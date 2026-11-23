Incendiu la Hotelul Alpin din Poiana Brașov. Aproximativ 150 de persoane au fost evacuate
Pompierii continuă luni dimineață, 23 noiembrie, intervenția la Hotelul Alpin din Poiana Brașov, unde un incendiu izbucnit duminică seara a afectat aproximativ 2.000 de metri pătrați. Circa 150 de persoane au fost evacuate, fără să fie raportate victime. Operațiunile sunt îngreunate de acoperișul realizat din două straturi de tablă, care împiedică accesul la focarele ascunse.
Intervenție dificilă la acoperișul și fațadele hotelului
Echipajele lucrează pentru localizarea și lichidarea incendiului, folosind camere cu termoviziune pentru identificarea focarelor ascunse. ISU Brașov a anunțat și utilizarea unei drone pentru recunoaștere aeriană, evaluarea situației operative și monitorizarea focarelor.
Accesul pompierilor este dificil atât la acoperiș, cât și pe fațade. Salvatorii trebuie să îndepărteze învelitoarea pentru a ajunge în zonele în care focul continuă să ardă.
„În continuare, pompierii depun eforturi susținute pentru localizarea și lichidarea incendiului izbucnit la un hotel din stațiunea Poiana Brașov. Intervenția este una deosebit de dificilă, având în vedere configurația acoperișului, realizat din două straturi de tablă, care îngreunează accesul la focarele ascunse. Este necesară îndepărtarea învelitorii și intervenția atât la nivelul acoperișului, cât și pe fațadele clădirii, unde configurația construcției și dificultatea accesului îngreunează semnificativ operațiunile de stingere”, a transmis ISU Brașov.
Pentru continuarea misiunii, echipajele sunt înlocuite periodic.
„Pentru eficientizarea misiunii și menținerea capacității de intervenție, echipajele operative sunt schimbate periodic, astfel încât efortul depus să fie susținut în condiții de siguranță”, precizează inspectoratul.
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Focul a afectat acoperișul, mansarda și ultimele trei etaje
Primele informații transmise duminică seara indicau un incendiu la mansarda și fațada clădirii, pe aproximativ 300 de metri pătrați. Ulterior, pompierii au anunțat că suprafața afectată ajunsese la circa 2.000 de metri pătrați.
În actualizarea din cursul serii, ISU Brașov preciza că incendiul se manifesta la acoperiș, mansardă și ultimele trei etaje. Aproximativ 150 de persoane au părăsit clădirea.
„În urma producerii incendiului, aproximativ 150 de persoane au fost evacuate din interiorul clădirii. Din fericire, până la acest moment, nu s-au înregistrat victime”, a comunicat inspectoratul.
Forțele de intervenție din Brașov au fost suplimentate cu echipaje din Prahova, Covasna și Argeș. La misiune participă și Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență Râșnov, alături de echipajele medicale.
Potrivit bilanțului transmis în timpul intervenției de duminică seara, au fost mobilizate 11 autospeciale de stingere, patru autoscări, o autospecială de hidroperforare și un autocamion de intervenție. Dispozitivul a inclus două echipaje de prim ajutor SMURD și trei echipaje ale Serviciului de Ambulanță Județean.
Pompierii au acționat pentru stingerea focului, protejarea persoanelor și împiedicarea propagării incendiului la construcțiile învecinate. Operațiunile au continuat pe parcursul nopții.
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Ce a transmis conducerea Hotelului Alpin
Duminică seara, conducerea hotelului a publicat un mesaj în care a anunțat că oaspeții și angajații sunt în siguranță. Reprezentanții unității au indicat terasa unui apartament superior drept locul în care izbucnise incendiul.
„Situația este sub control. Nu există victime, iar toți oaspeții și membrii personalului sunt în siguranță”, a fost mesajul transmis la ora 23:35.
Luni dimineață, ISU Brașov anunța în continuare operațiuni pentru localizarea și lichidarea focului.
Conducerea hotelului a precizat că lucrează împreună cu autoritățile și că împrejurările producerii incendiului urmează să fie stabilite prin verificări de specialitate. În informațiile comunicate nu era indicată o cauză confirmată.
„Regretăm disconfortul și îngrijorarea provocate și vă asigurăm de întreaga noastră responsabilitate și implicare. Siguranța oamenilor a fost, este și va rămâne întotdeauna prioritatea noastră absolută”, au mai transmis reprezentanții hotelului.