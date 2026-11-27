AFP și-a închis platforma de distribuție a știrilor în urma atacului cibernetic

Atacul informatic a început în noaptea de 25 spre 26 noiembrie 2026, în jurul orei 01:30, ora Parisului. Ținta hackerilor a fost AFP Forum, platforma prin intermediul căreia clienții agenției pot consulta și descărca articole, fotografii și materiale video destinate publicării.

Potrivit unui mesaj intern transmis angajaților și consultat de Al Jazeera, echipele tehnice ale agenției au intervenit imediat după identificarea intruziunii, în încercarea de a limita consecințele acesteia. Conducerea AFP a decis să suspende preventiv accesul la platformă, fără să ofere un termen pentru repunerea ei în funcțiune.

Pentru a limita impactul asupra activității redacțiilor din întreaga lume, agenția pune la dispoziția abonaților soluții alternative de acces la materialele jurnalistice. La momentul redactării acestui articol, nu există informații confirmate referitoare la identitatea atacatorilor, motivația acestora sau eventualele date compromise.

Nu este pentru prima oară când AFP se confruntă cu un incident de securitate informatică. În septembrie 2024, agenția a fost victima unui alt atac cibernetic, în urma căruia a notificat autoritatea franceză responsabilă cu protecția datelor personale și a colaborat cu specialiștii Agenției Naționale pentru Securitatea Sistemelor Informatice din Franța.

Europa se confruntă cu atacuri informatice din ce în ce mai îngrijorătoare

Vincent Strubel, directorul general al agenției franceze de securitate cibernetică ANSSI, a avertizat joi, într-un interviu acordat postului France Inter, că țara se confruntă cu un nivel al amenințărilor informatice fără precedent. Oficialul a subliniat necesitatea unui efort colectiv pentru consolidarea mecanismelor de apărare.

Unul dintre cele mai neobișnuite incidente din ultimele luni a avut loc în octombrie, când hackerii au reușit să manipuleze de la distanță sistemele frigorifice din aproximativ 700 de supermarketuri și magazine alimentare din Franța. În anumite situații, temperaturile din echipamentele frigorifice au ajuns la 50 de grade Celsius, provocând pierderi de produse alimentare în valoare de milioane de euro.

Incidente similare au fost semnalate la începutul lunii noiembrie în cel puțin zece alte țări europene, printre care Germania, România, Marea Britanie, Belgia și Suedia. Autoritățile franceze au atribuit atacul din octombrie unei grupări de hackeri asociate Gardienilor Revoluției Islamice din Iran, acuzații respinse categoric de autoritățile de la Teheran.