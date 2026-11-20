GTA VI pune la încercare PlayStation 5 și Xbox Series X. De ce nici cele mai puternice console actuale nu pot depăși 30 FPS
Grand Theft Auto VI împinge consolele PlayStation 5 și Xbox Series X la limitele hardware-ului disponibil, iar experiența de joc vine cu un compromis important: rata de 30 de cadre pe secundă. Deși Rockstar Games a construit un univers extrem de detaliat, cu trafic complex, personaje care reacționează la mediul înconjurător și efecte vizuale avansate, procesoarele consolelor actuale nu pot susține o rată mai mare de FPS fără sacrificii tehnice.
Potrivit lui Marc Chambers, director de producție tehnologică la Rockstar, compania nu a avut prea multă libertate în privința acestei decizii. Jocul folosește reflexii cu ray tracing și iluminare globală pentru a obține efecte vizuale cât mai realiste, însă simulările complexe solicită foarte mult procesorul. Nici PlayStation 5 Pro, versiunea mai performantă a consolei Sony, nu poate depăși această limitare, scrie Gizmodo.
De ce GTA 6 nu rulează la 60 FPS pe consolele actuale
Decizia Rockstar de a limita GTA 6 la 30 FPS are legătură cu cerințele tehnice ale jocului. Marc Chambers a explicat într-un interviu acordat publicației Kotaku că prezentarea vizuală de bază include reflexii cu ray tracing și iluminare globală. Aceste tehnologii contribuie la realismul mediului, dar presupun un efort considerabil din partea hardware-ului.
Problema nu este reprezentată doar de grafica propriu-zisă. GTA 6 trebuie să gestioneze simultan numeroase sisteme care funcționează în fundal: traficul rutier, comportamentul personajelor, reacțiile acestora la evenimente și deteriorarea vehiculelor. Potrivit reprezentantului Rockstar, procesorul consolelor actuale nu este suficient de puternic pentru a susține simulările complexe ale jocului la o rată mai mare de cadre pe secundă.
Nici PlayStation 5 Pro nu rezolvă complet această problemă. Consola beneficiază de un GPU îmbunătățit și de tehnologii de upscaling mai avansate, dar procesorul său rămâne o componentă cu limitări importante. Astfel, chiar dacă poate oferi o imagine mai bună în anumite situații, nu are suficientă putere de calcul pentru a susține toate sistemele jocului la 60 FPS.
Testele publicate de Gizmodo arată că nici măcar pragul de 30 FPS nu este menținut permanent. În anumite momente, rata poate coborî până la 23 FPS sau chiar mai jos, inclusiv în timpul confruntărilor armate sau al unor acțiuni aparent banale, precum deschiderea telefonului personajului.
Cum diferă versiunile de PS5, Xbox Series X și Series S
Deși versiunile pentru PlayStation 5 și Xbox Series X sunt apropiate din punct de vedere tehnic, există diferențe în modul în care jocul gestionează imaginea. Potrivit analizelor Digital Foundry, Rockstar folosește pe consolele de bază propria implementare a tehnologiei TAA, cunoscută drept temporal anti-aliasing.
Aceasta permite redimensionarea imaginii de la 1440p până la o rezoluție maximă de 4K. Tehnologia nu trebuie confundată cu soluțiile de upscaling bazate pe AI, precum DLSS de la Nvidia sau FSR de la AMD. TAA poate genera anumite imperfecțiuni vizuale, inclusiv în jurul personajelor sau al umbrelor, care devin mai evidente în anumite secvențe.
Interesant este că Xbox Series S, cea mai accesibilă consolă compatibilă cu jocul, folosește AMD FSR 4 pentru a crește rezoluția de la 720p la 1080p. În schimb, PlayStation 5 Pro beneficiază de PSSR 2, tehnologie dezvoltată în colaborare cu AMD, care oferă cea mai avansată soluție de upscaling dintre consolele analizate.
