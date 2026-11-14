Codurile GTA VI s-ar putea vedea prin cutiile sigilate. Ce se știe despre imaginile care au stârnit agitație

Ce arată imaginile și de ce nu sunt suficiente pentru o concluzie

Discuția a pornit de la fotografii distribuite pe X și Reddit. Persoana din spatele uneia dintre postări susținea că își activase deja propriul exemplar și acoperise o parte dintre caractere. O fotografie în care se disting câteva semne nu dovedește însă, singură, că poate fi citit și utilizat întregul cod din orice cutie sigilată.

Ambalajele pot avea diferențe între platforme și piețe. Journal du Geek descrie, pentru exemplarele din Franța, caractere gri închis pe un fundal negru, greu de distins prin cutie. Publicația semnalează și poziționarea diferită a codului în edițiile pentru PlayStation și Xbox.

Relatările nu susțin, în acest moment, anunțarea unui furt generalizat de licențe sau a unei retrageri a jocului din magazine. Rămâne de stabilit dacă imaginile arată o problemă reproductibilă, o particularitate a unor exemplare sau doar o prezentare înșelătoare. Nici ultima variantă nu poate fi declarată certă pe baza postărilor disponibile.

De ce contează codul din cutie mai mult decât ambalajul

Un detaliu este confirmat de producător: pagina Rockstar despre precomenzi precizează că edițiile fizice conțin un cod pentru descărcarea jocului. În cutie nu se află un disc. Accesul la joc depinde, prin urmare, de activarea licenței digitale asociate acelui cod.

Această alegere explică interesul pentru imaginile virale. Cutia poate fi păstrată în colecție, dar instalarea presupune descărcarea fișierelor. Cumpărătorul are nevoie de o conexiune la internet și de suficient spațiu disponibil pe consolă. Descărcarea în avans a GTA VI este o etapă separată de momentul în care jocul devine efectiv disponibil pentru pornire.

Lansarea pe PlayStation 5 și Xbox Series X/S. Discuțiile despre ambalaje nu schimbă platformele anunțate. Separat, accesul pe PC prin Xbox Cloud Gaming nu este o opțiune confirmată pentru debutul jocului.