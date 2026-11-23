În GTA 6, mașinile vor avea un rol mult mai important decât în jocurile precedente. De ce devin esențiale pentru supraviețuire
În Grand Theft Auto 6, mașinile nu vor mai fi doar mijloace de transport sau instrumente pentru fugă după jafuri. Vehiculele personale vor deveni adevărate baze mobile, în care personajele își vor putea depozita armele, obiectele furate și hainele necesare pentru a scăpa de poliție. Noile mecanici schimbă felul în care trebuie abordată explorarea lumii deschise și îi încurajează pe jucători să investească mai mult în propriile mașini.
Spre deosebire de GTA 5, unde schimbarea frecventă a vehiculelor furate era o practică obișnuită, GTA 6 pune accent pe relația dintre personaj și mașina pe care o deține. Aceasta devine o componentă importantă a pregătirii pentru misiuni, a gestionării resurselor și chiar a supraviețuirii în confruntările cu poliția, scrie IGN.
Mașina personală devine o bază mobilă în GTA 6
Mașinile au fost întotdeauna în centrul seriei Grand Theft Auto. De la furturi și curse până la urmăriri cu poliția, personalizarea vehiculelor și posturile de radio care au devenit emblematice, automobilele au contribuit decisiv la identitatea jocurilor Rockstar Games.
GTA 6 duce însă această idee mai departe. Diferența nu ține doar de varietatea vehiculelor, care include modele foarte diferite, de la mașini de lux și muscle cars până la scutere pentru mobilitate, sau de sunetele distincte ale motoarelor și ale compresoarelor mecanice. Noul joc introduce un sistem în care mașina personală funcționează ca un spațiu de depozitare și organizare a obiectelor de care personajul are nevoie.
Unul dintre cele mai importante detalii este diferența dintre o mașină furată de pe stradă și una deținută de personaj. Vehiculele personale păstrează echipamentele și obiectele depozitate în ele, inclusiv între sesiunile de joc. Astfel, jucătorii nu mai trebuie să se bazeze exclusiv pe ceea ce pot transporta asupra personajului.
Această schimbare influențează direct modul în care sunt planificate misiunile. O mașină bine echipată poate face diferența între o intervenție pregătită și o situație în care personajul rămâne fără resurse în mijlocul unei confruntări. Din acest motiv, alegerea vehiculului nu mai este doar o chestiune de viteză sau aspect.
Portbagajul păstrează armele și obiectele obținute prin jafuri
Prima funcție importantă a mașinii personale este depozitarea armelor. În GTA 6, personajele nu mai pot transporta un arsenal întreg în buzunare, așa cum se întâmpla în jocurile precedente. Armele trebuie purtate fizic, iar personajul poate avea asupra sa cel mult două arme de tip longarm, precum puști și arme de vânătoare.
Una dintre acestea poate fi ținută în mână, iar cealaltă poate fi transportată pe spate. Totuși, purtarea simultană a două arme de dimensiuni mari poate atrage atenția poliției, care reacționează mai suspicios atunci când observă personaje înarmate.
Portbagajul mașinii rezolvă o parte din această problemă. Vehiculele personale pot păstra toate armele cumpărate, iar personajul le poate schimba în funcție de situație. În plus, chiar și portbagajele mașinilor de poliție pot fi forțate pentru a obține o armă suplimentară atunci când situația o cere.
Aceeași logică se aplică obiectelor obținute prin jafuri. Drogurile, bancnotele marcate și bijuteriile sunt transportate în genți pe care personajul le poartă pe umăr. Numărul acestora este limitat de capacitatea fizică de transport, ceea ce înseamnă că un jaf de amploare poate deveni dificil fără o mașină în apropiere.
Vehiculul personal funcționează ca un spațiu suplimentar de depozitare, în care pot fi adunate mai multe genți cu obiecte furate. Astfel, jucătorii pot continua să jefuiască diferite locații fără să fie obligați să vândă imediat bunurile obținute. Gențile rămân în mașină chiar dacă personajul pleacă acasă să doarmă, îndeplinește alte misiuni sau închide jocul și revine după câteva ore.
Cinci ținute în portbagaj îi pot ajuta pe Jason și Lucia să scape de poliție
O altă funcție importantă transformă mașina într-un dressing mobil. Portbagajul poate păstra până la cinci ținute diferite și mai multe pălării, iar această posibilitate are o utilitate directă în relația cu poliția.
În GTA 6, autoritățile pot identifica un suspect pe baza descrierii fizice și a hainelor purtate în momentul comiterii unei infracțiuni. Schimbarea ținutei, a pălăriei și a ochelarilor de soare poate face mai dificilă recunoașterea personajului după un incident.
O alternativă ar fi cumpărarea unor haine noi din magazine, însă această soluție presupune să existe un magazin în apropiere și suficienți bani pentru achiziții. Schimbarea rapidă a ținutei direct din portbagaj este mult mai practică atunci când poliția se află deja pe urmele personajului.
Importanța mașinii personale devine evidentă și atunci când aceasta trebuie abandonată pentru a pierde urmăritorii. Schimbarea vehiculului poate fi necesară în timpul unei urmăriri, dar personajul pierde temporar accesul la echipamentele și hainele depozitate în propria mașină.
Vehiculul poate fi recuperat ulterior prin intermediul lui Joey, un personaj disponibil în primul capitol, sau prin aplicația ScooterBros, care se deblochează mai târziu în joc. Chiar și după ce mașina ajunge la un depozit de vehicule confiscate, aceasta poate fi recuperată, iar infiltrarea în astfel de spații este prezentată drept una dintre activitățile interesante din GTA 6.
De ce Rockstar pune accent pe personalizarea și condusul mașinilor
Noile mecanici îi încurajează pe jucători să investească mai mult în vehiculele personale, nu doar prin modificări tehnice, ci și prin familiarizarea cu felul în care acestea se comportă pe șosea. Fiecare mașină are particularități care influențează accelerația, derapajele și controlul în viraje.
În GTA 5, Franklin putea conduce un Bravado Buffalo S, dar vehiculele erau adesea înlocuite cu mașini furate, în funcție de necesitățile momentului. În noul joc, experiența de condus pune mai mult accent pe cunoașterea caracteristicilor fiecărui automobil. De exemplu, pickup-ul Ganado al lui Jason are un anumit comportament la accelerație și necesită un control atent pentru derapaje pe drumurile umede din zonele mlăștinoase.
Și avariile sunt mai vizibile. Coliziunile pot desprinde aripile mașinilor și pot deforma barele de protecție mai rapid decât în GTA 5. Prin urmare, condusul agresiv are consecințe mai evidente asupra aspectului vehiculului, iar evitarea obstacolelor devine mai importantă.
Sistemul de personalizare a fost extins și permite modificarea unor elemente precum tapițeria și transmisia. Împreună cu particularitățile de condus și funcțiile portbagajului, aceste opțiuni transformă mașina într-un element central al experienței de joc.