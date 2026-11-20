De ce GTA 6 nu rulează la 60 FPS pe consolele actuale

Decizia Rockstar de a limita GTA 6 la 30 FPS are legătură cu cerințele tehnice ale jocului. Marc Chambers a explicat într-un interviu acordat publicației Kotaku că prezentarea vizuală de bază include reflexii cu ray tracing și iluminare globală. Aceste tehnologii contribuie la realismul mediului, dar presupun un efort considerabil din partea hardware-ului.

Problema nu este reprezentată doar de grafica propriu-zisă. GTA 6 trebuie să gestioneze simultan numeroase sisteme care funcționează în fundal: traficul rutier, comportamentul personajelor, reacțiile acestora la evenimente și deteriorarea vehiculelor. Potrivit reprezentantului Rockstar, procesorul consolelor actuale nu este suficient de puternic pentru a susține simulările complexe ale jocului la o rată mai mare de cadre pe secundă.

Nici PlayStation 5 Pro nu rezolvă complet această problemă. Consola beneficiază de un GPU îmbunătățit și de tehnologii de upscaling mai avansate, dar procesorul său rămâne o componentă cu limitări importante. Astfel, chiar dacă poate oferi o imagine mai bună în anumite situații, nu are suficientă putere de calcul pentru a susține toate sistemele jocului la 60 FPS.

Testele publicate de Gizmodo arată că nici măcar pragul de 30 FPS nu este menținut permanent. În anumite momente, rata poate coborî până la 23 FPS sau chiar mai jos, inclusiv în timpul confruntărilor armate sau al unor acțiuni aparent banale, precum deschiderea telefonului personajului.

Cum diferă versiunile de PS5, Xbox Series X și Series S

Deși versiunile pentru PlayStation 5 și Xbox Series X sunt apropiate din punct de vedere tehnic, există diferențe în modul în care jocul gestionează imaginea. Potrivit analizelor Digital Foundry, Rockstar folosește pe consolele de bază propria implementare a tehnologiei TAA, cunoscută drept temporal anti-aliasing.

Aceasta permite redimensionarea imaginii de la 1440p până la o rezoluție maximă de 4K. Tehnologia nu trebuie confundată cu soluțiile de upscaling bazate pe AI, precum DLSS de la Nvidia sau FSR de la AMD. TAA poate genera anumite imperfecțiuni vizuale, inclusiv în jurul personajelor sau al umbrelor, care devin mai evidente în anumite secvențe.

Interesant este că Xbox Series S, cea mai accesibilă consolă compatibilă cu jocul, folosește AMD FSR 4 pentru a crește rezoluția de la 720p la 1080p. În schimb, PlayStation 5 Pro beneficiază de PSSR 2, tehnologie dezvoltată în colaborare cu AMD, care oferă cea mai avansată soluție de upscaling dintre consolele analizate.