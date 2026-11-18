La 13 ani de la apariția GTA 5, lansarea celui mai așteptat joc video al ultimului deceniu începe să creeze probleme inclusiv în sistemul de învățământ. Conducerea unei școli din Irlanda de Nord a găsit o metodă inedită prin care să îi convingă pe elevi să nu își petreacă ziua în fața consolelor.

Potrivit BBC News, instituția de învățământ Belfast Boys’ Model School organizează o tombolă cu premii pentru elevii care se prezintă la cursuri joi și vineri, pe 19 și 20 noiembrie 2026. Lansarea Grand Theft Auto VI coincide cu susținerea unui important examen la matematică.

Elevii care nu lipsesc de la școală pot câștiga vouchere pentru PlayStation și Xbox

Conducerea școlii a transmis părinților o scrisoare prin care le-a reamintit importanța prezenței la cursuri în ziua lansării GTA 6. Toți elevii din Year 11 și o parte dintre cei din Year 12 vor susține joi examenul GCSE la matematică.

Reprezentanții instituției au subliniat că jocurile video pot aștepta până în weekend și că prezența la cursuri reprezintă unul dintre principalii indicatori ai succesului școlar.

Pentru a-i motiva suplimentar pe adolescenți, școala a anunțat că elevii prezenți în ambele zile vor participa la o tombolă, în cadrul căreia vor fi acordate două vouchere pentru PlayStation sau Xbox, fiecare în valoare de 70 de lire sterline.

Mary Montgomery, directoarea instituției, a explicat că prioritatea școlii este examenul la matematică, însă ideea acordării premiilor le-a aparținut chiar elevilor.

Adolescenții așteaptă de ani întregi lansarea GTA 6

Anthony, un elev în vârstă de 15 ani, le-a declarat jurnaliștilor britanici că este extrem de încântat de lansarea jocului, pe care l-a instalat deja pe consolă, folosind opțiunea de descărcare anticipată a GTA 6.

Michael, un alt elev, în vârstă de 17 ani, consideră că inițiativa este binevenită și că jocurile video pot reprezenta o modalitate prin care adolescenții gestionează stresul asociat examenelor și responsabilităților cotidiene.

Inițiativa are și o componentă caritabilă, fiind organizată în contextul Zilei Internaționale a Bărbatului, sărbătorită anual pe 19 noiembrie.

Nu este însă pentru prima dată când lansarea unui joc Rockstar generează asemenea îngrijorări. În 2013, odată cu apariția GTA 5, a luat naștere expresia „GTA Flu”, care făcea referire la numărul mare de persoane care și-ar fi luat concediu medical pentru a se juca.

GTA 6 a devenit un fenomen social înainte de lansarea oficială

Grand Theft Auto VI este considerat unul dintre cele mai costisitoare jocuri video realizate vreodată, estimările privind bugetul de dezvoltare depășind un miliard de dolari.

Precedentul titlu al francizei s-a vândut în aproape 230 de milioane de exemplare, generând venituri de miliarde de dolari pentru Rockstar Games. Și precomenzile pentru GTA 6 ar fi generat deja sute de milioane de dolari.

Noul joc îi are în rolurile principale pe Lucia Caminos și Jason Duval, două personaje implicate într-o poveste despre criminalitate, supraviețuire și loialitate, desfășurată în statul fictiv Leonida, inspirat de Florida.

Grand Theft Auto VI va fi lansat oficial pe 19 noiembrie 2026, pe PlayStation 5 și Xbox Series X/S. Jocul va putea fi accesat inclusiv de posesorii de console Xbox One, prin intermediul serviciilor de cloud gaming, în anumite condiții.

Rămâne de văzut câte școli și companii se vor confrunta cu absenteismul în următoarele zile, în condițiile în care lansarea GTA 6 promite să fie unul dintre cele mai importante evenimente din istoria industriei de gaming.