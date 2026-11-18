Note maxime în primele recenzii și 99 din 100 în agregarea Metacritic

IGN și GameSpot au acordat fiecare 10/10. Eurogamer, The Guardian și Video Games Chronicle (VGC) au dat fiecare 5/5, iar Push Square a notat versiunea pentru PlayStation 5 cu 10/10. Rob Dwiar, care a petrecut aproape 100 de ore în joc, a acordat și el 5/5 pentru TechRadar. Este primul joc căruia spune că i-a dat nota maximă a publicației. Punctajele folosesc scările fiecărei redacții și surprind amploarea consensului de la lansare.

Pe Metacritic, versiunea de PS5 a ajuns la 99/100 în primul val de evaluări. Kotaku consemna acest scor pe 18 noiembrie, când numărase 145 de recenzii în agregare. La acel moment, GTA VI egala punctajul afișat pentru versiunea originală din 1998 a jocului The Legend of Zelda: Ocarina of Time. Cifra reflectă stadiul agregării din ziua apariției recenziilor și poate evolua pe măsură ce intră în calcul alte evaluări.

Motivele din spatele notelor diferă. Tamoor Hussain, de la GameSpot, insistă asupra bucuriei de a descoperi detalii ascunse într-un spațiu atât de vast încât ar fi ușor să treci pe lângă ele. Pentru Jordan Middler de la VGC, reușita stă în felul în care povestea, muzica, umorul și tehnologia funcționează împreună. Dwiar pune accent pe schimbările de ritm dintre secvențele de acțiune, întâmplările neprevăzute și momentele dintre protagoniști. Citite împreună, recenziile descriu un joc care le-a dat criticilor motive diferite să se întoarcă în Leonida după zeci de ore.

Vice City prinde viață între două misiuni

În primele ore, Luke Reilly a reparat acoperișul casei lui Jason, a jucat biliard și a pescuit. Povestea îl ținea încă în zona insulelor Leonida Keys, iar Vice City putea să mai aștepte. În recenzia IGN, viața de zi cu zi are aceeași greutate ca marile scene de acțiune. Un elicopter lasă cercuri pe apă, hainele se încrețesc când personajele se răsucesc, iar mașinile poartă urme de uzură și obiectele celor care le conduc. Reilly spune că, și după ce a terminat povestea, încă îi venea să parcurgă lumea la pas, ca un turist.

Chris Tapsell, care a acordat 5/5 pentru Eurogamer, pornește de la rolul mașinii. La volan primești telefoane care pot deschide misiuni, vorbești cu partenerul și observi întâmplări pe marginea drumului. Mașina face parte și din viața criminală a personajelor, fiind locul în care își țin o parte din echipament și din bunurile furate. Dar unele dintre scenele care i-au rămas lui Tapsell în minte au apărut când s-a îndepărtat de șosea. Într-un parc național, pe un drum de pământ, s-a trezit în ceață printre cabane dărăpănate și urmele unei vechi exploatări miniere.

Orașul continuă să se miște și atunci când jucătorul are deja o destinație. MacDonald descrie conversații surprinse din mers, confruntări pe stradă și mașini pe care ar fi fost tentată să le urmărească dacă nu era ocupată cu altceva. După mai bine de 150 de ore, recenzentul Push Square încă întâlnea evenimente noi. La o benzinărie, un biciclist l-a luat la rost pentru felul în care conducea. Cu altă ocazie, o oprire lângă trotuar s-a încheiat cu furtul mașinii sale. Două drumuri pe aceeași stradă pot produce amintiri cu totul diferite despre acel cartier.

Jason și Lucia schimbă miza poveștii

La începutul jocului, Lucia Caminos este în închisoare, iar Jason Duval, fost militar, își duce traiul în Leonida Keys. Când Lucia iese, cei doi încearcă să-și construiască o viață împreună. O lovitură care părea simplă îi implică într-o conspirație criminală și îi obligă să se bazeze tot mai mult unul pe celălalt. Luke Reilly observă o schimbare de motivație față de eroii altor jocuri din serie. Jason și Lucia vor, în primul rând, să iasă cu bine din situația în care au intrat.