Cloud One, platforma care conectează o mare parte din infrastructura IT a Forțelor Aeriene americane

Cloud One a fost lansată în 2017, cu obiectivul de a reuni într-un singur sistem o mare parte din resursele informatice necesare Forțelor Aeriene ale Statelor Unite. Platforma combină serviciile a patru mari companii tehnologice: Microsoft, Amazon, Oracle și Alphabet, compania-mamă a Google. Prin intermediul acesteia funcționează zeci de aplicații folosite pentru administrarea personalului, plata salariilor, logistică și mentenanță.

Importanța sistemului depășește însă activitățile administrative. Printre aplicațiile găzduite se numără Cloud-Based Command and Control, care centralizează informații provenite de la radarele de apărare aeriană și alte surse de date din America de Nord. Aceste informații sunt relevante pentru monitorizarea și coordonarea activităților de apărare.

O altă componentă importantă este Theater Integrated Combat Munitions System, un sistem care urmărește bombele și rachetele din peste 200 de locații ale Forțelor Aeriene americane din întreaga lume. Prin urmare, o eventuală compromitere a infrastructurii Cloud One ar putea avea implicații care depășesc securitatea unor simple aplicații informatice.

Potrivit celor trei persoane familiarizate cu situația, citate de Reuters, Cloud One este una dintre cele mai mari platforme de cloud computing utilizate de armata Statelor Unite. Una dintre surse a descris incidentul drept o problemă majoră, având în vedere rolul sistemului în infrastructura militară americană.

Până în 2025, compania SAIC a fost principalul contractor responsabil pentru Cloud One. Ulterior, contractul a fost preluat de Leidos. SAIC nu a răspuns solicitării Reuters de a comenta incidentul, în timp ce Leidos a redirecționat întrebările către Forțele Aeriene americane.

Cum a fost descoperit atacul și ce efecte a avut asupra sistemului

Breșa de securitate a fost identificată în urmă cu aproximativ o lună, în timpul unor lucrări de modernizare a platformei. Reuters a discutat cu cinci persoane familiarizate cu incidentul, care au acceptat să vorbească sub protecția anonimatului. Potrivit uneia dintre surse, atacatorii au exploatat o vulnerabilitate software pentru a obține acces la planul de control al infrastructurii.

Această componentă poate fi comparată cu o telecomandă universală pentru întregul sistem. Accesul la ea ar putea permite unui atacator să verifice starea operațională a aeronavelor militare sau să urmărească deplasarea pieselor de schimb. Acestea sunt însă posibilități teoretice asociate nivelului de acces obținut, iar Reuters precizează că nu a putut stabili dacă hackerii au folosit efectiv sistemul în acest scop.