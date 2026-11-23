AI ar urma să ajute pilotul când informațiile devin prea multe

Până la aeronave care să îndeplinească misiuni fără oameni la bord, tehnologia poate schimba felul în care lucrează pilotul. Pentru Tempest sunt dezvoltate sisteme care combină informațiile mai multor senzori și ale altor aeronave. Scopul este ca pilotul să primească datele relevante într-o formă pe care o poate folosi rapid, inclusiv când este suprasolicitat sau se află sub stres.

Printre conceptele descrise de RAF pentru cabina Tempest se află o cască ce proiectează instrumente și comenzi virtuale în fața ochilor pilotului, folosind realitatea augmentată și virtuală. Inginerii dezvoltă și testează și soluții de asistență virtuală. Deocamdată, acestea sunt concepte în dezvoltare, care trebuie testate înainte de a ajunge pe avionul final.

Proiectul include și sisteme care urmăresc privirea și gesturile pentru a identifica oboseala sau stresul pilotului. Cercetările privind asistenții AI pentru avioanele de luptă urmăresc astfel reducerea volumului de informații pe care omul trebuie să îl gestioneze în momentele dificile.

Avioanele fără pilot ar urma să zboare în Marea Britanie din 2027

În articolul său publicat de The Telegraph, Smyth spune că avioanele de luptă fără pilot vor începe să zboare în spațiul aerian britanic anul viitor. Acest termen privește aparatele fără echipaj și este separat de calendarul Tempest. Șeful RAF vede o forță aeriană în care Typhoon și F-35 operează împreună cu sisteme autonome.

În viziunea sa, AI și aeronavele fără pilot ar trebui să preia sarcinile cele mai periculoase, reducând expunerea oamenilor. Smyth insistă însă că tehnologia trebuie să sprijine judecata umană și că responsabilitatea pentru decizii rămâne esențială. Problema controlului uman apare și în cazul sistemelor AI care identifică ținte militare.

Tempest are ca țintă anul 2035

Programul comun al Marii Britanii, Italiei și Japoniei a fost anunțat în 2022. Avionul ar urma să combine senzori avansați, procesarea rapidă a datelor și tehnologie stealth, care îl face mai greu de detectat de radare. AI va fi folosită atât în sistemele aeronavei, cât și în dezvoltarea acesteia.

În iulie, cele trei țări au încheiat un contract de 4,6 miliarde de lire sterline cu societatea comună Edgewing, pentru următoarea etapă de proiectare. Suma acoperă această etapă, nu întregul program. Obiectivul rămâne introducerea avionului din 2035, alături de aparatele existente și de sistemele autonome dezvoltate între timp.