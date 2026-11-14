Codurile GTA VI s-ar putea vedea prin cutiile sigilate. Ce se știe despre imaginile care au stârnit agitație
Cu câteva zile înainte de lansarea Grand Theft Auto 6, fotografii apărute pe rețelele sociale au provocat o nouă discuție despre edițiile vândute în cutie. Unele postări susțin că seria necesară activării jocului ar putea fi citită prin ambalaj, fără deschiderea acestuia. Dacă situația s-ar confirma, un cod ar putea fi folosit înainte ca produsul să ajungă la cumpărător.
Deocamdată, imaginile nu demonstrează o problemă generală a ambalajelor. Dexerto arată că afirmația a devenit virală, dar încercările descrise online au rezultate contradictorii. În sursele citate nu apare o confirmare oficială a unei asemenea vulnerabilități din partea Rockstar.
Ce arată imaginile și de ce nu sunt suficiente pentru o concluzie
Discuția a pornit de la fotografii distribuite pe X și Reddit. Persoana din spatele uneia dintre postări susținea că își activase deja propriul exemplar și acoperise o parte dintre caractere. O fotografie în care se disting câteva semne nu dovedește însă, singură, că poate fi citit și utilizat întregul cod din orice cutie sigilată.
Ambalajele pot avea diferențe între platforme și piețe. Journal du Geek descrie, pentru exemplarele din Franța, caractere gri închis pe un fundal negru, greu de distins prin cutie. Publicația semnalează și poziționarea diferită a codului în edițiile pentru PlayStation și Xbox.
Relatările nu susțin, în acest moment, anunțarea unui furt generalizat de licențe sau a unei retrageri a jocului din magazine. Rămâne de stabilit dacă imaginile arată o problemă reproductibilă, o particularitate a unor exemplare sau doar o prezentare înșelătoare. Nici ultima variantă nu poate fi declarată certă pe baza postărilor disponibile.
De ce contează codul din cutie mai mult decât ambalajul
Un detaliu este confirmat de producător: pagina Rockstar despre precomenzi precizează că edițiile fizice conțin un cod pentru descărcarea jocului. În cutie nu se află un disc. Accesul la joc depinde, prin urmare, de activarea licenței digitale asociate acelui cod.
Această alegere explică interesul pentru imaginile virale. Cutia poate fi păstrată în colecție, dar instalarea presupune descărcarea fișierelor. Cumpărătorul are nevoie de o conexiune la internet și de suficient spațiu disponibil pe consolă. Descărcarea în avans a GTA VI este o etapă separată de momentul în care jocul devine efectiv disponibil pentru pornire.
Lansarea pe PlayStation 5 și Xbox Series X/S. Discuțiile despre ambalaje nu schimbă platformele anunțate. Separat, accesul pe PC prin Xbox Cloud Gaming nu este o opțiune confirmată pentru debutul jocului.
Până la o clarificare a producătorului sau la verificări concludente, povestea codurilor vizibile prin cutii rămâne o afirmație neconfirmată. Informația sigură pentru cumpărători este natura produsului: ediția din magazin oferă o licență de descărcare, chiar dacă este vândută într-un ambalaj fizic.
Pentru pasionații seriei, Playtech a publicat de-a lungul anilor ghiduri cu coduri GTA 5 pentru PC, coduri GTA San Andreas și coduri GTA Vice City. Acestea activează trucuri în timpul jocului, de la obținerea unor arme și vehicule până la schimbarea vremii, și sunt diferite de codurile de activare discutate în cazul GTA VI.