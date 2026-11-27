Potrivit informațiilor publicate de Engadget, atacatorul a reușit să pătrundă în sistemele interne ale companiei, să acceseze codul sursă și să sustragă informații personale. Reprezentanții 1Password susțin însă că parolele, datele de autentificare și informațiile stocate în seifurile digitale ale utilizatorilor nu au fost compromise.

Incidentul ridică totuși semne de întrebare privind securitatea serviciilor în care milioane de oameni își păstrează cele mai sensibile informații.

Cum au reușit hackerii să pătrundă în sistemele 1Password și ce date au furat

Compania a început investigarea incidentului pe 19 noiembrie 2026, după ce a identificat indicii potrivit cărora contul corporativ de GitHub al unui angajat fusese compromis. GitHub este o platformă utilizată de dezvoltatorii de software pentru stocarea și gestionarea codului sursă al aplicațiilor.

Atacatorul a folosit contul respectiv pentru a accesa codul sursă al companiei și pentru a introduce cod malițios în sistemele interne ale serviciului. Astfel, a reușit să descarce informații despre o parte dintre clienții 1Password, printre care numele, adresele de e-mail, datele la care au fost create conturile și momentul ultimei autentificări.

Au fost sustrase inclusiv cheile criptografice publice ale unor utilizatori, însă compania precizează că acest lucru nu afectează securitatea seifurilor digitale. Atacatorul a obținut și o parte din codul sursă al serviciului, care, potrivit reprezentanților 1Password, nu conține date personale ale clienților.

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Chiar dacă informațiile compromise nu permit automat accesarea conturilor, furtul datelor personale în urma atacurilor cibernetice poate facilita organizarea unor campanii de fraudă mult mai convingătoare, bazate pe informații reale despre potențialele victime.

De ce parolele utilizatorilor 1Password nu au fost compromise

Principalul element care a limitat consecințele incidentului este arhitectura de securitate a serviciului. 1Password utilizează un sistem de criptare conceput astfel încât nici măcar compania să nu poată accesa direct informațiile confidențiale păstrate în seifurile digitale ale clienților.

Potrivit companiei, atacatorul nu a obținut parolele utilizatorilor, cheile de recuperare sau cheile secrete necesare pentru decriptarea informațiilor stocate. Prin urmare, datele de autentificare pentru conturile bancare, rețelele sociale, serviciile de e-mail și alte platforme rămân protejate.

Incidentul evidențiază importanța sistemelor de criptare folosite de aplicațiile dedicate gestionării parolelor. Spre deosebire de anumite soluții de stocare a parolelor integrate în browsere, serviciile specializate pot include mecanisme suplimentare pentru limitarea consecințelor unei breșe de securitate.

După descoperirea atacului, 1Password a dezactivat contul GitHub compromis, a revocat tokenul de acces sustras și a înlocuit datele de autentificare interne care ar fi putut fi expuse. Compania a implementat și instrumente suplimentare pentru detectarea unor incidente similare.

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Utilizatorii 1Password sunt avertizați să fie atenți la mesajele frauduloase

Deși parolele nu au fost compromise, reprezentanții companiei avertizează că adresele de e-mail furate ar putea fi utilizate pentru organizarea unor atacuri de phishing. Infractorii cibernetici ar putea profita inclusiv de informațiile apărute în presă despre incident pentru a convinge utilizatorii să furnizeze date confidențiale.

Printre scenariile posibile se numără mesajele false privind recuperarea contului, invitațiile frauduloase sau notificările care solicită schimbarea urgentă a parolei principale.

Dacă utilizezi 1Password, evită accesarea linkurilor primite prin mesaje nesolicitate și nu furniza parola principală sau cheia secretă pe pagini deschise din e-mailuri. Accesează direct aplicația sau site-ul oficial al serviciului pentru a verifica eventualele notificări.

Învață să recunoști mesajele de tip phishing și verifică întotdeauna adresa expeditorului, mai ales atunci când mesajul invocă o problemă urgentă de securitate.

Compania susține că incidentul nu impune schimbarea generală a parolelor stocate în seifurile digitale. Cu toate acestea, atacul reprezintă un avertisment important: chiar și atunci când sistemele de criptare își îndeplinesc rolul, expunerea unor informații personale aparent banale poate deschide calea către noi tentative de fraudă.