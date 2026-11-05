Alertă de fraudă în România: Netflix, folosit de hackeri pentru a fura banii de pe card. Mesajul periculos care îți poate goli contul bancar

Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) a emis joi, 5 noiembrie 2026, o avertizare privind o nouă tentativă de fraudă care folosește identitatea Netflix. Potrivit instituției, utilizatorii din România primesc mesaje în care sunt anunțați că plata abonamentului a eșuat și că riscă suspendarea contului. În realitate, linkurile incluse în aceste notificări conduc către pagini frauduloase, create special pentru furtul datelor bancare.

Cum funcționează noua fraudă Netflix și ce urmăresc atacatorii

Totul începe cu un mesaj care pare trimis de Netflix. Destinatarul este informat că plata abonamentului său nu a putut fi procesată și că trebuie să își actualizeze urgent informațiile bancare pentru a evita întreruperea serviciului.

Pentru a face mesajul mai convingător, atacatorii introduc și un termen-limită. Utilizatorul este avertizat că accesul la cont ar putea fi suspendat într-un interval scurt dacă nu rezolvă presupusa problemă de plată.

Această tactică urmărește să provoace panică și să reducă timpul pe care victima îl acordă verificării informațiilor. În loc să analizeze proveniența mesajului, persoana vizată poate fi tentată să acceseze imediat linkul primit.

Problema apare în momentul în care utilizatorul deschide adresa respectivă. În loc să ajungă pe site-ul oficial Netflix, acesta este redirecționat către o pagină falsă, concepută pentru a colecta datele cardului bancar.

Informațiile introduse sunt transmise atacatorilor, care le pot utiliza ulterior pentru tranzacții neautorizate.

Nu este prima dată când Netflix devine instrumentul unei asemenea înșelătorii. Playtech a relatat anterior despre o campanie de phishing care viza utilizatorii Netflix, în care infractorii foloseau același pretext al unor probleme cu plata abonamentului.

Cum recunoști mesajele false și ce recomandă DNSC

Specialiștii în securitate cibernetică atrag atenția că mesajele care solicită efectuarea urgentă a unei plăți trebuie privite cu suspiciune, mai ales atunci când includ linkuri către pagini necunoscute.

Unul dintre cele mai importante semnale de alarmă este amenințarea cu suspendarea contului. Atacatorii încearcă să îi determine pe utilizatori să acționeze impulsiv, fără să verifice dacă notificarea provine într-adevăr de la platforma de streaming.

Pentru a evita o asemenea fraudă, DNSC recomandă câteva măsuri esențiale:

Nu accesa linkurile primite prin SMS-uri sau e-mailuri nesolicitate, chiar dacă expeditorul pare legitim.

Nu introduce datele cardului bancar pe pagini accesate prin mesaje suspecte.

Verifică eventualele probleme de plată direct în aplicația Netflix sau pe site-ul oficial.

Fii atent la mesajele care amenință cu suspendarea imediată a contului.

Nu comunica parole, coduri de autentificare sau informații financiare unor persoane necunoscute.

Un alt indiciu important este adresa site-ului către care conduce linkul. Atacatorii pot utiliza domenii care seamănă cu cele oficiale, dar conțin litere suplimentare, combinații neobișnuite de caractere sau terminații diferite.

Asemenea metode sunt întâlnite și în alte tentative de fraudă online semnalate de DNSC, în care infractorii copiază identitatea vizuală a unor companii cunoscute pentru a câștiga încrederea victimelor.

Ce trebuie să faci dacă ai introdus deja datele cardului

Dacă ai accesat un astfel de link și ai completat informațiile bancare, primul pas este să contactezi imediat banca emitentă a cardului. Solicită blocarea cardului compromis și verificarea eventualelor tranzacții suspecte.

Dacă ai introdus și parola contului Netflix, schimb-o cât mai repede. În cazul în care utilizezi aceeași parolă pentru alte servicii, este important să o modifici și acolo.

În România, incidentele de securitate cibernetică pot fi raportate către DNSC prin intermediul platformei oficiale pnrisc.dnsc.ro sau la numărul 1911.

Totodată, instituția pune la dispoziție portalul blacklist.dnsc.ro, unde sunt centralizate informații despre paginile frauduloase identificate în activitatea de monitorizare. Extensia de browser asociată poate bloca automat accesarea unor site-uri periculoase atunci când este activată.

Pentru o protecție suplimentară, este important să verifici periodic și dacă alte persoane îți folosesc contul Netflix fără permisiune.

Noua avertizare demonstrează că infractorii cibernetici nu au nevoie întotdeauna de metode tehnice complicate pentru a obține bani. Uneori, un mesaj convingător, sigla unei companii cunoscute și amenințarea pierderii accesului la un serviciu sunt suficiente pentru a determina o persoană să își dezvăluie datele financiare.

Cea mai sigură metodă de protecție rămâne verificarea informațiilor direct în aplicația oficială și evitarea linkurilor primite prin mesaje nesolicitate.