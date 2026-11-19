Parole GTA VI – coduri pentru Grand Theft Auto 6 ca să faci valuri în jocul anului. Cum și când le activezi
Există câteva tradiții în universul Grand Theft Auto care au supraviețuit aproape neschimbate de la primele aventuri tridimensionale din Liberty City și Vice City. Una dintre ele este introducerea unor combinații aparent imposibil de memorat pe controller, pentru a transforma experiența de joc într-un spectacol de haos, urmăriri spectaculoase și situații absurde. Parolele din GTA, cunoscute și sub denumirea de cheat codes, au reprezentat întotdeauna o modalitate prin care Rockstar Games le-a permis jucătorilor să ignore temporar regulile propriului univers virtual.
Grand Theft Auto VI, lansat pe 19 noiembrie 2026 pentru PlayStation 5 și Xbox Series X/S, păstrează această tradiție, dar introduce o schimbare importantă. Spre deosebire de jocurile anterioare, în care puteai introduce coduri aproape imediat după începerea aventurii, GTA VI condiționează accesul la acestea de finalizarea poveștii principale și, în majoritatea cazurilor, de îndeplinirea unor provocări suplimentare. Potrivit ghidurilor publicate de PowerPyx și PC Gamer, există 61 de parole, împărțite în cinci categorii, de la bani și muniție infinită până la vehicule speciale, modificarea vremii și efecte vizuale spectaculoase.
Cum și când poți activa parolele în GTA VI pe PlayStation 5 și Xbox Series X/S
Cea mai importantă condiție pentru utilizarea codurilor este finalizarea poveștii principale din GTA VI, alcătuită din 91 de misiuni. Abia după terminarea acesteia devine disponibilă secțiunea dedicată parolelor în meniul Progress, la categoria Cheats. Anumite coduri, precum cel pentru obținerea instantanee a 250.000 de dolari, sunt deblocate odată cu încheierea poveștii. Pentru altele, trebuie să îndeplinești obiective precum câștigarea unor medalii la poligoanele de tragere, efectuarea unor sărituri spectaculoase cu vehiculele sau finalizarea unor provocări sportive.
Introducerea efectivă a parolelor se face prin telefonul personajului. Pe PlayStation 5, apeși săgeata sus de pe D-pad pentru a deschide telefonul, ții apăsat L1 și apeși R1 pentru a accesa funcția de introducere a codurilor, după care tastezi combinația de săgeți corespunzătoare. Pe Xbox Series X/S, procedeul este identic, însă butoanele L1 și R1 sunt înlocuite de LB și RB. Este important de reținut că L1 și R1 sunt butoanele superioare ale controllerului, nu trăgacele L2 și R2, iar combinațiile propriu-zise utilizează săgețile direcționale, nu stickurile analogice.
Există și o limitare care merită cunoscută înainte de a încerca orice combinație. Utilizarea unei parole dezactivează posibilitatea de a salva progresul și obținerea trofeelor sau achievementurilor în sesiunea respectivă. Prin urmare, este recomandată salvarea manuală a jocului înainte de experimentarea codurilor, deoarece activitățile finalizate ulterior nu vor putea fi păstrate în progresul normal.
Parole GTA VI pentru bani, muniție infinită, armură și abilități speciale
Printre cele mai utile coduri din Grand Theft Auto VI se numără cele care influențează direct resursele și performanțele personajului. Pentru prima dată după multă vreme, seria oferă o parolă care adaugă instantaneu o sumă considerabilă de bani, respectiv 250.000 de dolari virtuali. Alte combinații permit obținerea muniției infinite, eliminarea necesității de reîncărcare a armelor sau folosirea nelimitată a abilității Focus, toate fiind utile atunci când vrei să experimentezi mecanicile jocului fără restricțiile obișnuite.
Mai jos sunt combinațiile publicate până pe 19 noiembrie 2026. Săgețile indică direcțiile care trebuie apăsate succesiv pe D-pad, iar codurile funcționează numai după îndeplinirea condițiilor de deblocare. Dacă o combinație nu produce niciun efect, verifică mai întâi dacă ai finalizat povestea și provocarea corespunzătoare, deoarece simpla cunoaștere a parolei nu este suficientă.
