Mașina personală devine o bază mobilă în GTA 6

Mașinile au fost întotdeauna în centrul seriei Grand Theft Auto. De la furturi și curse până la urmăriri cu poliția, personalizarea vehiculelor și posturile de radio care au devenit emblematice, automobilele au contribuit decisiv la identitatea jocurilor Rockstar Games.

GTA 6 duce însă această idee mai departe. Diferența nu ține doar de varietatea vehiculelor, care include modele foarte diferite, de la mașini de lux și muscle cars până la scutere pentru mobilitate, sau de sunetele distincte ale motoarelor și ale compresoarelor mecanice. Noul joc introduce un sistem în care mașina personală funcționează ca un spațiu de depozitare și organizare a obiectelor de care personajul are nevoie.

Unul dintre cele mai importante detalii este diferența dintre o mașină furată de pe stradă și una deținută de personaj. Vehiculele personale păstrează echipamentele și obiectele depozitate în ele, inclusiv între sesiunile de joc. Astfel, jucătorii nu mai trebuie să se bazeze exclusiv pe ceea ce pot transporta asupra personajului.

Această schimbare influențează direct modul în care sunt planificate misiunile. O mașină bine echipată poate face diferența între o intervenție pregătită și o situație în care personajul rămâne fără resurse în mijlocul unei confruntări. Din acest motiv, alegerea vehiculului nu mai este doar o chestiune de viteză sau aspect.

Portbagajul păstrează armele și obiectele obținute prin jafuri

Prima funcție importantă a mașinii personale este depozitarea armelor. În GTA 6, personajele nu mai pot transporta un arsenal întreg în buzunare, așa cum se întâmpla în jocurile precedente. Armele trebuie purtate fizic, iar personajul poate avea asupra sa cel mult două arme de tip longarm, precum puști și arme de vânătoare.

Una dintre acestea poate fi ținută în mână, iar cealaltă poate fi transportată pe spate. Totuși, purtarea simultană a două arme de dimensiuni mari poate atrage atenția poliției, care reacționează mai suspicios atunci când observă personaje înarmate.

Portbagajul mașinii rezolvă o parte din această problemă. Vehiculele personale pot păstra toate armele cumpărate, iar personajul le poate schimba în funcție de situație. În plus, chiar și portbagajele mașinilor de poliție pot fi forțate pentru a obține o armă suplimentară atunci când situația o cere.