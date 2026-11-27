Hackerii au spart Cloud One, una dintre cele mai importante platforme informatice ale Forțelor Aeriene americane. Date militare sensibile ar putea fi în pericol
Una dintre cele mai importante platforme informatice ale armatei americane a fost compromisă de hackeri. Cloud One, sistemul de cloud computing folosit de Forțele Aeriene ale Statelor Unite, a fost victima unei breșe de securitate descoperite în ultima lună, în timpul unor lucrări de modernizare. Incidentul ar putea pune în pericol informații sensibile despre operațiuni militare, personal, logistică și echipamente.
Autoritățile americane nu au stabilit deocamdată cine se află în spatele atacului, ce amploare are compromiterea sistemului și dacă hackerii au reușit să extragă date. Descoperirea a provocat însă perturbări importante în funcționarea platformei, iar Comandamentul Cibernetic al armatei americane a fost implicat în evaluarea pagubelor. Incidentul apare într-un moment în care administrația SUA se confruntă cu mai multe atacuri informatice asupra unor instituții guvernamentale și structuri de securitate, anunță Reuters.
Cloud One, platforma care conectează o mare parte din infrastructura IT a Forțelor Aeriene americane
Cloud One a fost lansată în 2017, cu obiectivul de a reuni într-un singur sistem o mare parte din resursele informatice necesare Forțelor Aeriene ale Statelor Unite. Platforma combină serviciile a patru mari companii tehnologice: Microsoft, Amazon, Oracle și Alphabet, compania-mamă a Google. Prin intermediul acesteia funcționează zeci de aplicații folosite pentru administrarea personalului, plata salariilor, logistică și mentenanță.
Importanța sistemului depășește însă activitățile administrative. Printre aplicațiile găzduite se numără Cloud-Based Command and Control, care centralizează informații provenite de la radarele de apărare aeriană și alte surse de date din America de Nord. Aceste informații sunt relevante pentru monitorizarea și coordonarea activităților de apărare.
O altă componentă importantă este Theater Integrated Combat Munitions System, un sistem care urmărește bombele și rachetele din peste 200 de locații ale Forțelor Aeriene americane din întreaga lume. Prin urmare, o eventuală compromitere a infrastructurii Cloud One ar putea avea implicații care depășesc securitatea unor simple aplicații informatice.
Potrivit celor trei persoane familiarizate cu situația, citate de Reuters, Cloud One este una dintre cele mai mari platforme de cloud computing utilizate de armata Statelor Unite. Una dintre surse a descris incidentul drept o problemă majoră, având în vedere rolul sistemului în infrastructura militară americană.
Până în 2025, compania SAIC a fost principalul contractor responsabil pentru Cloud One. Ulterior, contractul a fost preluat de Leidos. SAIC nu a răspuns solicitării Reuters de a comenta incidentul, în timp ce Leidos a redirecționat întrebările către Forțele Aeriene americane.
Cum a fost descoperit atacul și ce efecte a avut asupra sistemului
Breșa de securitate a fost identificată în urmă cu aproximativ o lună, în timpul unor lucrări de modernizare a platformei. Reuters a discutat cu cinci persoane familiarizate cu incidentul, care au acceptat să vorbească sub protecția anonimatului. Potrivit uneia dintre surse, atacatorii au exploatat o vulnerabilitate software pentru a obține acces la planul de control al infrastructurii.
Această componentă poate fi comparată cu o telecomandă universală pentru întregul sistem. Accesul la ea ar putea permite unui atacator să verifice starea operațională a aeronavelor militare sau să urmărească deplasarea pieselor de schimb. Acestea sunt însă posibilități teoretice asociate nivelului de acces obținut, iar Reuters precizează că nu a putut stabili dacă hackerii au folosit efectiv sistemul în acest scop.
Nici vulnerabilitatea exploatată nu a fost identificată public. În acest moment, nu există informații confirmate despre identitatea atacatorilor sau despre cantitatea de date care ar fi putut fi copiată din infrastructură.
Consecințele au fost însă vizibile în activitatea platformei. Migrarea aplicațiilor administrative către Cloud One, un proiect urmărit de mai mult timp de armata americană, a fost suspendată. În plus, actualizările aplicațiilor care funcționează deja pe sistem au fost blocate.
Această restricție a creat o problemă suplimentară pentru personalul Forțelor Aeriene. Angajații nu au mai putut aplica remedieri și actualizări pentru aplicațiile existente, într-un moment în care industria tehnologică a raportat o nouă serie de vulnerabilități software importante. O altă sursă a declarat că unor utilizatori le-au fost retrase drepturile de administrator, ceea ce limitează și mai mult posibilitățile de intervenție asupra sistemului.
Pentru evaluarea incidentului a fost solicitat și Comandamentul Cibernetic al Statelor Unite, structura militară responsabilă de operațiunile din domeniul securității informatice. Rolul acesteia este să analizeze amploarea compromiterii și eventualele consecințe asupra infrastructurii militare. Reprezentanții organizației nu au răspuns solicitărilor Reuters pentru un comentariu.
Atacurile informatice asupra instituțiilor americane se înmulțesc
Incidentul Cloud One se adaugă unei serii de breșe de securitate care au afectat recent instituții importante ale guvernului american. Potrivit Reuters, autoritățile se confruntă cu urmările a cel puțin șase alte incidente informatice dezvăluite în ultima perioadă.
Printre acestea se numără două atacuri care au vizat FBI, inclusiv un incident legat de baza de date cu informații despre activitățile infracționale. Pentagonul a fost, la rândul său, afectat de o breșă de securitate anterioară, care a dus inclusiv la un proces colectiv privind datele compromise și impactul asupra a milioane de persoane din structurile militare.
O altă problemă a vizat informațiile despre angajații Departamentului pentru Securitate Internă, după ce date despre zeci de mii de persoane au ajuns pe un site. De asemenea, două agenții de informații americane au fost afectate de un incident cibernetic care a implicat informații neclasificate. La aceste cazuri se adaugă un atac asupra Departamentului Trezoreriei, în urma căruia unele sisteme ale FinCEN au fost scoase temporar din funcțiune.
Reuters atrage atenția și asupra îngrijorărilor tot mai mari legate de atacurile informatice asistate de AI. Aceste tehnologii pot identifica rapid vulnerabilități în infrastructuri complexe, ceea ce reprezintă un risc suplimentar pentru rețelele bazate pe cloud, unde există numeroase servicii și puncte de acces care trebuie protejate.
Cloud One nu este însă o țintă nouă pentru atacatori. Într-un comentariu publicat în 2023 de publicația FedScoop, conducerea platformei susținea că sistemul a avut o rată de succes de 100% în respingerea tentativelor de intruziune, în ciuda numărului foarte mare de atacuri. Reprezentanții Cloud One subliniau atunci că securitatea nu permite nicio marjă de eroare.