De ce au fost oprite reactoarele de la Cernavodă

Primul reactor al centralei a fost oprit pe 28 iulie, iar cel de-al doilea pe 13 august, după ce scăderea drastică a debitului Dunării a afectat alimentarea sistemelor de răcire.

Apa este esențială pentru funcționarea în siguranță a unei centrale nucleare, deoarece permite evacuarea căldurii generate în procesul de producere a energiei electrice. Atunci când nivelul apei scade sub limitele necesare funcționării sistemelor, producția trebuie întreruptă pentru respectarea cerințelor de siguranță.

Potrivit raportului Nuclearelectrica, reactoarele au fost repornite abia în noiembrie, după încheierea perioadei de raportare financiară.

Producția de energie a scăzut cu peste 65% într-un singur trimestru

În primele nouă luni ale anului 2026, Nuclearelectrica a produs 5.088 GWh de energie electrică, cu 31,1% mai puțin decât în intervalul corespunzător din anul precedent.

Cea mai puternică scădere a fost înregistrată în trimestrul al treilea, când producția livrată în Sistemul Energetic Național a ajuns la aproximativ 934.000 MWh, față de 2,67 milioane MWh în aceeași perioadă din 2025, ceea ce reprezintă o diminuare de 65,1%.

Pentru cetățeni, acest lucru înseamnă că o cantitate importantă de energie care ar fi fost produsă în mod obișnuit la Cernavodă a trebuit compensată prin alte surse de producție sau, în funcție de condițiile pieței, prin importuri.

O asemenea situație poate pune presiune asupra prețurilor energiei, însă nu înseamnă automat că facturile tuturor consumatorilor cresc, deoarece tarifele depind și de contractele încheiate cu furnizorii.