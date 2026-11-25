Potrivit informațiilor publicate de BleepingComputer pe 24 noiembrie 2026, atacul face parte dintr-o campanie cibernetică mai amplă, îndreptată împotriva infrastructurii informatice a Comisiei Europene, în care hackerii au utilizat un instrument asistat de inteligență artificială.

Numele și adresele de e-mail ale utilizatorilor EU Academy au fost compromise

Incidentul de securitate a fost detectat pe 22 octombrie 2026, însă Comisia Europeană a făcut publice primele informații despre atac abia pe 19 noiembrie. La momentul respectiv, instituția a confirmat că mai multe sisteme informatice au fost afectate, inclusiv Sysper, platforma internă utilizată pentru gestionarea resurselor umane.

Luni, 23 noiembrie, Thomas Regnier, purtătorul de cuvânt al Comisiei Europene, a confirmat că atacatorii au compromis și EU Academy, platforma educațională prin intermediul căreia cetățenii pot urma cursuri online și pot afla informații despre politicile și inițiativele Uniunii Europene.

Printre datele sustrase se numără numele și adresele de e-mail ale utilizatorilor. Instituția nu a precizat câte persoane sunt afectate și nici dacă hackerii au obținut acces la alte categorii de informații personale.

Ca măsură de precauție, Comisia Europeană a suspendat accesul public la platformă și a transmis o notificare utilizatorilor. De asemenea, Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor a fost informată despre incident.

În ceea ce privește atacul cibernetic asupra Comisiei Europene, reprezentanții instituției au precizat că nu au identificat, până în prezent, dovezi privind compromiterea datelor întregului personal. Majoritatea aplicațiilor dezactivate temporar au fost repuse în funcțiune.

Hackerii au utilizat un instrument de securitate bazat pe inteligență artificială

Potrivit informațiilor disponibile, atacatorii au folosit ARTEX, un instrument de testare a securității informatice care utilizează modele lingvistice avansate pentru automatizarea anumitor operațiuni.

Astfel de platforme sunt concepute pentru a ajuta specialiștii în securitate cibernetică să identifice vulnerabilitățile sistemelor informatice înainte ca acestea să fie exploatate. Cu toate acestea, aceleași tehnologii pot fi utilizate și în scopuri malițioase.

Serviciul de securitate cibernetică al instituțiilor Uniunii Europene, CERT-EU, a avertizat anterior că disponibilitatea publică a instrumentului ARTEX ar putea determina o creștere a frecvenței și amplorii atacurilor informatice automatizate.

Integrarea inteligenței artificiale în asemenea instrumente permite reducerea timpului necesar pentru identificarea vulnerabilităților, ceea ce pune presiune suplimentară asupra organizațiilor responsabile de protejarea infrastructurilor digitale.

Comisia Europeană nu a primit, până în prezent, nicio solicitare de răscumpărare și nu a atribuit oficial atacul unei anumite grupări. Identitatea persoanelor responsabile urmează să fie stabilită în cadrul investigației aflate în desfășurare.

Utilizatorii EU Academy, avertizați asupra tentativelor de phishing

Deși numele și adresele de e-mail nu sunt suficiente, în mod obișnuit, pentru accesarea directă a conturilor online, aceste informații pot fi utilizate pentru conceperea unor campanii de phishing personalizate.

Atacatorii pot trimite mesaje care imită comunicările oficiale ale instituțiilor europene, încercând să determine destinatarii să acceseze site-uri frauduloase, să descarce fișiere infectate sau să furnizeze parole și alte informații confidențiale.

Dacă ai utilizat platforma EU Academy, verifică atent adresa expeditorului înainte de a deschide mesajele primite, evită accesarea linkurilor suspecte și activează autentificarea în doi pași pentru conturile importante.

Incidentul nu este primul de acest fel înregistrat de instituția europeană în 2026. În februarie, Comisia a dezvăluit o breșă de securitate care a afectat infrastructura de administrare a dispozitivelor mobile ale angajaților.

În martie, un alt atac a vizat infrastructura cloud a Comisiei Europene, fiind atribuit ulterior grupării TeamPCP. Incidentul a expus inclusiv date aparținând altor entități ale Uniunii Europene.

Aceste incidente, alături de recentele operațiuni de spionaj cibernetic îndreptate împotriva instituțiilor guvernamentale, evidențiază dificultățile tot mai mari întâmpinate de autorități în protejarea infrastructurilor digitale.

În ianuarie 2026, Comisia Europeană a propus noi măsuri legislative pentru consolidarea securității cibernetice la nivelul Uniunii, în contextul intensificării amenințărilor provenite atât din partea grupărilor infracționale, cât și a actorilor susținuți de state.