Cum și când poți activa parolele în GTA VI pe PlayStation 5 și Xbox Series X/S

Cea mai importantă condiție pentru utilizarea codurilor este finalizarea poveștii principale din GTA VI, alcătuită din 91 de misiuni. Abia după terminarea acesteia devine disponibilă secțiunea dedicată parolelor în meniul Progress, la categoria Cheats. Anumite coduri, precum cel pentru obținerea instantanee a 250.000 de dolari, sunt deblocate odată cu încheierea poveștii. Pentru altele, trebuie să îndeplinești obiective precum câștigarea unor medalii la poligoanele de tragere, efectuarea unor sărituri spectaculoase cu vehiculele sau finalizarea unor provocări sportive.

Introducerea efectivă a parolelor se face prin telefonul personajului. Pe PlayStation 5, apeși săgeata sus de pe D-pad pentru a deschide telefonul, ții apăsat L1 și apeși R1 pentru a accesa funcția de introducere a codurilor, după care tastezi combinația de săgeți corespunzătoare. Pe Xbox Series X/S, procedeul este identic, însă butoanele L1 și R1 sunt înlocuite de LB și RB. Este important de reținut că L1 și R1 sunt butoanele superioare ale controllerului, nu trăgacele L2 și R2, iar combinațiile propriu-zise utilizează săgețile direcționale, nu stickurile analogice.

Există și o limitare care merită cunoscută înainte de a încerca orice combinație. Utilizarea unei parole dezactivează posibilitatea de a salva progresul și obținerea trofeelor sau achievementurilor în sesiunea respectivă. Prin urmare, este recomandată salvarea manuală a jocului înainte de experimentarea codurilor, deoarece activitățile finalizate ulterior nu vor putea fi păstrate în progresul normal.

Parole GTA VI pentru bani, muniție infinită, armură și abilități speciale

Printre cele mai utile coduri din Grand Theft Auto VI se numără cele care influențează direct resursele și performanțele personajului. Pentru prima dată după multă vreme, seria oferă o parolă care adaugă instantaneu o sumă considerabilă de bani, respectiv 250.000 de dolari virtuali. Alte combinații permit obținerea muniției infinite, eliminarea necesității de reîncărcare a armelor sau folosirea nelimitată a abilității Focus, toate fiind utile atunci când vrei să experimentezi mecanicile jocului fără restricțiile obișnuite.

Mai jos sunt combinațiile publicate până pe 19 noiembrie 2026. Săgețile indică direcțiile care trebuie apăsate succesiv pe D-pad, iar codurile funcționează numai după îndeplinirea condițiilor de deblocare. Dacă o combinație nu produce niciun efect, verifică mai întâi dacă ai finalizat povestea și provocarea corespunzătoare, deoarece simpla cunoaștere a parolei nu este suficientă.

250.000 de dolari – ↑ → ↓ ← ↑ ← ↓ →. Se deblochează după finalizarea poveștii principale.

Focus nelimitat – ↓ ↑ ↑ ↓ ↑ ↓ ↑ ↓ ↑ →. Abilitatea Focus poate fi folosită fără epuizarea resursei. Necesită terminarea poveștii.

Armură – ↓ ↑ ← ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↓ ↓. Adaugă armură personajului. Necesită finalizarea a 100 de antrenamente fizice.

Muniție la maximum – ↓ ↑ → ↓ ← ← ↑ ↑ ↓ ←. Completează rezervele de muniție. Necesită obținerea a 25 de medalii de bronz sau mai bune la poligoanele de tragere.

Muniție infinită – ↓ ↑ → ↓ ← ← ↑ ↓ ↓ ↓. Elimină consumul muniției. Necesită 25 de medalii de argint sau mai bune la poligoane.

Fără reîncărcarea armelor – ↓ ↑ → ↓ ← ← ↑ ↓ ↓ ↑. Permite folosirea armelor fără reîncărcare. Necesită 25 de medalii de aur la poligoane.

Creșterea nivelului Heat – ← ↓ → ↓ ↑ ↓ ↑. Crește nivelul de atenție nedorită acumulată pe hartă. Necesită pierderea unui nivel de urmărire de trei stele de 25 de ori.

Attack Force – ↓ ↑ ← ← → ↓ ↓ ↑ ↓. Gloanțele și loviturile aruncă țintele la impact. Se deblochează după terminarea poveștii.

Exploding Balls – ↓ ↑ ← ← → ↓ ↓ ↑ →. Mingile utilizate în activitățile sportive explodează la impact. Necesită lovirea a 20 de inamici cu daune explozive.

Vehicle Force – ↓ ↑ ← ← → ↓ ← ↑ ↓. Impactul vehiculelor proiectează violent țintele. Necesită eliminarea a 25 de adversari prin intermediul unui vehicul.

Aceste parole ilustrează diferența dintre abordarea clasică a seriei Grand Theft Auto și noul sistem implementat în GTA VI. Dacă în GTA San Andreas era suficient să memorezi câteva combinații pentru a obține imediat arme, bani sau vehicule, aici accesul la cele mai spectaculoase efecte este legat de timpul petrecut în joc și de performanțele obținute în activitățile secundare. Practic, Rockstar transformă parolele într-o recompensă suplimentară pentru explorarea universului din Leonida.

Coduri GTA VI pentru vehicule, vreme și efecte vizuale spectaculoase

O altă categorie importantă este dedicată vehiculelor. GTA VI include 21 de parole care permit apariția instantanee a unor automobile, motociclete, ambarcațiuni și vehicule speciale. Printre acestea se numără Bravado Banshee, Maibatsu Sanchez, Nagasaki Sea Sparrow, avionul militar Hauners P-996 Lazer și tancul Hauners Rhino. Totuși, nu toate combinațiile necesare pentru activarea lor au fost descoperite sau publicate, chiar dacă obiectivele pentru deblocarea acestora sunt deja cunoscute.