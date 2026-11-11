Pentru preparatele comandate am folosit prețurile afișate în meniul Pizza & Pasta din Iași, disponibil pe Glovo. Comparația presupune trei porții individuale, fără promoții, abonamente, bacșiș sau taxe suplimentare de livrare și serviciu.

Energia este calculată la un tarif ipotetic final de 1,30 lei/kWh, pentru gătit exclusiv electric. Am presupus un consum total de 1 kWh pentru paste, 1,5 kWh pentru șnițele și garnitură și 2,5 kWh pentru coacerea succesivă a trei pizza, inclusiv preîncălzirea cuptorului.

Aceste consumuri sunt ipoteze de calcul, nu măsurători ale unor aparate. Nu sunt incluse timpul de lucru, apa, detergentul pentru vase sau uzura echipamentelor, iar porțiile de acasă nu reproduc obligatoriu gramajul și rețeta exactă ale restaurantului.

Paste pentru trei persoane, aproximativ 40 de lei acasă

Prima variantă este o rețetă de paste cu bacon, ou, smântână și parmezan, ingrediente care apar și în descrierea preparatului „Spaghetti Carbonara” din meniul ales. Pentru trei porții, am folosit următoarele cantități și costuri, rotunjite.

300 g de spaghete cu ou – 3,59 lei, pornind de la 5,99 lei pentru 500 g;

200 g de bacon – 11,18 lei;

200 ml de smântână pentru gătit – 6,75 lei;

60 g de parmezan – 11,88 lei;

Trei ouă – 4,41 lei;

Sare și piper – un buget estimat de 1 leu.

Ingredientele ajung la aproximativ 38,81 lei, iar energia adaugă 1,30 lei. Totalul este de circa 40,11 lei pentru trei persoane, adică aproximativ 13,37 lei pentru fiecare porție.

În meniul verificat, o porție de Spaghetti Carbonara, cu gramajul declarat de 400 g, costă 54,79 lei. Trei porții ajung la 164,37 lei, cu aproximativ 124 de lei peste varianta pregătită acasă.

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