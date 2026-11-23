Potrivit publicației britanice The Guardian, Rockstar Games a anunțat că GTA VI a înregistrat vânzări de 3,79 miliarde de dolari în primele 24 de ore de la lansarea din 19 noiembrie 2026. Compania consideră că acesta este cel mai mare debut comercial al unui produs de divertisment din istorie. Datele sunt bazate pe estimările interne ale companiei, calculate până la sfârșitul zilei de joi.

GTA 6 a depășit în 24 de ore încasările unor filme uriașe

Pentru a înțelege amploarea succesului, este suficientă o comparație cu GTA V. Lansat în 2013, jocul precedent al seriei a generat aproximativ 800 de milioane de dolari în prima zi. GTA VI a obținut o sumă de aproape cinci ori mai mare, stabilind un nou reper pentru industria gamingului.

Rockstar Games a anunțat și un alt rezultat impresionant: 32,5 milioane de exemplare vândute înainte de lansarea oficială. Este un record la nivelul platformelor de gaming, care arată cât de mare a fost interesul publicului pentru noul titlu.

Sam Houser, președintele și fondatorul Rockstar Games, a transmis că echipa este profund recunoscătoare pentru reacția jucătorilor din întreaga lume. Acesta a subliniat entuziasmul companiei față de momentul istoric pe care îl traversează seria Grand Theft Auto.

Comparația cu industria cinematografică este și mai spectaculoasă. Încasările GTA VI dintr-o singură zi depășesc cele aproximativ 2,9 miliarde de dolari obținute la nivel mondial de blockbusterul Avengers: Endgame, pe parcursul întregii sale exploatări cinematografice, potrivit cifrelor prezentate de The Guardian.

Desigur, vânzările unui joc video și încasările din biletele de cinema nu sunt indicatori perfect comparabili. Totuși, diferența ilustrează dimensiunea economică a lansării.

De ce GTA VI a devenit un fenomen mondial

Succesul comercial nu este singurul element care atrage atenția. GTA VI a primit și aprecieri extraordinare din partea criticilor, atingând un scor de 99 pe Metacritic, conform datelor comunicate de Rockstar. Compania îl prezintă drept cel mai bine evaluat joc video din istorie.

Așa cum am arătat și în primele impresii despre GTA VI pe PlayStation 5 Pro, jocul impresionează prin atenția la detalii, realismul orașului și modul în care lumea virtuală pare să funcționeze independent de acțiunile jucătorului.

Acțiunea se desfășoară în statul fictiv Leonida, care include Vice City, un oraș inspirat de Miami. Străzile aglomerate, plajele, viața de noapte și personajele controlate de inteligența artificială contribuie la senzația unui univers viu. Dimensiunea lumii virtuale este atât de mare încât Rockstar a introdus inclusiv metode de călătorie rapidă în GTA 6.

Lansarea a dominat și rețelele sociale. Potrivit platformei de monitorizare Visibrain, GTA VI a generat mai multe postări decât Cupa Mondială de fotbal din 2026, semn că interesul depășește comunitatea tradițională a gamerilor.

Succesul jocului vine și cu avertismente din partea poliției

Popularitatea GTA VI a determinat mai multe departamente de poliție din Statele Unite să publice avertismente pentru jucători. Autoritățile le-au reamintit că furturile de mașini, condusul periculos și violența din joc trebuie să rămână exclusiv în lumea virtuală.

Poliția din Atlanta a transmis inclusiv un mesaj ironic, subliniind că GTA este un univers fictiv, în timp ce Atlanta este un oraș real. Avertismentul a fost publicat în contextul entuziasmului uriaș din jurul lansării.

Cu toate acestea, Asociația Americană de Psihologie arată că nu există suficiente dovezi științifice pentru stabilirea unei relații cauzale între jocurile video violente și comportamentul violent din viața reală.

Între timp, performanța tehnică rămâne un subiect important. Deși GTA VI rulează la 30 FPS inclusiv pe consolele puternice, acest lucru nu pare să fi afectat interesul cumpărătorilor.

La doar câteva zile de la lansare, GTA VI a demonstrat că un joc video poate deveni un eveniment cultural și comercial de proporții mondiale. Iar dacă ritmul vânzărilor se menține, Rockstar Games ar putea stabili noi recorduri în lunile următoare.