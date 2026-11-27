Atacurile cibernetice din Europa ating un nivel fără precedent. După supermarketuri și FIFA, hackerii au vizat agenția de presă AFP
Infrastructura digitală europeană se confruntă cu un val de atacuri informatice care vizează domenii din ce în ce mai diverse, de la industria alimentară și organizațiile sportive până la instituțiile responsabile de informarea publicului. Cel mai recent incident de amploare are în centrul atenției Agence France-Presse (AFP), una dintre cele mai importante agenții internaționale de presă, ale cărei materiale sunt utilizate zilnic de numeroase publicații și televiziuni din întreaga lume, inclusiv din România.
Agenția franceză a fost nevoită să suspende funcționarea uneia dintre principalele sale platforme de distribuție a conținutului, după ce specialiștii săi au identificat o intruziune informatică. Incidentul vine în contextul în care autoritățile franceze avertizează că intensitatea amenințărilor cibernetice la adresa Franței a ajuns la un nivel nemaiîntâlnit.
AFP și-a închis platforma de distribuție a știrilor în urma atacului cibernetic
Atacul informatic a început în noaptea de 25 spre 26 noiembrie 2026, în jurul orei 01:30, ora Parisului. Ținta hackerilor a fost AFP Forum, platforma prin intermediul căreia clienții agenției pot consulta și descărca articole, fotografii și materiale video destinate publicării.
Potrivit unui mesaj intern transmis angajaților și consultat de Al Jazeera, echipele tehnice ale agenției au intervenit imediat după identificarea intruziunii, în încercarea de a limita consecințele acesteia. Conducerea AFP a decis să suspende preventiv accesul la platformă, fără să ofere un termen pentru repunerea ei în funcțiune.
Pentru a limita impactul asupra activității redacțiilor din întreaga lume, agenția pune la dispoziția abonaților soluții alternative de acces la materialele jurnalistice. La momentul redactării acestui articol, nu există informații confirmate referitoare la identitatea atacatorilor, motivația acestora sau eventualele date compromise.
Nu este pentru prima oară când AFP se confruntă cu un incident de securitate informatică. În septembrie 2024, agenția a fost victima unui alt atac cibernetic, în urma căruia a notificat autoritatea franceză responsabilă cu protecția datelor personale și a colaborat cu specialiștii Agenției Naționale pentru Securitatea Sistemelor Informatice din Franța.
Europa se confruntă cu atacuri informatice din ce în ce mai îngrijorătoare
Vincent Strubel, directorul general al agenției franceze de securitate cibernetică ANSSI, a avertizat joi, într-un interviu acordat postului France Inter, că țara se confruntă cu un nivel al amenințărilor informatice fără precedent. Oficialul a subliniat necesitatea unui efort colectiv pentru consolidarea mecanismelor de apărare.
Unul dintre cele mai neobișnuite incidente din ultimele luni a avut loc în octombrie, când hackerii au reușit să manipuleze de la distanță sistemele frigorifice din aproximativ 700 de supermarketuri și magazine alimentare din Franța. În anumite situații, temperaturile din echipamentele frigorifice au ajuns la 50 de grade Celsius, provocând pierderi de produse alimentare în valoare de milioane de euro.
Incidente similare au fost semnalate la începutul lunii noiembrie în cel puțin zece alte țări europene, printre care Germania, România, Marea Britanie, Belgia și Suedia. Autoritățile franceze au atribuit atacul din octombrie unei grupări de hackeri asociate Gardienilor Revoluției Islamice din Iran, acuzații respinse categoric de autoritățile de la Teheran.
Tot în această săptămână, FIFA a confirmat că a fost victima unui atac informatic în urma căruia persoane neautorizate au obținut acces la informații personale și comerciale. Nu există însă dovezi publice care să stabilească o legătură directă între acest incident și atacul asupra AFP.
Diversitatea organizațiilor vizate ilustrează o transformare îngrijorătoare a peisajului securității cibernetice. Dincolo de furtul de informații confidențiale sau de șantajul financiar, atacurile informatice au potențialul de a perturba aprovizionarea cu alimente, activitatea instituțiilor și chiar circulația informațiilor în societate. Într-o economie profund digitalizată, consecințele unor asemenea incidente depășesc cu mult infrastructura informatică a organizațiilor afectate.