- 250.000 de dolari – ↑ → ↓ ← ↑ ← ↓ →. Se deblochează după finalizarea poveștii principale.
- Focus nelimitat – ↓ ↑ ↑ ↓ ↑ ↓ ↑ ↓ ↑ →. Abilitatea Focus poate fi folosită fără epuizarea resursei. Necesită terminarea poveștii.
- Armură – ↓ ↑ ← ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↓ ↓. Adaugă armură personajului. Necesită finalizarea a 100 de antrenamente fizice.
- Muniție la maximum – ↓ ↑ → ↓ ← ← ↑ ↑ ↓ ←. Completează rezervele de muniție. Necesită obținerea a 25 de medalii de bronz sau mai bune la poligoanele de tragere.
- Muniție infinită – ↓ ↑ → ↓ ← ← ↑ ↓ ↓ ↓. Elimină consumul muniției. Necesită 25 de medalii de argint sau mai bune la poligoane.
- Fără reîncărcarea armelor – ↓ ↑ → ↓ ← ← ↑ ↓ ↓ ↑. Permite folosirea armelor fără reîncărcare. Necesită 25 de medalii de aur la poligoane.
- Creșterea nivelului Heat – ← ↓ → ↓ ↑ ↓ ↑. Crește nivelul de atenție nedorită acumulată pe hartă. Necesită pierderea unui nivel de urmărire de trei stele de 25 de ori.
- Attack Force – ↓ ↑ ← ← → ↓ ↓ ↑ ↓. Gloanțele și loviturile aruncă țintele la impact. Se deblochează după terminarea poveștii.
- Exploding Balls – ↓ ↑ ← ← → ↓ ↓ ↑ →. Mingile utilizate în activitățile sportive explodează la impact. Necesită lovirea a 20 de inamici cu daune explozive.
- Vehicle Force – ↓ ↑ ← ← → ↓ ← ↑ ↓. Impactul vehiculelor proiectează violent țintele. Necesită eliminarea a 25 de adversari prin intermediul unui vehicul.
Aceste parole ilustrează diferența dintre abordarea clasică a seriei Grand Theft Auto și noul sistem implementat în GTA VI. Dacă în GTA San Andreas era suficient să memorezi câteva combinații pentru a obține imediat arme, bani sau vehicule, aici accesul la cele mai spectaculoase efecte este legat de timpul petrecut în joc și de performanțele obținute în activitățile secundare. Practic, Rockstar transformă parolele într-o recompensă suplimentară pentru explorarea universului din Leonida.
Coduri GTA VI pentru vehicule, vreme și efecte vizuale spectaculoase
O altă categorie importantă este dedicată vehiculelor. GTA VI include 21 de parole care permit apariția instantanee a unor automobile, motociclete, ambarcațiuni și vehicule speciale. Printre acestea se numără Bravado Banshee, Maibatsu Sanchez, Nagasaki Sea Sparrow, avionul militar Hauners P-996 Lazer și tancul Hauners Rhino. Totuși, nu toate combinațiile necesare pentru activarea lor au fost descoperite sau publicate, chiar dacă obiectivele pentru deblocarea acestora sunt deja cunoscute.
Dintre parolele pentru vehicule, trei combinații au fost documentate de ghidurile specializate. În plus, există coduri care schimbă condițiile meteorologice sau modifică radical aspectul imaginii, fără să influențeze neapărat mecanicile de bază ale jocului. Acestea pot fi deosebit de interesante pentru realizarea unor capturi de ecran, secvențe video sau pur și simplu pentru explorarea unei versiuni neobișnuite a lumii GTA VI.
- Maibatsu Boomazoom – ← ↑ → ↓ ← ← ↑ ←. Generează vehiculul după finalizarea a cinci provocări din categoria cumpărături.
- MTL Pumper – ← ↑ → ↓ ← → → ↑. Generează vehiculul special, însă condiția exactă de deblocare nu a fost încă stabilită.
