Potrivit unui articol publicat de BleepingComputer pe 24 noiembrie 2026, printre informațiile compromise se numără istoricul achizițiilor, adresele IP și datele privind localizarea dispozitivelor mobile. Compania nu a comunicat, până în prezent, numărul clienților afectați de incident.

Ce informații au fost compromise în urma atacului asupra McDonald’s Japonia

Într-un comunicat oficial publicat pe 20 noiembrie, subsidiara japoneză a McDonald’s a confirmat că atacatorii au accesat fără autorizație o parte dintre informațiile stocate în baza de date a aplicației sale pentru smartphone-uri.

Datele compromise includ istoricul produselor cumpărate, adresele IP, informațiile privind localizarea dispozitivelor mobile în momentul utilizării serviciilor și identificatorii interni folosiți pentru gestionarea clienților.

Reprezentanții companiei au precizat că acești identificatori nu permit, în mod individual, stabilirea identității utilizatorilor și sunt diferiți de datele utilizate pentru autentificarea în aplicație.

Totodată, McDonald’s Japonia susține că informațiile accesate nu includ numele clienților, adresele de e-mail, numerele de telefon, adresele de domiciliu sau datele cardurilor bancare.

Cu toate acestea, expunerea informațiilor privind localizarea dispozitivelor mobile ridică probleme de confidențialitate. În funcție de precizia și volumul datelor disponibile, acestea ar putea contribui la identificarea unor obiceiuri de consum sau deplasare.

Compania nu a dezvăluit când a fost detectat atacul, însă investigațiile efectuate până în prezent nu au identificat utilizarea frauduloasă a aplicației oficiale. Clienților nu li se solicită, momentan, să își schimbe parolele.

Incidentul amintește de alte situații recente în care istoricul comenzilor și datele clienților unor companii importante au fost compromise.

McDonald’s nu se află la primul incident de securitate informatică

În urma descoperirii accesului neautorizat, reprezentanții McDonald’s Japonia au început procesul de invalidare a credențialelor utilizate de atacatori, verificarea sistemelor informatice și notificarea autorității japoneze responsabile de protecția datelor personale.

Compania și-a cerut scuze pentru îngrijorarea provocată clienților și a anunțat că va consolida măsurile de securitate pentru a preveni repetarea unor asemenea incidente.

Nu este însă pentru prima dată când gigantul american din industria fast-food se confruntă cu probleme de securitate cibernetică.

În iunie 2021, McDonald’s a dezvăluit un incident în urma căruia atacatorii au obținut acces la informații aparținând unor angajați și clienți din Statele Unite, Coreea de Sud și Taiwan.

Anterior, în 2017, compania a remediat o vulnerabilitate de tip cross-site scripting (XSS), identificată pe site-ul său oficial, care putea conduce la expunerea parolelor utilizatorilor în format necriptat.

Digitalizarea serviciilor din industria restaurantelor, prin introducerea comenzilor online, programelor de fidelitate și ofertelor personalizate, a determinat acumularea unor cantități importante de informații despre consumatori. În acest context, protejarea bazelor de date devine esențială pentru prevenirea unor breșe de securitate care afectează clienții.

Companiile japoneze, ținta unui val de atacuri cibernetice

Incidentul McDonald’s vine la aproximativ o lună după ce Burger King Japonia a confirmat o breșă de securitate în urma căreia aproximativ 11,18 milioane de înregistrări ale clienților au fost sustrase și ulterior publicate pe internet.

În 2026, numeroase alte companii japoneze au raportat incidente similare, printre acestea numărându-se Japan Airlines, operatorul de telecomunicații KDDI, grupul editorial Nikkei, furnizorul de servicii cloud Sakura Internet și operatorul de taxiuri Nihon Kotsu.

Potrivit cercetătorului în securitate informatică Yutaka Sejiyama, din cadrul companiei Macnica, de la începutul anului au fost înregistrate 288 de incidente care au implicat furtul sau expunerea informațiilor personale în cadrul unor organizații japoneze.

Specialiștii au observat că atacatorii vizează frecvent vulnerabilitățile site-urilor și ale interfețelor de programare a aplicațiilor (API), exploatând problemele de autentificare, configurările incorecte și deficiențele mecanismelor de control al accesului.

Pentru a limita expunerea informațiilor personale, verifică periodic permisiunile acordate aplicațiilor instalate pe telefon și restricționează accesul la localizare atunci când acesta nu este necesar. De asemenea, tratează cu precauție mesajele nesolicitate care ar putea face parte din campanii de phishing.

Deocamdată, nu există informații care să indice că incidentul McDonald’s Japonia ar fi afectat și utilizatorii aplicației din România sau din alte piețe internaționale.