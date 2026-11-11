Cât te costă să gătești acasă pentru o familie de trei persoane. Mai este mâncarea făcută în casă mai ieftină decât cea comandată?
Trei porții de paste, șnițel cu garnitură sau pizza pot costa aproximativ 30–40 de lei dacă sunt pregătite acasă, cu energia inclusă, în simularea de mai jos. Aceleași categorii de preparate, comandate pentru trei persoane dintr-un restaurant din Iași, ajung la aproximativ 143–164 de lei, înaintea taxelor de livrare. Comparația folosește prețuri afișate online și cantități explicite, fără să reprezinte o medie națională.
Cum am calculat ingredientele și energia
Pentru ingredientele cumpărate din oferta online Auchan am calculat costul cantității folosite efectiv. Dacă pentru o rețetă sunt necesare 300 de grame de paste, intră în calcul doar acea cantitate, chiar dacă la cumpărături trebuie achitat întregul pachet.
Pentru preparatele comandate am folosit prețurile afișate în meniul Pizza & Pasta din Iași, disponibil pe Glovo. Comparația presupune trei porții individuale, fără promoții, abonamente, bacșiș sau taxe suplimentare de livrare și serviciu.
Energia este calculată la un tarif ipotetic final de 1,30 lei/kWh, pentru gătit exclusiv electric. Am presupus un consum total de 1 kWh pentru paste, 1,5 kWh pentru șnițele și garnitură și 2,5 kWh pentru coacerea succesivă a trei pizza, inclusiv preîncălzirea cuptorului.
Aceste consumuri sunt ipoteze de calcul, nu măsurători ale unor aparate. Nu sunt incluse timpul de lucru, apa, detergentul pentru vase sau uzura echipamentelor, iar porțiile de acasă nu reproduc obligatoriu gramajul și rețeta exactă ale restaurantului.
Paste pentru trei persoane, aproximativ 40 de lei acasă
Prima variantă este o rețetă de paste cu bacon, ou, smântână și parmezan, ingrediente care apar și în descrierea preparatului „Spaghetti Carbonara” din meniul ales. Pentru trei porții, am folosit următoarele cantități și costuri, rotunjite.
- 300 g de spaghete cu ou – 3,59 lei, pornind de la 5,99 lei pentru 500 g;
- 200 g de bacon – 11,18 lei;
- 200 ml de smântână pentru gătit – 6,75 lei;
- 60 g de parmezan – 11,88 lei;
- Trei ouă – 4,41 lei;
- Sare și piper – un buget estimat de 1 leu.
Ingredientele ajung la aproximativ 38,81 lei, iar energia adaugă 1,30 lei. Totalul este de circa 40,11 lei pentru trei persoane, adică aproximativ 13,37 lei pentru fiecare porție.
În meniul verificat, o porție de Spaghetti Carbonara, cu gramajul declarat de 400 g, costă 54,79 lei. Trei porții ajung la 164,37 lei, cu aproximativ 124 de lei peste varianta pregătită acasă.
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Șnițel de pui cu cartofi și salată, aproximativ 34 de lei
Pentru a doua masă, comparația urmărește trei porții de șnițel de pui cu cartofi și salată de varză. Calculul pentru acasă include atât ingredientele principale, cât și făina, pesmetul și uleiul utilizat.
- 600 g de piept de pui, la 33,09 lei/kg – 19,85 lei;
- 900 g de cartofi, la 5,20 lei/kg – 4,68 lei;
- Două ouă – 2,94 lei;
- 60 g de făină și 100 g de pesmet – aproximativ 1,02 lei;
- 200 ml de ulei – 1,50 lei;
- 450 g de varză – 1,03 lei;
- Sare, piper și oțet – un buget estimat de 1 leu.
Costul ingredientelor este de aproximativ 32,02 lei. Cu 1,95 lei pentru energia electrică, masa ajunge la 33,97 lei pentru trei persoane, respectiv aproximativ 11,32 lei de persoană.
Restaurantul afișează 51,90 lei pentru meniul de șnițel de pui cu cartofi pai și salată de varză. Pentru trei meniuri, prețul este de 155,70 lei, înaintea livrării, iar diferența față de calculul pentru acasă este de aproximativ 122 de lei.
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Trei pizza Margherita, aproximativ 30 de lei
Pentru pizza am calculat trei bucăți individuale, pregătite cu aluat făcut acasă. Cantitățile alese sunt 600 g de făină, 375 g de mozzarella, 300 g de roșii pasate, un plic de drojdie uscată și 30 ml de ulei.
Făina costă aproximativ 1,19 lei, mozzarella 19,47 lei, roșiile pasate 3,54 lei, drojdia 1,35 lei, iar uleiul aproximativ 0,22 lei. Cu un buget estimat de un leu pentru sare, zahăr și oregano, ingredientele totalizează circa 26,78 lei.
Energia pentru cele trei pizza adaugă 3,25 lei, în ipoteza unui consum total de 2,5 kWh. Rezultă aproximativ 30,03 lei pentru întreaga masă, adică aproape zece lei pentru fiecare pizza.
În meniul ales, o pizza Margherita de 32 cm costă 47,79 lei, iar trei bucăți ajung la 143,37 lei. Diferența este de aproximativ 113 lei, însă dimensiunea și greutatea produsului făcut acasă depind de modelarea aluatului și de cantitățile distribuite pe fiecare blat.
Pentru toate cele trei mese, fiecare destinată unei familii de trei persoane, simularea însumează aproximativ 104 lei acasă, față de 463,44 lei la comandă. Rezultatul privește aceste rețete și prețuri, iar cheltuiala inițială la supermarket va fi mai mare dacă trebuie cumpărate toate ambalajele de la zero.
Prețurile pot varia în funcție de magazin, adresă, disponibilitate și momentul comenzii. Consumul de energie și bugetele pentru condimente sunt ipoteze ale simulării.