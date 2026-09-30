GTA 6 va fi mult mai mare decât GTA 5. Uragane, peste 170 de specii de animale și alegeri care schimbă povestea

Noi informații despre GTA 6 dezvăluie cât de ambițios va fi următorul joc Rockstar Games. Harta va fi de aproximativ două ori mai mare decât cea din GTA 5, vremea va include furtuni tropicale și uragane, lumea va găzdui peste 170 de specii de animale, iar alegerile jucătorului vor putea modifica atât relația dintre Jason și Lucia, cât și direcția poveștii.

Detaliile au fost publicate inițial de Game Informer, într-un amplu material realizat pe baza informațiilor și declarațiilor oferite de Rockstar Games, iar IGN a sintetizat ulterior principalele noutăți. Printre acestea se află sistemul meteo refăcut, dimensiunea hărții, activitățile secundare, fauna și schimbările importante aduse sistemelor de gameplay.

Harta GTA 6 va fi de două ori mai mare decât cea din GTA 5

Aaron Garbut, co-director al Rockstar North, a declarat pentru Game Informer că harta din GTA 6 este de aproximativ două ori mai mare decât cea din GTA 5. Dimensiunea nu este însă singurul obiectiv al studioului. Rockstar spune că accentul a fost pus pe densitate, de la acoperișuri și alei până la interioarele clădirilor, astfel încât lumea să pară mai coerentă și mai realistă.

Statul fictiv Leonida va fi împărțit în șase regiuni importante: Vice City, Leonida Keys, Grassrivers, Port Gellhorn, Ambrosia și Mount Kalaga National Park. Fiecare zonă va avea propriul aspect și propriile caracteristici. Ambrosia, de exemplu, este descrisă drept o regiune mai rurală, cu fabrici și rafinării, unde o bandă de motocicliști controlează o parte din teritoriu.

Povestea a fost concepută astfel încât să-i poarte pe Jason și Lucia prin diferite regiuni ale hărții. Campania nu va arăta automat fiecare colț al lumii, dar va scoate în evidență contrastele dintre zonele mai bogate și cele mai sărace ale Leonidei.

Dimensiunea hărții explică și apariția unui sistem de fast travel. Jucătorii vor putea utiliza servicii de ride-sharing pentru deplasări rapide, însă călătoria poate fi împărțită cu alți pasageri, ceea ce va genera conversații suplimentare. În timpul drumului, jucătorul va putea inclusiv să facă doomscroll pe Snapmatic, parodia Instagram din universul GTA.

Uraganele și furtunile vor transforma Leonida

Unul dintre cele mai spectaculoase detalii dezvăluite de Rockstar în materialul Game Informer este introducerea uraganelor. Pentru că Leonida este inspirată de Florida, fanii speculau de mult timp că astfel de fenomene ar putea apărea în joc. Studioul a confirmat că uraganele vor exista, fără să precizeze însă cât de des vor apărea sau dacă vor influența direct campania.

Sistemul meteo a fost reproiectat pentru GTA 6 și va permite fenomene localizate, persistente și dinamice. Poți avea soare într-o zonă a hărții și, în același timp, să vezi o furtună în depărtare. Ploaia va forma bălți, astfel încât poți ajunge ulterior într-un loc și să observi că acolo a plouat chiar dacă nu ai asistat la fenomen.

Vântul va crea ondulații pe apă, va mișca părul personajelor și va purta resturi prin mediul înconjurător. Jocul va include și curcubee, iar norii, ploile abundente, tunetele și fulgerele vor contribui la reproducerea atmosferei furtunilor tropicale.

Peste 170 de specii de animale și numeroase activități secundare

GTA 6 va avea și unul dintre cele mai complexe ecosisteme întâlnite până acum într-un Grand Theft Auto. Rockstar a dezvăluit pentru Game Informer că lumea jocului va include peste 170 de tipuri de animale, printre care mai mult de 60 de specii de păsări și peste 30 de mamifere terestre, alături de numeroși pești și reptile.

În apele Leonidei vor putea fi întâlnite diferite specii de rechini, meduze, balene, țestoase și pisici de mare, fiecare cu propriile tipare de mișcare. Unele vor putea fi observate inclusiv în timpul scufundărilor. Jocul va permite și urmărirea animalelor, într-un sistem inspirat de Red Dead Redemption 2, iar Rockstar spune că vor exista inclusiv exemplare rare.

Lista activităților secundare este la fel de extinsă. Printre cele dezvăluite până acum se numără base jumping, biliard, săli de fitness, caiac, mini-golf, scuba diving, curse stradale și off-road, vizitarea grădinilor zoologice, air boating și jet ski.

Alegerile pot modifica relația dintre Jason și Lucia

Un alt detaliu important privește relația celor doi protagoniști. Jason și Lucia pot ajunge să aibă o relație romantică, însă jucătorul va putea influența dacă legătura dintre ei rămâne platonică sau evoluează. Sistemul include întâlniri, apeluri, mesaje și gesturi prin care cei doi se pot apropia.

Deciziile nu vor afecta doar relația lor. Rockstar a transmis că alegerile mari și mici vor putea influența și povestea, ceea ce ar trebui să încurajeze mai multe parcurgeri ale jocului pentru descoperirea unor fire narative alternative.

Libertatea se extinde și asupra jafurilor. Jason și Lucia pot acționa împreună sau separat, pot aborda o situație discret ori violent, iar reacția poliției va depinde de alegerile făcute. Dacă se despart în timpul unei urmăriri, unul dintre personaje poate atrage cea mai mare parte a atenției forțelor de ordine.

Inclusiv furtul mașinilor va deveni mai complex. Vehiculele scumpe pot necesita echipamente speciale pentru a fi furate și pot avea sisteme de securitate sau dispozitive de urmărire. O aplicație din joc, WAiNK, va oferi informații despre valoarea de revânzare și sistemele de protecție ale mașinilor.

Aaron Garbut spune că presiunea asupra echipei este uriașă și că Rockstar a încercat să răspundă așteptărilor prin creșterea simultană a dimensiunii, nivelului de detaliu, interacțiunilor și densității lumii. Potrivit co-directorului Rockstar North, studioul nu a mai creat până acum ceva apropiat de amploarea GTA 6.