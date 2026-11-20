Ashton Kutcher devine tot mai bogat datorită unei investiții în AI. Cum îi face Anthropic viața mai ușoară
Actorul american Ashton Kutcher se apropie de statutul de miliardar după ce o investiție realizată prin firma sa de capital de risc, Sound Ventures, a crescut spectaculos în valoare. Participația de 435 de milioane de dolari în Anthropic, compania care dezvoltă chatbotul Claude, este estimată acum la aproximativ 7 miliarde de dolari, pe fondul pregătirilor pentru una dintre cele mai importante listări bursiere din industria AI, scrie Yahoo Finance.
Cunoscut pentru rolurile din serialele „That ’70s Show” și „Doi bărbați și jumătate”, dar și pentru filme precum „No Strings Attached”, Kutcher și-a construit în paralel o activitate importantă în investițiile tehnologice. Portofoliul său include participații în companii cunoscute precum Spotify, Uber și Airbnb. Potrivit estimărilor citate de presa americană, succesul investiției în Anthropic l-ar putea aduce într-o categorie în care se află deja un număr restrâns de investitori proveniți din industria divertismentului.
Cum a ajuns Ashton Kutcher să investească în Anthropic
Implicarea actorului în industria tehnologică a început cu mai mulți ani înainte ca inteligența artificială generativă să devină un subiect central pentru investitori. În 2010, Ashton Kutcher a fondat firma de capital de risc A-Grade împreună cu Guy Oseary, partenerul său de afaceri și managerul unor artiști cunoscuți, printre care Madonna.
A-Grade a construit un portofoliu care a inclus investiții în Spotify, Uber și Airbnb. Potrivit informațiilor relatate despre activitatea firmei, un capital inițial de aproximativ 30 de milioane de dolari ar fi crescut până la circa 250 de milioane de dolari. În 2015, Kutcher și Oseary au lansat Sound Ventures, compania care a continuat activitatea lor în domeniul investițiilor.
Sound Ventures a intrat în acționariatul Anthropic în 2023, după o întâlnire între Ashton Kutcher, Guy Oseary și directorul general al companiei, Dario Amodei, organizată la locuința lui Oseary din Beverly Hills. La momentul respectiv, Anthropic era evaluată la aproximativ 5 miliarde de dolari.
Potrivit informațiilor publicate de Bloomberg și preluate de presa americană, Sound Ventures deține aproximativ 0,5% din companie. Investiția inițială, estimată la 435 de milioane de dolari, ar putea ajunge să valoreze aproximativ 7 miliarde de dolari în contextul listării Anthropic. Creșterea estimată este de aproximativ 1.500%, ceea ce transformă această participație într-unul dintre cele mai importante succese ale firmei.
Anthropic nu este singura investiție importantă din portofoliul său
Sound Ventures a investit și în alte companii din industria tehnologică, inclusiv în Hugging Face și World Labs. Portofoliul firmei s-a extins astfel dincolo de companiile care dezvoltă modele AI, cuprinzând afaceri din mai multe segmente ale tehnologiei.
Un alt nume important din portofoliu este OpenAI, compania care dezvoltă ChatGPT. O scurgere recentă de informații a indicat că Sound Ventures ar deține aproximativ 0,15% din OpenAI, participație evaluată la peste un miliard de dolari la momentul apariției informațiilor. În noiembrie 2026, compania era evaluată la aproximativ 1.250 de miliarde de dolari.
Bloomberg a relatat că Sound Ventures a investit în total peste 400 de milioane de dolari în dezvoltatorul ChatGPT. Relația dintre cele două companii a presupus inclusiv o discuție cu Sam Altman înainte ca firma lui Kutcher să investească în Anthropic, având în vedere că cele două companii concurează direct pe piața AI.
Legătura dintre Kutcher și Altman datează de mai mulți ani. Înainte de lansarea OpenAI, Altman a fondat Loopt, o companie care permitea utilizatorilor de smartphone-uri să își distribuie selectiv locația către alte persoane. Kutcher a analizat posibilitatea unei investiții de tip angel investor în afacere, dar a decis să nu participe. Relația profesională a continuat însă, iar cei doi au păstrat legătura și după închiderea Loopt și trecerea lui Altman către OpenAI.
De ce a plecat Ashton Kutcher din Sound Ventures
În iulie 2026, Ashton Kutcher a renunțat la funcția de partener în cadrul Sound Ventures, însă a rămas implicat în activitatea firmei în calitate de consilier senior. Actorul a lansat între timp o nouă companie de investiții împreună cu Morgan Beller, un executiv cu experiență în domeniul capitalului de risc.
În noua structură a fost implicată și Effie Epstein, parteneră în cadrul Sound Ventures, care a preluat un rol de consilier. Potrivit informațiilor publicate de Wall Street Journal, plecarea lui Kutcher ar fi fost influențată parțial de diferențele de viziune privind tipul de startup-uri în care firma ar trebui să investească.
Sound Ventures ar fi dorit să acorde mai multă atenție companiilor deja consacrate, în timp ce Kutcher era interesat să susțină mai multe afaceri aflate în fazele incipiente de dezvoltare. Diferențele de strategie au contribuit la decizia actorului de a-și construi propriul vehicul de investiții.
Cu toate acestea, Kutcher continuă să aibă legături cu Sound Ventures și ar putea beneficia în continuare de rezultatele investițiilor realizate de firmă în perioada în care a fost partener.
Cât de aproape este actorul de statutul de miliardar
Creșterea valorii participației în Anthropic nu înseamnă că Ashton Kutcher va primi automat 7 miliarde de dolari în conturi după listarea companiei. Sound Ventures administrează capital și în numele unor investitori externi, ceea ce înseamnă că eventualele câștiguri trebuie împărțite între mai multe părți.
Potrivit estimărilor Celebrity Net Worth, averea personală a actorului este de aproximativ 550 de milioane de dolari. O eventuală creștere a valorii participației în Anthropic ar putea modifica semnificativ această situație, însă suma de 7 miliarde de dolari reprezintă valoarea estimată a investiției firmei, nu averea personală a lui Kutcher.
Actorul nu este singura vedetă care a reușit să transforme notorietatea și câștigurile din divertisment în investiții importante. Bono, solistul trupei U2, a cofondat în 2004 firma Elevation Partners, care a administrat active de aproximativ 1,9 miliarde de dolari. Averea muzicianului este estimată la circa 700 de milioane de dolari.
Serena Williams și-a construit, la rândul său, un portofoliu de investiții prin Serena Ventures, companie lansată în 2014, care a susținut peste 100 de afaceri. Averea fostei jucătoare de tenis este estimată la aproximativ 300 de milioane de dolari. Rapperul Nas, cofondator al QueensBridge Venture Partners, are o avere estimată la 200 de milioane de dolari, iar Mindy Kaling a investit în peste 20 de companii din domenii precum sănătatea, frumusețea și bunurile de consum.