- HVY Bulldozer – ← ↑ → ↓ ← → → ↓. Generează un buldozer. Necesită descoperirea vehiculului în meniul Progress.
- Schimbarea vremii – ↓ → ↑ ↓ → ↑ →. Permite alternarea condițiilor meteorologice și se deblochează după terminarea poveștii.
- Cataclysm – ↓ ↓ ↑ → → ↑ ← ← → →. Aplică un efect vizual cu fum dens și atmosferă întunecată. Necesită descoperirea vehiculului Martha’s Vamos.
- Dollhouse – ↓ ↓ ↑ → → ↑ ← ← ↓ →. Aplică un filtru de culori intense și modifică proporțiile imaginii. Necesită opt ore petrecute alături de partenerul personajului.
- Faded Glory – ↓ ↓ ↑ → → ↑ ← ← ← →. Aplică un filtru care imită aspectul televizoarelor CRT color. Necesită jefuirea a 50 de magazine împreună cu partenerul.
Categoria filtrelor vizuale include în total 16 efecte, precum Golden Hour, Neon Jungle, Yesteryear, Dark Mirror, Bubblegum sau Pixel Art. Unele schimbă culorile și atmosfera, în timp ce altele produc distorsiuni mult mai pronunțate. De exemplu, Dark Mirror întoarce imaginea lumii cu susul în jos și o transformă într-o reprezentare întunecată, în timp ce Pixel Art aplică un efect de pixelare. Combinațiile exacte pentru multe dintre aceste filtre nu sunt încă publicate, însă condițiile de deblocare oferă deja indicii despre activitățile care trebuie finalizate.
De ce nu funcționează unele parole GTA VI și ce coduri trebuie evitate
Internetul este plin de liste care promit acces instantaneu la toate armele, invincibilitate, tancuri sau avioane militare prin combinații de butoane familiare. Problema este că multe dintre acestea sunt preluate direct din GTA V, GTA San Andreas sau alte jocuri ale seriei și prezentate greșit drept parole pentru Grand Theft Auto VI. De exemplu, vechea combinație care oferea sănătate, armură și 250.000 de dolari în San Andreas nu trebuie confundată cu noul cod pentru bani din GTA VI, chiar dacă suma este identică.
În plus, existența celor 61 de trucuri nu înseamnă că toate cele 61 de combinații sunt cunoscute publicului încă din ziua lansării. Documentația disponibilă indică 10 parole pentru personaj, 11 pentru luptă, 21 pentru generarea vehiculelor, trei pentru modificarea mediului și 16 pentru filtre vizuale. O parte dintre ele au fost identificate prin explorarea meniurilor și a condițiilor de deblocare, dar secvențele efective de butoane rămân necunoscute.
Există și o diferență importantă față de modul în care funcționau codurile în trecut. Dacă ai introdus corect o combinație, dar nu ai finalizat provocarea asociată, aceasta nu se va activa. În cazul parolei pentru muniție infinită, spre exemplu, trebuie să obții performanțele necesare la poligoanele de tragere. Pentru apariția unui tanc Rhino, condiția documentată este finalizarea tuturor provocărilor din categoria Survival, însă combinația de activare nu era cunoscută la momentul publicării acestui material.
De asemenea, nu trebuie confundate parolele integrate de Rockstar în joc cu programele externe care promit bani virtuali nelimitați, modificarea progresului sau avantaje în eventualele moduri multiplayer. Codurile prezentate aici fac parte din sistemul destinat experienței single-player și nu necesită instalarea de aplicații, modificarea fișierelor sau furnizarea datelor de autentificare.
Grand Theft Auto VI schimbă astfel una dintre cele mai cunoscute tradiții ale francizei, transformând parolele dintr-un instrument disponibil aproape imediat într-un sistem de recompense pentru cei care au parcurs deja aventura principală. Pentru jucătorii care au terminat povestea Luciei și a lui Jason, codurile oferă însă un motiv suplimentar să revină în Vice City și în restul statului Leonida, de această dată fără să respecte toate regulile care le-au guvernat aventura inițială.