GTA VI, un joc de 10 din 10. REVIEW-urile confirmă toate așteptările pentru cel mai important titlu din ultimele decenii
Luke Reilly a văzut genericul de final după aproape 120 de ore și încă avea zone întregi de explorat. Keza MacDonald a terminat povestea în aproximativ 70 de ore și spune că a ajuns să se plimbe prin fața televizorului, de emoție, în timpul ultimelor misiuni. Primul a acordat jocului 10/10 pentru IGN, a doua i-a dat 5/5 în The Guardian. În recenziile lor se vede cât de diferit poate arăta o primă vizită în același loc. Pentru unul, vedeta e o lume în care descoperirile continuă mult după final. Pentru cealaltă, e povestea celor doi oameni care încearcă să scape împreună din ea.
La 13 ani după GTA V, Grand Theft Auto VI readuce seria în Vice City, orașul inspirat de Miami, și extinde acțiunea în statul fictiv Leonida. Recenziile publicate pe 18 noiembrie 2026, cu o zi înaintea lansării oficiale pe PlayStation 5 și Xbox Series X|S, arată cât de mult s-a schimbat formula Rockstar între timp. Dincolo de amploarea hărții și de spectacolul urmăririlor, criticii vorbesc despre lucruri care, cu câțiva ani în urmă, ar fi părut secundare într-un GTA: o conversație în mașină, o seară petrecută acasă sau emoția cu care aștepți să vezi dacă un cuplu va rămâne împreună, conform Associated Press.
Note maxime în primele recenzii și 99 din 100 în agregarea Metacritic
IGN și GameSpot au acordat fiecare 10/10. Eurogamer, The Guardian și Video Games Chronicle (VGC) au dat fiecare 5/5, iar Push Square a notat versiunea pentru PlayStation 5 cu 10/10. Rob Dwiar, care a petrecut aproape 100 de ore în joc, a acordat și el 5/5 pentru TechRadar. Este primul joc căruia spune că i-a dat nota maximă a publicației. Punctajele folosesc scările fiecărei redacții și surprind amploarea consensului de la lansare.
Pe Metacritic, versiunea de PS5 a ajuns la 99/100 în primul val de evaluări. Kotaku consemna acest scor pe 18 noiembrie, când numărase 145 de recenzii în agregare. La acel moment, GTA VI egala punctajul afișat pentru versiunea originală din 1998 a jocului The Legend of Zelda: Ocarina of Time. Cifra reflectă stadiul agregării din ziua apariției recenziilor și poate evolua pe măsură ce intră în calcul alte evaluări.
Motivele din spatele notelor diferă. Tamoor Hussain, de la GameSpot, insistă asupra bucuriei de a descoperi detalii ascunse într-un spațiu atât de vast încât ar fi ușor să treci pe lângă ele. Pentru Jordan Middler de la VGC, reușita stă în felul în care povestea, muzica, umorul și tehnologia funcționează împreună. Dwiar pune accent pe schimbările de ritm dintre secvențele de acțiune, întâmplările neprevăzute și momentele dintre protagoniști. Citite împreună, recenziile descriu un joc care le-a dat criticilor motive diferite să se întoarcă în Leonida după zeci de ore.
Vice City prinde viață între două misiuni
În primele ore, Luke Reilly a reparat acoperișul casei lui Jason, a jucat biliard și a pescuit. Povestea îl ținea încă în zona insulelor Leonida Keys, iar Vice City putea să mai aștepte. În recenzia IGN, viața de zi cu zi are aceeași greutate ca marile scene de acțiune. Un elicopter lasă cercuri pe apă, hainele se încrețesc când personajele se răsucesc, iar mașinile poartă urme de uzură și obiectele celor care le conduc. Reilly spune că, și după ce a terminat povestea, încă îi venea să parcurgă lumea la pas, ca un turist.
Chris Tapsell, care a acordat 5/5 pentru Eurogamer, pornește de la rolul mașinii. La volan primești telefoane care pot deschide misiuni, vorbești cu partenerul și observi întâmplări pe marginea drumului. Mașina face parte și din viața criminală a personajelor, fiind locul în care își țin o parte din echipament și din bunurile furate. Dar unele dintre scenele care i-au rămas lui Tapsell în minte au apărut când s-a îndepărtat de șosea. Într-un parc național, pe un drum de pământ, s-a trezit în ceață printre cabane dărăpănate și urmele unei vechi exploatări miniere.
