc într-un moment în care companiile din domeniu au nevoie de capital considerabil pentru a susține dezvoltarea centrelor de date, achiziția de procesoare și extinderea capacităților de calcul. Aceste investiții au devenit tot mai costisitoare, iar finanțarea lor reprezintă una dintre principalele provocări pentru industria AI.
În acest context, succesul IPO-ului Anthropic poate deveni un reper pentru alte companii care intenționează să ajungă pe piețele publice. Dimensiunea operațiunii și creșterea acțiunilor în prima zi de tranzacționare arată că există încă un interes important pentru companiile specializate în inteligență artificială, chiar dacă entuziasmul general din sector a început să se tempereze.
Dario Amodei ia în calcul finanțarea prin emisiuni de obligațiuni
Pe lângă succesul listării, conducerea Anthropic a transmis că ar putea apela în viitor și la piețele de obligațiuni pentru a obține finanțare. Directorul general Dario Amodei a abordat acest subiect într-un interviu acordat CNBC, în care a explicat că firma își dorește să ajungă la un moment dat la un rating de credit de tip investment grade.
„La un moment dat în viitor, sperăm să avem un rating de tip investment grade, iar datoria este un instrument care este disponibil pentru noi și mi-ar plăcea să-l folosim în viitor”, a declarat Amodei.
Un astfel de rating ar putea facilita accesul companiei la finanțare prin datorie, oferindu-i o alternativă la atragerea de capital prin vânzarea de acțiuni. Pentru o companie care operează într-un sector cu investiții foarte mari în infrastructură și dezvoltare tehnologică, diversificarea surselor de finanțare poate avea un rol important în susținerea planurilor pe termen lung.
Declarația vine după ce Anthropic a demonstrat că poate atrage sume fără precedent de pe piața de capital. Rămâne de văzut în ce măsură compania va folosi și instrumentele de finanțare prin datorie și în ce condiții va putea obține ratingul urmărit de conducere.
Listarea Anthropic oferă un nou test pentru industria AI
Debutul bursier al Anthropic are loc într-o perioadă complicată pentru companiile care dezvoltă tehnologii și infrastructură AI. În ultimele săptămâni, producătorii de cipuri și furnizorii de servicii cloud au fost afectați de vânzări importante de acțiuni, pe fondul preocupărilor legate de evaluările ridicate și de cheltuielile necesare pentru extinderea infrastructurii.
Companiile din acest sector au atras sute de miliarde de dolari pentru a-și finanța planurile de investiții, însă costurile tot mai mari au ridicat întrebări privind rentabilitatea acestora. În plus, plecarea neașteptată a lui Jensen Huang de la Nvidia a adăugat un element de incertitudine într-o industrie în care acesta reprezenta una dintre figurile centrale.
Înainte de debutul Anthropic, Jake Behan, director în cadrul firmei Direxion, a descris săptămâna respectivă drept un test al încrederii investitorilor în inteligența artificială. Acesta a arătat că rezultatele Nvidia oferă motive de optimism, în timp ce listarea Anthropic urma să indice cât de mare este apetitul pieței pentru următoarea generație de companii AI.