GTA 6 provoacă o dispută între PlayStation și Xbox. Microsoft răspunde după ce s-a spus că PS5 domină precomenzile celui mai așteptat joc al anului
Potrivit publicației internaționale IGN, Matthew Ball, directorul de strategie al diviziei Xbox, a declarat că Microsoft este foarte mulțumită de precomenzile pentru Grand Theft Auto VI. Oficialul susține că jocul stabilește deja recorduri pe platformele companiei și că datele interne nu indică o performanță sub așteptări în raport cu numărul de console Xbox existente pe piață.
Discuția a apărut într-un moment complicat pentru divizia de gaming a Microsoft, care trece printr-o nouă reorganizare, însoțită de concedieri și modificări în structura studiourilor sale. În același timp, Sony își intensifică promovarea GTA 6 pe PlayStation 5, mizând pe interesul uriaș pentru noul titlu Rockstar.
Microsoft susține că GTA 6 stabilește deja recorduri pe Xbox
Controversa a pornit de la un material publicat de jurnalistul Tom Warren în The Verge, care analiza reorganizarea diviziei Xbox. Potrivit acestuia, precomenzile pentru GTA 6 ar fi puternic orientate către PlayStation 5, ceea ce ar reprezenta un nou motiv de îngrijorare pentru Microsoft.
Matthew Ball a intervenit pe platforma X pentru a clarifica situația și a declarat că rezultatele înregistrate de Xbox sunt în concordanță cu dimensiunea bazei sale de utilizatori.
„Suntem foarte mulțumiți de precomenzile GTA VI. Jocul stabilește recorduri pe Xbox, ne așteptăm ca și alte recorduri să fie depășite pe parcursul toamnei, iar analiza noastră internă arată că ponderea precomenzilor corespunde cotei noastre de piață în segmentul consolelor”, a transmis oficialul Microsoft.
Declarația nu contrazice neapărat informațiile potrivit cărora PlayStation 5 înregistrează mai multe precomenzi în cifre absolute. Sony a vândut peste 95 de milioane de console PS5 până la 30 iunie 2026, în timp ce Microsoft nu a mai comunicat de mai mulți ani cifre oficiale privind vânzările cumulate ale Xbox Series X și Series S.
Estimările unor analiști sugerează că PlayStation 5 a depășit vânzările generației actuale de console Xbox cu un raport de cel puțin doi la unu. Dacă distribuția precomenzilor pentru GTA 6 reflectă această diferență, numărul comenzilor pentru PS5 ar putea fi considerabil mai mare, fără ca acest lucru să indice o performanță neobișnuit de slabă pe Xbox.
Microsoft nu a publicat însă cifrele concrete ale precomenzilor, astfel că raportul exact dintre cele două platforme nu poate fi stabilit independent.
Sony promovează intens GTA 6 pe PlayStation 5
Un alt element important în această dispută este parteneriatul dintre Sony și Rockstar Games. Compania japoneză a integrat GTA 6 în campaniile sale de marketing, prezentând jocul alături de consola PlayStation 5 și evidențiind funcțiile hardware care vor fi utilizate de noul titlu.
Printre acestea se numără difuzorul integrat în controllerul DualSense și sistemul de feedback haptic, care permite transmiterea unor vibrații diferite în funcție de acțiunile din joc. Sony a pregătit inclusiv o interfață personalizată GTA 6 pentru PS5 și elemente vizuale dedicate jocului în aplicația PlayStation.
Această strategie contribuie la asocierea noului Grand Theft Auto cu platforma Sony, deși jocul va fi disponibil simultan și pe consolele Microsoft. Playtech a analizat anterior de ce GTA 6 pare atât de strâns legat de PlayStation 5, deși nu este un titlu exclusiv.
În paralel, precomenzile pentru GTA 6 au generat deja încasări importante, potrivit estimărilor publicate în ultimele luni. Totuși, cifrele exacte pentru fiecare platformă nu au fost comunicate oficial de Rockstar Games.
Când se lansează GTA 6 și ce se întâmplă cu versiunea pentru PC
Grand Theft Auto VI este programat să apară pe 19 noiembrie 2026, pentru PlayStation 5, Xbox Series X și Xbox Series S. Jocul va marca revenirea francizei în Vice City, într-o versiune modernă a orașului inspirat de Miami, și va introduce doi protagoniști principali, Jason și Lucia.
Lansarea vine la 13 ani după apariția GTA 5, unul dintre cele mai cunoscute jocuri dezvoltate de Rockstar Games. Noul titlu promite o lume deschisă mai complexă, personaje cu interacțiuni mai elaborate și o poveste construită în jurul relației dintre cei doi protagoniști.
În ceea ce privește versiunea pentru calculatoare, Rockstar nu a anunțat o lansare simultană cu edițiile pentru console. Playtech a explicat anterior de ce GTA 6 întârzie pe PC și care sunt dificultățile tehnice invocate de un fost producător Rockstar.
Pentru Microsoft și Sony, lansarea GTA 6 reprezintă un moment comercial important, însă rezultatele precomenzilor nu oferă încă o imagine completă asupra vânzărilor finale. Declarațiile oficialilor Xbox arată că Microsoft își evaluează performanța în raport cu propria bază de utilizatori, nu doar prin comparație cu numărul absolut al comenzilor înregistrate pe PlayStation.
Diferența reală dintre cele două platforme va putea fi analizată mai precis după lansare, în măsura în care Rockstar, Sony sau Microsoft vor publica date concrete despre vânzări.