Orașul continuă să se miște și atunci când jucătorul are deja o destinație. MacDonald descrie conversații surprinse din mers, confruntări pe stradă și mașini pe care ar fi fost tentată să le urmărească dacă nu era ocupată cu altceva. După mai bine de 150 de ore, recenzentul Push Square încă întâlnea evenimente noi. La o benzinărie, un biciclist l-a luat la rost pentru felul în care conducea. Cu altă ocazie, o oprire lângă trotuar s-a încheiat cu furtul mașinii sale. Două drumuri pe aceeași stradă pot produce amintiri cu totul diferite despre acel cartier.
Jason și Lucia schimbă miza poveștii
La începutul jocului, Lucia Caminos este în închisoare, iar Jason Duval, fost militar, își duce traiul în Leonida Keys. Când Lucia iese, cei doi încearcă să-și construiască o viață împreună. O lovitură care părea simplă îi implică într-o conspirație criminală și îi obligă să se bazeze tot mai mult unul pe celălalt. Luke Reilly observă o schimbare de motivație față de eroii altor jocuri din serie. Jason și Lucia vor, în primul rând, să iasă cu bine din situația în care au intrat.
În The Guardian, Keza MacDonald scrie că tocmai această miză a făcut-o să resimtă atât de puternic tensiunea ultimelor misiuni. Ea vede în Lucia și o schimbare a felului în care seria își scrie personajele feminine. Lucia are simțul umorului, ia decizii riscante și poate fi la fel de dură ca bărbații pe care îi întâlnește. Jocul păstrează vulgaritatea și excesele asociate cu GTA, iar MacDonald observă că prezența Luciei schimbă felul în care se simt multe dintre glume și situații.
Eurogamer urmărește relația și în gesturile pe care le poate alege jucătorul. Jason poate cumpăra flori înainte de eliberarea Luciei. Mai târziu, cei doi se pot ține de mână, își pot trimite mesaje sau pot petrece timp împreună pe canapea. Pentru Tapsell, aceste momente dau greutate planului lor de a strânge suficienți bani pentru a ieși din cercul loviturilor și al fugii. Fiecare succes promite puțină siguranță, iar următoarea problemă le mută din nou ținta. În interpretarea sa, povestea de dragoste și satira despre promisiunea americană a ascensiunii sociale pleacă din aceeași neliniște.
Ce i-a împărțit pe critici, de la ritmul campaniei la 30 fps
Recenziile elogioase semnalează și momente în care campania își pierde ritmul. Tapsell ar fi vrut ca relația dintre Jason și Lucia să rămână mai mult în prim-plan în secțiunea de mijloc. Unele misiuni legate de industria muzicală i s-au părut atât de elaborate încât ar fi putut funcționa ca aventuri secundare de sine stătătoare. Kyle Orland, de la Ars Technica, a avut o rezervă asemănătoare. Pentru el, povestea capătă mai multă forță în a doua jumătate, când mai multe misiuni încep să construiască împreună spre jafurile mari. Unele glume despre America contemporană i s-au părut previzibile, deși a apreciat episoadele dedicate escrocheriilor cu criptomonede și schemelor de marketing multinivel.
La capitolul tehnic, Reilly descrie o experiență fluidă la 30 de cadre pe secundă pe PS5 standard, iar Tapsell spune că ritmul de afișare i s-a părut uniform pe PS5 Pro, unde jocul rulează tot la 30 fps. VGC a remarcat scăderi ocazionale în zonele foarte aglomerate. Eurogamer consemnează și o blocare care l-a costat pe recenzent aproximativ 25 de minute dintr-o misiune. IGN și Eurogamer semnalează, de asemenea, lipsa unei opțiuni de reluare directă a misiunilor în versiunile testate. Pentru cine vrea să revadă o scenă sau să încerce altă abordare, salvările manuale capătă astfel mai multă importanță.
MacDonald povestește că uneori complexitatea comenzilor a transformat un gest banal într-un incident. A apăsat butonul greșit când voia să salute un trecător și a declanșat o încăierare. Tot ea a ales, ca imagine reprezentativă pentru joc, o seară în club. Sute de oameni dansează sub lumini, muzica se simte în vibrația controlerului, iar în mijlocul încăperii Jason și Lucia dansează absorbiți unul de celălalt. În scena aceea încap două dintre lucrurile pentru care criticii au dat note maxime: spectacolul unui oraș întreg și atenția cu care Rockstar a scris relația dintre doi oameni.