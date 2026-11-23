Accesul pompierilor este dificil atât la acoperiș, cât și pe fațade. Salvatorii trebuie să îndepărteze învelitoarea pentru a ajunge în zonele în care focul continuă să ardă.

„În continuare, pompierii depun eforturi susținute pentru localizarea și lichidarea incendiului izbucnit la un hotel din stațiunea Poiana Brașov. Intervenția este una deosebit de dificilă, având în vedere configurația acoperișului, realizat din două straturi de tablă, care îngreunează accesul la focarele ascunse. Este necesară îndepărtarea învelitorii și intervenția atât la nivelul acoperișului, cât și pe fațadele clădirii, unde configurația construcției și dificultatea accesului îngreunează semnificativ operațiunile de stingere”, a transmis ISU Brașov.

Pentru continuarea misiunii, echipajele sunt înlocuite periodic.

„Pentru eficientizarea misiunii și menținerea capacității de intervenție, echipajele operative sunt schimbate periodic, astfel încât efortul depus să fie susținut în condiții de siguranță”, precizează inspectoratul.

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Focul a afectat acoperișul, mansarda și ultimele trei etaje

Primele informații transmise duminică seara indicau un incendiu la mansarda și fațada clădirii, pe aproximativ 300 de metri pătrați. Ulterior, pompierii au anunțat că suprafața afectată ajunsese la circa 2.000 de metri pătrați.

În actualizarea din cursul serii, ISU Brașov preciza că incendiul se manifesta la acoperiș, mansardă și ultimele trei etaje. Aproximativ 150 de persoane au părăsit clădirea.

„În urma producerii incendiului, aproximativ 150 de persoane au fost evacuate din interiorul clădirii. Din fericire, până la acest moment, nu s-au înregistrat victime”, a comunicat inspectoratul.

Forțele de intervenție din Brașov au fost suplimentate cu echipaje din Prahova, Covasna și Argeș. La misiune participă și Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență Râșnov, alături de echipajele medicale.