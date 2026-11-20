Cât economisește statul pentru fiecare post eliminat

Pentru a înțelege impactul financiar al reorganizării, punctul de plecare îl reprezintă costul unui angajat remunerat cu salariul minim brut, stabilit la 4.325 de lei lunar de la 1 iulie 2026.

La această sumă se adaugă contribuția asiguratorie pentru muncă, de 2,25%, suportată de angajator, astfel încât costul total al unui post ajunge la aproximativ 4.422 de lei lunar, respectiv 53.068 de lei anual.

Desigur, acesta este un reper de calcul, deoarece salariile multor funcționari publici depășesc nivelul minim, iar simularea nu include sporuri, indemnizații sau alte drepturi salariale.

Ce economii ar aduce reorganizarea județelor în opt regiuni

Una dintre cele mai ample variante discutate presupune transformarea celor opt regiuni de dezvoltare existente în regiuni administrative, cu atribuții proprii și personalitate juridică.

Potrivit datelor ANFP pentru 2024, în aparatele proprii ale consiliilor județene erau ocupate 5.391 de funcții publice, fără angajații serviciilor subordonate. Dacă reorganizarea ar permite eliminarea a 10% dintre aceste funcții, economia salarială ar ajunge la aproximativ 28,6 milioane de lei anual, în timp ce o reducere de 30% ar genera economii de aproape 85,8 milioane de lei.

Totuși, înființarea regiunilor ar presupune și costuri administrative noi, deoarece acestea ar trebui să preia atribuțiile actualelor instituții.

Comasarea celor 429 de comune mici. Câți bani s-ar economisi

O altă variantă analizată în 2026 vizează comasarea voluntară a celor 429 de comune care au cel mult 1.500 de locuitori.

În România există 2.862 de comune, iar datele ANFP indică 27.988 de funcții publice ocupate în aparatele primăriilor comunale, ceea ce înseamnă o medie de aproximativ 9,78 funcții pentru fiecare comună.