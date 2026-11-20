Cum a ajuns Ashton Kutcher să investească în Anthropic

Implicarea actorului în industria tehnologică a început cu mai mulți ani înainte ca inteligența artificială generativă să devină un subiect central pentru investitori. În 2010, Ashton Kutcher a fondat firma de capital de risc A-Grade împreună cu Guy Oseary, partenerul său de afaceri și managerul unor artiști cunoscuți, printre care Madonna.

A-Grade a construit un portofoliu care a inclus investiții în Spotify, Uber și Airbnb. Potrivit informațiilor relatate despre activitatea firmei, un capital inițial de aproximativ 30 de milioane de dolari ar fi crescut până la circa 250 de milioane de dolari. În 2015, Kutcher și Oseary au lansat Sound Ventures, compania care a continuat activitatea lor în domeniul investițiilor.

Sound Ventures a intrat în acționariatul Anthropic în 2023, după o întâlnire între Ashton Kutcher, Guy Oseary și directorul general al companiei, Dario Amodei, organizată la locuința lui Oseary din Beverly Hills. La momentul respectiv, Anthropic era evaluată la aproximativ 5 miliarde de dolari.

Potrivit informațiilor publicate de Bloomberg și preluate de presa americană, Sound Ventures deține aproximativ 0,5% din companie. Investiția inițială, estimată la 435 de milioane de dolari, ar putea ajunge să valoreze aproximativ 7 miliarde de dolari în contextul listării Anthropic. Creșterea estimată este de aproximativ 1.500%, ceea ce transformă această participație într-unul dintre cele mai importante succese ale firmei.

Anthropic nu este singura investiție importantă din portofoliul său

Sound Ventures a investit și în alte companii din industria tehnologică, inclusiv în Hugging Face și World Labs. Portofoliul firmei s-a extins astfel dincolo de companiile care dezvoltă modele AI, cuprinzând afaceri din mai multe segmente ale tehnologiei.

Un alt nume important din portofoliu este OpenAI, compania care dezvoltă ChatGPT. O scurgere recentă de informații a indicat că Sound Ventures ar deține aproximativ 0,15% din OpenAI, participație evaluată la peste un miliard de dolari la momentul apariției informațiilor. În noiembrie 2026, compania era evaluată la aproximativ 1.250 de miliarde de dolari.

Bloomberg a relatat că Sound Ventures a investit în total peste 400 de milioane de dolari în dezvoltatorul ChatGPT. Relația dintre cele două companii a presupus inclusiv o discuție cu Sam Altman înainte ca firma lui Kutcher să investească în Anthropic, având în vedere că cele două companii concurează direct pe piața AI.