PlayStation 5 standard are și un dezavantaj în privința ratei de reîmprospătare variabile. Consola nu acceptă VRR sub pragul de 48 FPS, ceea ce poate afecta fluiditatea imaginii atunci când jocul coboară sub această valoare. Xbox Series X dispune de Low Framerate Compensation (LFC), o funcție care ajută la evitarea efectelor de tip screen tearing atunci când rata de cadre scade sub limita VRR.
De ce 30 FPS afectează experiența de joc
GTA 6 impresionează prin complexitatea lumii virtuale. Într-un test de șapte ore realizat pe Xbox Series X, jurnalistul Gizmodo a observat numeroase detalii care diferențiază jocul de alte producții open-world. Traficul este mai dens decât în GTA V, vehiculele se deformează realist în urma impacturilor, iar personajele pot transforma incidentele minore în conflicte care ajung să implice mai multe străzi și intervenția poliției.
Toate aceste sisteme solicită hardware-ul, iar scăderile de FPS devin vizibile tocmai în momentele în care lumea jocului este mai aglomerată. Pentru cei obișnuiți cu 60 FPS sau mai mult, diferența de fluiditate este greu de ignorat.
Comparația cu Red Dead Redemption 2 este relevantă. Jocul lansat de Rockstar în urmă cu opt ani a fost limitat la 30 FPS pe PlayStation 4 și PS4 Pro, iar compania nu a publicat ulterior o actualizare care să permită rularea la 60 FPS pe PlayStation 5. Cea mai bună experiență din perspectiva ratei de cadre a rămas astfel disponibilă pe PC.
Există însă și o diferență de abordare. GTA 6 este construit în jurul poveștii lui Jason Duval și Lucia Caminos, două personaje ale căror vieți sunt urmărite într-un ritm deliberat. Rockstar nu a conceput jocul exclusiv în jurul vitezei mașinilor sau al urmăririlor cu poliția, ci pune accent pe interacțiuni, atmosferă și detaliile lumii virtuale.
Chiar și așa, 30 FPS rămâne o limitare pentru un joc modern, mai ales în secvențele care presupun reacții rapide și control precis.
PS6 și următoarea generație Xbox ar putea schimba situația
Următoarea generație de console ar putea oferi experiența pe care hardware-ul actual nu o poate susține. PlayStation 6 și proiectul Xbox Project Helix sunt deja în atenția industriei, iar GTA 6 ar putea deveni unul dintre jocurile care evidențiază diferențele dintre generații.
Versiunea pentru PC este, de asemenea, așteptată să pună la încercare cele mai noi procesoare și plăci video. Rockstar a integrat deja compatibilitatea cu AMD FSR, însă optimizarea pentru tehnologiile Nvidia DLSS și Intel XeSS ar putea deveni importantă pentru performanță, inclusiv pe PC-urile portabile dedicate jocurilor.
Există și întrebări legate de o eventuală versiune pentru Nintendo Switch 2. Strauss Zelnick, directorul Take-Two Interactive, compania care deține Rockstar Games, a vorbit în mai multe rânduri despre interesul său pentru aducerea jocurilor pe noua platformă Nintendo. Faptul că GTA 6 poate rula pe Xbox Series S, folosind upscaling de la 720p la 1080p, lasă deschisă această posibilitate.
Switch 2 utilizează tehnologia DLSS de la Nvidia, care a demonstrat că poate ajuta la rularea unor jocuri solicitante precum Cyberpunk 2077 și Onimusha: Way of the Sword. Totuși, o eventuală versiune GTA 6 pentru consola Nintendo nu a fost confirmată.
Până la apariția următoarei generații de hardware, PlayStation 5 și Xbox Series X vor rămâne platformele pe care Rockstar își propune să ofere experiența completă GTA 6. Limita de 30 FPS arată însă cât de mult au crescut cerințele tehnice ale jocurilor open-world și cât de repede pot ajunge consolele actuale la limitele lor.