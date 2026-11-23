La doar câteva zile de la lansarea oficială, Grand Theft Auto VI începe să-și dezvăluie primele erori de care jucătorii pot profita. Una dintre acestea a atras rapid atenția comunității, deoarece permite acumularea unor sume considerabile fără finalizarea misiunilor principale și fără urmăriri spectaculoase cu poliția. Mai exact, fanii au descoperit un truc prin care pot obține aproximativ 10.000 de dolari virtuali la fiecare zece minute.

Potrivit publicației internaționale Insider Gaming, metoda exploatează o eroare a sistemului de salvare din GTA VI. Obiectele valoroase dintr-o anumită locație reapar după reîncărcarea jocului, în timp ce bunurile deja colectate rămân în posesia personajului. Rezultatul este o metodă repetabilă de câștig, care ar putea fi eliminată printr-o actualizare viitoare.

Unde se află locația secretă din GTA 6 care îți aduce bani

Pentru a folosi această metodă, trebuie să ajungi în nord-estul localității Hamlet, din statul fictiv Leonida. Locația se află relativ aproape de prima locuință a lui Jason, unul dintre protagoniștii jocului. Aici există un hambar roșu, aparent abandonat, care ascunde mai multe obiecte valoroase.

În interiorul clădirii se află un birou mic, unde pot fi găsite pachete cu cocaină. Acestea pot fi colectate și transportate într-o geantă specială, denumită stash bag. Ulterior, bunurile pot fi vândute unui intermediar, pentru a obține bani virtuali.

Publicația Insider Gaming recomandă utilizarea metodei după finalizarea primului capitol al poveștii. Motivul ține de anumite evenimente care pot afecta progresul și banii personajului. Mai exact, cei care încearcă trucul înainte de capitolul al doilea sunt sfătuiți să cheltuiască sumele acumulate înainte de misiunea „Tourist Trap”.

Descoperirea vine într-un moment în care tot mai mulți jucători încearcă să înțeleagă mecanicile economice ale noului titlu Rockstar. Pe Playtech am explicat deja ce parole și coduri sunt disponibile în GTA VI, însă această metodă nu presupune introducerea vreunui cod.

Cum funcționează trucul care îți poate aduce 60.000 de dolari pe oră

Procedura este relativ simplă, deși presupune repetarea acelorași acțiuni. Odată ajuns la hambarul roșu, intră în birou și colectează pachetele disponibile. Pune-le în geanta de depozitare, apoi transportă geanta în portbagajul mașinii personale.

Întoarce-te în hambar și caută o dubă parcată în mijlocul clădirii. În interior se află o altă geantă, care conține bani și poate fi folosită pentru a transporta și restul bunurilor. Procesul continuă până când ai patru genți depozitate în vehicul.

Următorul pas este esențial. Salvează manual jocul, apoi reîncarcă imediat salvarea. Personajul va reapărea la locuința sa, însă mașina ar trebui să păstreze bunurile colectate anterior.

După aceea, mergi la un intermediar de bunuri furate, cunoscut în joc sub denumirea de Fence, și vinde marfa. Potrivit relatărilor, o astfel de rundă poate aduce aproximativ 10.000 de dolari virtuali.

La întoarcerea în hambar, obiectele ar trebui să fi reapărut, ceea ce permite reluarea întregului proces. Dacă fiecare rundă durează zece minute, câștigul teoretic poate ajunge la 60.000 de dolari pe oră.

Pentru deplasările mai lungi între locațiile din Leonida, există și metode de călătorie rapidă în GTA VI, deși eficiența lor depinde de zona în care te afli.

Rockstar ar putea elimina eroarea printr-un update

Deși metoda este prezentată drept funcțională de mai multe publicații internaționale, nu există garanția că va continua să ofere aceleași rezultate. Rockstar Games ar putea corecta eroarea printr-un patch, împiedicând regenerarea obiectelor după reîncărcarea unei salvări.

În plus, folosirea repetată a unui astfel de exploit poate modifica experiența de joc. GTA VI a fost construit în jurul unei economii în care misiunile, jafurile și activitățile secundare contribuie la progresul personajelor. Obținerea rapidă a unor sume mari poate elimina o parte dintre provocările gândite de dezvoltatori.

Chiar și așa, descoperirea arată cât de mult experimentează comunitatea cu mecanicile jocului. Așa cum am observat și în primele ore petrecute în GTA VI pe PS5 Pro, lumea creată de Rockstar este suficient de complexă încât să încurajeze explorarea și descoperirea unor detalii neașteptate.

Rămâne de văzut cât timp va permite Rockstar utilizarea acestui truc. Până la o eventuală corecție, el reprezintă una dintre cele mai rapide metode raportate de jucători pentru acumularea banilor virtuali în GTA VI.