Cele două cifre europene care nu se contrazic

Dacă aduni mașinile pur electrice și hibridele cu încărcare la priză, Benchmark estimează 510.000 de vehicule vândute în Europa în octombrie, cu 36% mai multe decât cu un an înainte. În totalul acesta, segmentul pur electric a urcat cu 49%, în timp ce hibridele cu priză au crescut cu 7%. În statistica furnizorului intră autoturisme și vehicule comerciale ușoare, iar Europa nu trebuie citită automat drept Uniunea Europeană.

Din septembrie în octombrie, vânzările europene din cele două categorii au scăzut cu 17%. Septembrie fusese o lună record, susținută inclusiv de calendarul înmatriculărilor britanice. Diferența arată de ce comparația cu luna precedentă poate spune altceva decât comparația cu aceeași lună din anul anterior. La nivel mondial, Benchmark a numărat 2,09 milioane de vehicule electrice și hibride cu priză în octombrie, în creștere cu 8% anual, deși piața chineză a scăzut în comparația anuală.

În Germania, raportul a consemnat peste 95.000 de electrice cu baterie, cu aproape 80% mai multe decât cu un an înainte. Greutatea acestei piețe ajută la explicarea saltului regional, dar nu înseamnă că fiecare țară a urmat același ritm.

Ce arată cele aproape 1.500 de electrice din România

APIA a raportat 1.493 de autoturisme pur electrice înmatriculate în octombrie, cu 46% peste nivelul din octombrie 2025. Pentru ansamblul autovehiculelor, asociația a indicat o contracție de 6% în aceeași comparație. Așadar, electricul a câștigat teren într-o lună mai slabă pentru piața generală. Procentele nu spun singure cât au contribuit stocurile, calendarul livrărilor, reducerile sau programele de sprijin.

Pentru următoarele luni, indicatorul mai util va fi dacă avansul se menține și după ce trec eventualele efecte ale unei ferestre de livrare sau ale unei baze reduse de comparație. Dacă urmărești piața pentru propria achiziție, separă numărul înmatriculărilor de oferta pe care o ai în față. O creștere națională poate aduce mai multă concurență între dealeri, dar nu îți spune câte mașini cu bateria dorită sunt disponibile, ce preț poți obține fără o subvenție și cât te costă să le încarci în condițiile tale. Dintre toate aceste întrebări, statistica lunară răspunde doar la cea despre direcția pieței.