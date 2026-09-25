GTA 6 provoacă o dispută între PlayStation și Xbox. Microsoft răspunde după ce s-a spus că PS5 domină precomenzile celui mai așteptat joc al anului

Cu mai puțin de două luni înainte de lansarea GTA 6, competiția dintre PlayStation și Xbox devine tot mai intensă. Un raport recent a sugerat că majoritatea precomenzilor pentru noul joc Rockstar Games sunt concentrate pe PlayStation 5, situație care ar fi provocat îngrijorări în interiorul Microsoft. Compania americană a reacționat însă public și susține că rezultatele înregistrate pe consolele Xbox sunt în concordanță cu poziția sa pe piață.

Potrivit publicației internaționale IGN, Matthew Ball, directorul de strategie al diviziei Xbox, a declarat că Microsoft este foarte mulțumită de precomenzile pentru Grand Theft Auto VI. Oficialul susține că jocul stabilește deja recorduri pe platformele companiei și că datele interne nu indică o performanță sub așteptări în raport cu numărul de console Xbox existente pe piață.

Discuția a apărut într-un moment complicat pentru divizia de gaming a Microsoft, care trece printr-o nouă reorganizare, însoțită de concedieri și modificări în structura studiourilor sale. În același timp, Sony își intensifică promovarea GTA 6 pe PlayStation 5, mizând pe interesul uriaș pentru noul titlu Rockstar.

Microsoft susține că GTA 6 stabilește deja recorduri pe Xbox

Controversa a pornit de la un material publicat de jurnalistul Tom Warren în The Verge, care analiza reorganizarea diviziei Xbox. Potrivit acestuia, precomenzile pentru GTA 6 ar fi puternic orientate către PlayStation 5, ceea ce ar reprezenta un nou motiv de îngrijorare pentru Microsoft.

Matthew Ball a intervenit pe platforma X pentru a clarifica situația și a declarat că rezultatele înregistrate de Xbox sunt în concordanță cu dimensiunea bazei sale de utilizatori.

„Suntem foarte mulțumiți de precomenzile GTA VI. Jocul stabilește recorduri pe Xbox, ne așteptăm ca și alte recorduri să fie depășite pe parcursul toamnei, iar analiza noastră internă arată că ponderea precomenzilor corespunde cotei noastre de piață în segmentul consolelor”, a transmis oficialul Microsoft.

Declarația nu contrazice neapărat informațiile potrivit cărora PlayStation 5 înregistrează mai multe precomenzi în cifre absolute. Sony a vândut peste 95 de milioane de console PS5 până la 30 iunie 2026, în timp ce Microsoft nu a mai comunicat de mai mulți ani cifre oficiale privind vânzările cumulate ale Xbox Series X și Series S.

Estimările unor analiști sugerează că PlayStation 5 a depășit vânzările generației actuale de console Xbox cu un raport de cel puțin doi la unu. Dacă distribuția precomenzilor pentru GTA 6 reflectă această diferență, numărul comenzilor pentru PS5 ar putea fi considerabil mai mare, fără ca acest lucru să indice o performanță neobișnuit de slabă pe Xbox.

Microsoft nu a publicat însă cifrele concrete ale precomenzilor, astfel că raportul exact dintre cele două platforme nu poate fi stabilit independent.